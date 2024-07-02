Болезнь Крейтцфельда-Якоба — это прионная болезнь, характеризующаяся прогрессирующими психическими и умственными нарушениями, ведущими к слабоумию; у больного наблюдаются непроизвольные сокращения мышц (миоклонии) и шатающаяся походка. Вариант этой болезни возникает в результате употребления в пищу зараженной говядины.

Болезнь Крейтцфельда-Якоба обычно начинается без всякой причины, но может быть результатом употребления в пищу зараженного мяса или унаследована с патологическим геном.

Сначала у больного наблюдаются ухудшение памяти и спутанность сознания, затем начинаются непроизвольные сокращения мышц и нарушается координация движений.

Большинство больных умирают на протяжении от 4 месяцев до 2 лет.

Диагноз может обычно быть поставлен с помощью электроэнцефалографии, анализа спинномозговой жидкости и магнитно-резонансной томографии.

Лечения не существует, но лекарственные препараты могут облегчить некоторые симптомы.

(См. также Общие сведения о прионных болезнях).

Болезнь Крейтцфельда-Якоба (БКЯ) — это прионная болезнь, при которой нормальный белок, называемый клеточным прионовым белком (PrPC), изменяет форму (неправильно сворачивается) и становится болезнетворным прионом. Прионы медленно накапливаются в головном мозге и обычно вызывают появление микроскопических пузырьков в клетках мозга. В результате клетки головного мозга постепенно умирают. После нарушения функции или смерти достаточно большого числа клеток головного мозга у больного развиваются симптомы болезни с последующей смертью пациента.

БКЯ может:

развиться спонтанно (спорадическая БКЯ);

быть передана по наследству (семейная БКЯ);

быть приобретенной.

Спорадическая БКЯ — наиболее распространенная форма, во всем мире ежегодно регистрируется с частотой 1 или 2 новых случая на миллион человек. Такое происходит примерно в 85 % случаев. Обычно заболевание начинается у людей старше 40 лет, как правило, в возрасте 65 лет. Причины возникновения этой формы болезни неизвестны.

Семейная БКЯ развивается у людей, у которых в гене белка PrPC есть мутация, способствующая превращению нормального белка PrPC в болезнетворный прион. Этот тип составляет от 5 до 15 % случаев. Семейная БКЯ часто передается по наследству, обычно начинается в более раннем возрасте и может продолжаться дольше, чем спорадическая БКЯ. Семейная БКЯ почти всегда наследуется по аутосомно-доминантному типу. Это означает, что мутация не сцеплена с половыми хромосомами (X или Y) и для развития заболевания необходим только один мутировавший ген болезни от любого из родителей.

Приобретенная БКЯ может возникнуть у людей, которые

ели зараженную говядину (так называемый вариант БКЯ);

проходили определенные медицинские процедуры, когда невольно использовались загрязненные материалы или инструменты (так называемая ятрогенная БКЯ).

До сих пор не было отмечено случаев заражения БКЯ при бытовом или даже половом контакте с больными.

На долю приобретенной БКЯ приходится менее 1 % случаев.

Вариант БКЯ Вариант БКЯ (вБКЯ) может возникнуть у людей, которые ели говядину или продукты из говядины, зараженной коровьей губчатой энцефалопатией (коровье бешенство). Он очень редко передается при контакте с зараженной кровью. Вариант БКЯ обычно начинается в возрасте около 30 лет или раньше, в отличие от спорадической БКЯ, которая начинается в возрасте около 65 лет. По состоянию на май 2022 г. было зафиксировано следующее количество случаев вБКЯ: По всему миру:

Великобритания:

В других местах: Учитывая тот факт, что в течение многих лет люди в Великобритании употребляли зараженную говядину, не зная об этом, количество случаев вБКЯ на удивление небольшое. Распространение болезни сдерживается массовым забоем крупного рогатого скота и изменением способа приготовления говядины в Великобритании. Широкое отслеживание заболевания среди крупного рогатого скота привело к постепенному уменьшению числа новых случаев вБКЯ в Великобритании (с 2011 г. было зарегистрировано только два случая). Было диагностировано четыре случая вБКЯ в Соединенных Штатах Америки и два случая в Канаде, однако все эти пациенты заразились не в Северной Америке. Согласно расчетам, в Великобритании неправильный прионный белок, характерный для вБКЯ, бессимптомно присутствует у 1 человека из 2000. Существуют некоторые опасения, что, если такие люди сдают крови или проходят хирургическую процедуру, могут заразиться другие. Однако требования к скринингу доноров крови, которые связаны конкретно с вБКЯ, могут еще более снизить риск передачи вБКЯ инфицированными людьми. За пределами Франции и Великобритании этот риск уже крайне низок. В Северной Америке отмечались случаи коровьего бешенства (6 случаев в Соединенных Штатах Америки и 20 случаев в Канаде). Знаете ли Вы, что...

