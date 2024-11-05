Люмбальная пункция и анализ спинномозговой жидкости

Врач может подозревать менингит, когда у пациента наблюдается головная боль и ригидность затылочных мышц, особенно при наличии высокой температуры. Он попытается установить этиологию менингита — бактериальный (требует немедленного лечения) или нет. Если симптомы менее тяжелые, то, скорее всего, бактерии не являются причиной.

Для получения образца спинномозговой жидкости проводят спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию). Если врачи подозревают наличие повышенного внутричерепного давления, или что причиной является киста головного мозга и или другое объемное образование в головном мозге, то сначала проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Выполнение спинномозговой пункции в таких случаях может вызвать опасное для жизни нарушение, которое называется дислокация головного мозга. После снижения внутричерепного давления или если обнаружено отсутствие объемного образования, выполняется спинномозговая пункция.

Образец спинномозговой жидкости направляется в лабораторию для исследования и анализа. Измеряется уровень сахара и белка, а также количество и тип лейкоцитов в жидкости. Также проводится посев жидкости на предмет наличия бактерий, чтобы исключить или подтвердить бактериальный менингит. Неинфекционный менингит подозревается в том случае, если спинномозговая жидкость содержит избыток лейкоцитов (указывая на воспалительный процесс), но не содержит бактерии, которые могут быть тому причиной. Тогда проводятся другие анализы для выявления организмов, вызывающих инфекцию, таких, как вирусы и грибки, а не бактерии в спинномозговой жидкости.

Вероятность неинфекционного менингита выше в том случае, если человек страдает каким-либо заболеванием или принимает лекарственный препарат, которые вызывают менингит, а симптомы и результаты анализов не указывают на инфекционную причину.