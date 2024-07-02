Куру — это прионная болезнь, которая сегодня встречается очень редко, если вообще встречается. Вызывает быстрое нарастание психических и умственных нарушений и потерю координации. Раньше болезнь была распространена среди жителей горных областей Папуа — Новой Гвинеи. Болезнь передавалась при ритуальном каннибализме, который был частью погребальных обрядов племени.

(См. также Общие сведения о прионных болезнях).

Интерес ученых к болезни куру вызван в основном тем, что на ее примере видно, как может передаваться прионная болезнь от человека к человеку.

До начала 1960-х годов куру была достаточно распространена в Папуа — Новой Гвинее. Заражение, скорее всего, происходило во время погребального ритуала. В знак уважения к умершему родственники поедали части его тела (ритуальный каннибализм). Распространение куру, по-видимому, началось, когда члены племени съедали зараженные прионами ткани человека, умершего от болезни Крейтцфельда-Якоба. Куру чаще всего болели женщины и дети. Это было связано с тем, что им давали мозг, самую инфицированную часть тела. Эти ритуалы были запрещены с 50-х годов XX века, поэтому куру практически исчезла. Очень немногие люди, если такие вообще есть, страдают в настоящее время куру. Тем не менее, в промежутке между 1996 и 2004 годами были зарегистрированы 11 случаев куру. Эти случаи говорят о том, что после инфицирования человека симптомы могут не развиваться в течение более 50 лет.

Первые симптомы куру включают потерю координации (атаксия), затруднения при ходьбе и дрожь (тремор), напоминающую озноб («куру» значит «трястись»).

Могут развиваться аномальные непроизвольные движения, например, периодические медленные волнообразные или быстрые подергивания конечностей и всего тела (хореоатетоз). Конечности деревенеют, мышцы непроизвольно сокращаются (миоклонии). Эмоции могут быстро меняться от печали до радости и сопровождаться неожиданным смехом. У больных куру развивается слабоумие, они впадают в апатию, перестают говорить и не реагируют на окружающее.

Большинство больных куру умирает в течение 24 месяцев после возникновения симптомов, обычно в результате пневмонии или связанной с пролежнями инфекции.

Эффективного лечения этого заболевания нет. Лечение куру направлено на облегчение симптомов.