Заражение БКЯ во время медицинской процедуры БКЯ можно заразиться также во время медицинской процедуры (ятрогенная БКЯ). Например, можно заразиться во время одной из следующих процедур: пересадка роговицы или, возможно, других связанных с головным мозгом тканей донора, зараженного БКЯ;

хирургическое вмешательство на головном мозге, если во время него хирург использовал зараженные инструменты, которыми прежде он оперировал пациента с БКЯ;

применение во время лечения веществ, полученных из головного мозга людей с БКЯ;

переливание крови, взятой у человека с вариантом БКЯ. При обычном мытье инструментов с последующей стерилизацией прионы не уничтожаются. В то же время использование отбеливателя и другие методы очистки, которые специально нацелены на уничтожение прионов, являются эффективными. Ятрогенная БКЯ развивается при лечении гормонами, изготовленными из человеческого гипофиза. Болезнь, например, развилась у нескольких людей, которых лечили гормоном роста, выделенным из гипофиза трупов, зараженных прионами. В настоящее время эти гормоны производятся методами генной инженерии, поэтому такой путь заражения исключен. После переливания зараженной крови заразились вБКЯ с наличием симптомов только три человека. Одному человеку перелили зараженную кровь, но симптомы у него не развились. Во всех случаях у доноров был вариант БКЯ. Последний случай был зарегистрирован в 2007 году, а переливания крови было проводились в период с 1996 по 1999 гг.

Симптомы болезни Крейтцфельда-Якоба Наиболее распространенные ранние симптомы БКЯ (потеря памяти и спутанность сознания) могут быть похожи на другие формы деменции, например, на болезнь Альцгеймера. У большинства людей с БКЯ эти симптомы появляются первыми, но в конечном счете развиваются у всех больных. У остальных больных первым симптомом являются нарушения мышечной координации (атаксия). У больных вБКЯ вначале развиваются психические нарушения (такие как повышенная тревожность и депрессия), а не нарушения памяти. Поздние симптомы похожи при обеих формах болезни. Вне зависимости от того, развиваются ли симптомы постепенно или появляются внезапно, психические и умственные нарушения непрерывно нарастают, больной начинает пренебрегать личной гигиеной, становится апатичным и раздражительным. Некоторые больные легко устают и чувствуют сонливость. Другие не могут заснуть. Обычно в течение первых 6 месяцев с момента появления симптомов начинаются непроизвольные быстрые сокращения мышц (миоклонии). Возможен тремор, больной становится неуклюжим, нарушается координация движений. Походка становится неустойчивой, шатающейся (похожей на походку пьяного). Движения могут стать замедленными. Из-за нарушения контроля над работой мышц больной может принимать необычные позы, например, поворачивать туловище или конечности вперед или в сторону. Мышцы могут судорожно сокращаться при растягивании. У некоторых больных возникают галлюцинации и судорожные припадки. Больного легко испугать, его реакции слишком сильно выражены. Например, он может подпрыгнуть, услышав громкий голос. Испуг может вызвать непроизвольные подергивания мышц. Обычно нарушается работа мышц, отвечающих за дыхание и кашель, из-за чего увеличивается вероятность воспаления легких. Зрение может ослабеть или стать нечетким. Симптомы усугубляются, причем, как правило, гораздо быстрее, чем при болезни Альцгеймера, и у больного развивается тяжелая деменция. Большинство больных БКЯ умирают в течение 6–12 месяцев после появления первых симптомов. Продолжительность жизни 20 % больных составляет год и больше. Продолжительность жизни больных с вБКЯ обычно составляет приблизительно 18 месяцев. Часто причиной смерти становится пневмония. Вариант БКЯ может не проявляться в течении 10–20 лет.

Диагностика болезни Крейтцфельда-Якоба магнитно-резонансная томография.

