Опухоль спинного мозга — это доброкачественное или злокачественное новообразование в спинном мозге или окружающих его тканях.

У больного может развиться мышечная слабость, потеря чувствительности определенной области тела, больной может потерять способность управлять работой мочевого пузыря и кишечника.

Опухоли спинного мозга обычно обнаруживаются при магнитно-резонансной томографии.

Лечение может включать применение кортикостероидов, удаление опухоли хирургическим путем и лучевую терапию.

(См. также Общие сведения об опухолях нервной системы).

Опухоли спинного мозга встречаются гораздо реже опухолей головного мозга. Опухоли спинного мозга могут быть:

Первичные: эти опухоли возникают из клеток, расположенных внутри мозга или рядом с ним. Они могут доброкачественными или злокачественными.

Вторичные: это метастазы. Метастазами называются опухоли, развившиеся из клеток опухоли другого органа. Эти клетки попадают в мозг с током крови. Такие опухоли всегда злокачественные.

Опухоли могут быть интрадуральными (расположенными внутри наружного слоя оболочек [твердой оболочки], окружающих спинной мозг) или экстрадуральными (расположенными снаружи твердой оболочки, но внутри позвоночного столба).

Первичные интрадуральные опухоли спинного мозга могут быть злокачественными или доброкачественными. Как правило, они доброкачественные. Интрадуральные опухоли включают менингиомы, шванномы и миксопапиллярные эпендимомы.

Первичные интрадуральные опухоли спинного мозга могут развиваться из клеток самого спинного мозга или из клеток окружающих его тканей. Только треть первичных опухолей спинного мозга развивается из клеток, расположенных внутри спинного мозга. Эти опухоли могут расти внутри спинного мозга, блокировать ток спинномозговой жидкости (жидкость, окружающая головной и спинной мозг) и приводить к образованию заполненной жидкостью полости (патологическая полость в спинном мозге). Наиболее распространенными опухолями позвоночника являются астроцитомы и эпендимомы. Большинство из них не являются злокачественными.

Большинство интрадуральных опухолей спинного мозга образуются из клеток тканей, окружающих спинной мозг, таких как оболочки спинного мозга — слои тканей, покрывающих спинной мозг (см. рисунок Как устроен спинной мозг).

Вторичные экстрадуральные опухоли спинного мозга встречаются чаще первичных. Это метастазы злокачественных опухолей, возникших в других частях тела, поэтому они всегда злокачественные. Эти метастазы обычно распространяются в кости позвоночника (позвонки) и пространство между костью и внешним слоем ткани вокруг спинного мозга (эпидуральное пространство). Иногда эти опухоли распространяются на спинной мозг.

Метастазы чаще всего распространяются на позвонки от злокачественных опухолей, которые появляются в других частях тела. К таким видам рака относятся:

Метастазы обычно сдавливают спинной мозг или корешки спинномозговых нервов снаружи от твердой мозговой оболочки. Многие из этих опухолей, прежде чем сдавить спинной мозг, поражают и разрушают кости.

Таблица Первичные опухоли, возникающие в спинном мозге или рядом с ним* Таблица

Симптомы опухолей спинного мозга Симптомы возникают в результате сдавления спинного мозга и корешков спинномозговых нервов. Сдавление спинного мозга может иметь следующие последствия: Боль в спине, которая постепенно усугубляется, усиливается ночью и может уменьшаться при пробуждении и движениях

Уменьшение чувствительности, прогрессирующая слабость или паралич в областях, иннервируемых частями спинного мозга, расположенными ниже сдавления.

Эректильная дисфункция

Потеря способности управлять работой мочевого пузыря или кишечника Сдавление может, кроме того, нарушать кровоснабжение спинного мозга, приводя к отмиранию ткани и отеку. Отек способен усугубить нарушение кровоснабжения, приводя к еще большему отмиранию ткани в замкнутом круге повреждений спинного мозга. Симптомы, связанные со сдавлением спинного мозга, могут быстро нарастать. Сдавление корешков спинномозгового нерва может вызывать боль, онемение, ощущение покалывания и слабость в областях, которые этот нерв иннервирует. Боль может распространяться вдоль нерва, корешок которого сдавлен. Если сдавление продолжается, соответствующие мышцы могут атрофироваться. Больному может стать трудно ходить.

Диагностика опухолей спинного мозга Магнитно-резонансная томография или миелография с компьютерной томографией

Иногда биопсия Диагностика и лечение сдавления спинного мозга опухолью должны быть эффективными и быстрыми во избежание необратимых повреждений. Врачи рассматривают возможность наличия опухоли спинного мозга у людей с определенными особенностями слабости или дисфункции нервов (например, потерей чувствительности) или болью в определенных местах спины или шеи, особенно если у них есть определенные виды рака в других частях тела. Спинной мозг устроен таким образом, что на основании того, какие части тела перестают нормально работать, врач может установить место опухоли в спинном мозге. Места повреждений спинного мозга? Когда врачи подозревают опухоль спинного мозга, они должны исключить другие заболевания, которые могут влиять на работу спинного мозга, такие как грыжа межпозвоночного диска, травмы, демиелинизацию (повреждение тканей, окружающих нервы) и воспаление спинного мозга, нарушение кровоснабжения спинного мозга или сдавление спинного мозга скоплением гноя (абсцесс) или сгустком крови. Для диагностики опухолей спинного мозга врачи используют несколько методов. Магнитно-резонансная томография (МРТ) считается лучшим методом исследования всех структур спинного мозга и позвоночника. Если провести МРТ невозможно, больному делают миелографию с компьютерной томографией (КТ). Рентгенологическое исследование позвоночника менее полезно, поскольку они показывают только изменения в костях. Тем не менее, рентгеновские снимки, в том числе сделанные по другим причинам, могут обнаруживать разрушение кости или деформацию тканей вокруг спинного мозга, особенно если опухоль является метастатической. Иногда, чтобы установить тип опухоли, особенно первичной опухоли спинного мозга, требуется биопсия. Если опухоль спинного мозга представляет собой метастаз уже диагностированной опухоли другой части тела, биопсия не требуется. Для взятия биопсии часто бывает нужна операция, но иногда биопсию можно взять иглой под контролем КТ или МРТ.