Анализ спинномозговой жидкости (полученной с помощью спинномозговой пункции)

Электроэнцефалография

Исключение других заболеваний Врач заподозрит болезнь Крейтцфельда-Якоба у человека старшего возраста при наличии всего перечисленного: быстрое нарастание психических нарушений;

непроизвольные подергивания мышц;

неустойчивая и шатающаяся походка;

исключение с помощью обследований всех других типов деменции. Врачи могут заподозрить вБКЯ у более молодых больных с типичными симптомами этой болезни, употреблявших приготовленную говядину в Великобритании или тех странах, где зафиксированы случаи коровьего бешенства, либо говядину, привезенную из Великобритании. Семейную БКЯ врач подозревает, если у человека есть родственники, страдающие БКЯ. Диагностика болезни Крейтцфельда-Якоба может быть затруднена. Другие заболевания могут вызывать похожие симптомы, поэтому врачи проведут обследования для выявления таких заболеваний, особенно тех из них, которые поддаются лечению. Полезным методом исследования является магнитно-резонансная томография (МРТ). Этот метод позволяет обнаружить в головном мозге характерные изменения, в том числе те, которые типичны только для вБКЯ. Необходимо провести спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию) для получения образца спинномозговой жидкости, которую исследуют на наличие прионов. С помощью этого анализа можно обнаружить минимальные количества приона в спинномозговой жидкости и, таким образом, он может обнаружить БКЯ с большей вероятностью, чем другие методы. С помощью аналогичного анализа мочи можно диагностировать вБКЯ. Электроэнцефалография (ЭЭГ) обычно выполняется для выявления характерной аномальной электрической активности головного мозга, которая обнаруживается у 65 % людей с БКЯ. Эти изменения появляются, однако, только на поздних стадиях заболевания и могут время от времени исчезать. Обычно нет необходимости исследовать под микроскопом образец ткани головного мозга (биопсия) при жизни пациента. Однако очень важно провести обследование после смерти (вскрытие), поскольку это единственный метод подтверждения диагноза и определения типа прионной болезни.

Лечение болезни Крейтцфельда-Якоба Лекарственные препараты для облегчения симптомов. В настоящее время БКЯ неизлечима, замедлить ее прогрессирование невозможно. Больной умирает в течение нескольких месяцев или лет. Однако некоторые лекарственные препараты могут облегчить симптомы. Например, противосудорожный препарат вальпроат и седативный препарат клоназепам могут уменьшить непроизвольные подергивания мышц. Седативные препараты или нейролептики иногда помогают успокоиться людям, находящимся в тревожном состоянии. Больному и членам его семьи очень важно получать поддержку. Могут быть полезными хосписный уход, временный уход или долгосрочный уход. Поддержку и информацию можно получить в Организации поддержки больных БКЯ (CJD Foundation) (см. Организация поддержки людей с болезнью Крейтцфельда-Якоба).

Профилактика болезни Крейтцфельда-Якоба Так как эффективное лечение болезни Крейтцфельда-Якоба отсутствует, особенно важной является профилактика ее распространения. Предотвратить можно только приобретенную БКЯ. Для предотвращения БКЯ или вБКЯ медицинские работники делают следующее: медицинские работники, которые имеют дело с жидкостями и тканями инфицированных или возможно инфицированных людей, должны одевать перчатки и маски;

уничтожают или используют строгие методы по дезинфекции материалов (например, хирургических инструментов), которые контактируют с инфицированными или возможно инфицированными тканями (общепринятые процедуры очистки и стерилизации не уничтожают прионы);

используют только синтетический человеческий гормон роста, а не гормон роста, выделенный из гипофиза трупов;

не принимают донорскую кровь либо роговицы или другие ткани для пересадки от людей, которые подверглись или могли подвергнуться воздействию БКЯ или вБКЯ. Для профилактики распространения вБКЯ, приобретенной в результате приема в пищу зараженной говядины, органы общественного здравоохранения делают следующее: периодически проверяют крупный рогатый скот на предмет заражения губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота (коровьим бешенством);

забивают инфицированный крупный рогатый скот;

тщательно регулируют состав кормов для животных, которых едят люди, например, крупного рогатого скота, овец и коз. Министерство сельского хозяйства США (U.S. Department of Agriculture, USDA) в настоящее время ежемесячно выборочно проверяет крупный рогатый скота на предмет губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота.