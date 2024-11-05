Неинфекционный менингит — это воспаление оболочек, которые покрывают головной и спинной мозг (мозговых оболочек), а также заполненного жидкостью пространства между мозговыми оболочками (субарахноидального пространства). Его вызывают неинфекционные заболевания, лекарственные препараты или вакцины.
(См. также Вводные сведения о менингите).
Головной и спинной мозг покрыты тремя слоями тканей, которые называются мозговыми оболочками. Субарахноидальное пространство находится между средней и внутренней мозговыми оболочками. Это пространство заполнено спинномозговой жидкостью, которая протекает между мозговыми оболочками, заполняет пространства в головном мозге, а также помогает защищать головной и спинной мозг.
Неинфекционный менингит — это вид асептического менингита (заболевание, вызванное любыми другими причинами, кроме бактерий, которые обычно вызывают острый менингит).
Оболочки, покрывающие мозг
В пределах черепа головной мозг покрыт тремя слоями ткани, называемыми мозговыми оболочками.
Причины неинфекционного менингита
Неинфекционный менингит вызывают неинфекционные заболевания, лекарственные препараты или вакцины. В целом, эти причины менингита встречаются нечасто.
К заболеваниям, которые чаще всего вызывают неинфекционный менингит, относятся воспалительные заболевания, такие как воспаление, возникающее при плохой работе иммунной системы, когда она атакует свой собственный организм (аутоиммунные заболевания). К таким заболеваниям относится ревматоидный артрит и системная красная волчанка (волчанка).
К лекарственным препаратам, которые могут вызвать неинфекционный менингит, относятся нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и некоторые антибиотики. Неинфекционный менингит, вызванный НПВП, может возникать у людей с аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит или системная красная волчанка (волчанка).
Неинфекционный менингит может также развиться после разрыва кисты головного мозга и просачивания содержащейся в ней жидкости в субарахноидальное пространство. Одной из причин присутствия таких кист при рождении может быть инфекция ленточного глиста под названием цистицеркоз.
Некоторые причины возникновения неинфекционного менингита
Тип
Примеры
Расстройства
Рак, который распространился на головной мозг из других частей тела (метастатический рак), как бывает при лейкозе, лимфоме, меланоме, раке молочных желез или легких
Разрыв кисты головного мозга
Системная красная волчанка (волчанка)
Лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (применяются для лечения аутоиммунных заболеваний и воспаления или для предотвращения отторжения пересаженного органа)
Азатиоприн
Циклоспорин
Цитозинарабинозид
Иммуноглобулин, вводимый внутривенно
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие, как ибупрофен, напроксен, сулиндак и толметин
Другие лекарственные препараты
Некоторые антибиотики, такие, как ципрофлоксацин, изониазид и пенициллин
Карбамазепин (противосудорожный препарат)
Феназопиридин (применяется для лечения симптомов со стороны мочевыводящей системы)
Ранитидин* (применялся для лечения язвы желудка)
Сульфаниламиды, такие как триметоприм/сульфаметоксазол (антибиотик) и сульфасалазин (применяется для лечения язвенного колита)
Вещества, которые вводятся при помощи инъекции в субарахноидальное пространство† для лечения или диагностики
Анестетики
Антибиотики
Химиотерапевтические препараты
Рентгеноконтрастные вещества, используемые для визуализирующих исследований
* Ранитидин (который применялся перорально, внутривенно и отпускался без рецепта) был отозван из продажи в Соединенных Штатах Америки и во многих других странах из-за неприемлемого уровня N-нитрозодиметиламина (НДМА) — вещества, возможно, вызывающего рак.
† Субарахноидальное пространство заполнено спинномозговой жидкостью. Оно находится между средними и внутренними оболочками, которые покрывают головной и спинной мозг (мозговые оболочки).
Симптомы неинфекционного менингита
Обычно неинфекционный менингит сопровождается симптомами, которые похожи на симптомы бактериального менингита, но они существенно более легкие и развиваются медленнее. К симптомам относится головная боль, ригидность затылочных мышц и повышенная температура. При ригидности мышц шеи опускание подбородка к груди становится болезненным.
Диагностика неинфекционного менингита
Люмбальная пункция и анализ спинномозговой жидкости
Врач может подозревать менингит, когда у пациента наблюдается головная боль и ригидность затылочных мышц, особенно при наличии высокой температуры. Он попытается установить этиологию менингита — бактериальный (требует немедленного лечения) или нет. Если симптомы менее тяжелые, то, скорее всего, бактерии не являются причиной.
Для получения образца спинномозговой жидкости проводят спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию). Если врачи подозревают наличие повышенного внутричерепного давления, или что причиной является киста головного мозга и или другое объемное образование в головном мозге, то сначала проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Выполнение спинномозговой пункции в таких случаях может вызвать опасное для жизни нарушение, которое называется дислокация головного мозга. После снижения внутричерепного давления или если обнаружено отсутствие объемного образования, выполняется спинномозговая пункция.
Образец спинномозговой жидкости направляется в лабораторию для исследования и анализа. Измеряется уровень сахара и белка, а также количество и тип лейкоцитов в жидкости. Также проводится посев жидкости на предмет наличия бактерий, чтобы исключить или подтвердить бактериальный менингит. Неинфекционный менингит подозревается в том случае, если спинномозговая жидкость содержит избыток лейкоцитов (указывая на воспалительный процесс), но не содержит бактерии, которые могут быть тому причиной. Тогда проводятся другие анализы для выявления организмов, вызывающих инфекцию, таких, как вирусы и грибки, а не бактерии в спинномозговой жидкости.
Вероятность неинфекционного менингита выше в том случае, если человек страдает каким-либо заболеванием или принимает лекарственный препарат, которые вызывают менингит, а симптомы и результаты анализов не указывают на инфекционную причину.
Лечение неинфекционного менингита
Лечение причины
Если пациент в тяжелом состоянии, врач должен немедленно назначить лечение, не дожидаясь результатов анализов для установления причины. Лечение включает прием антибиотиков, которые применяются до тех пор, пока врач не решит, что пациент болен не бактериальным менингитом, который, если его не лечить, может быстро причинить необратимый ущерб головному мозгу или привести к смерти. Пациент также должен принимать ацикловир (антивирусный препарат) в случае заражения вирусом простого герпеса.
После установления причины заболевания врач назначает соответствующее лечение, например лечение заболевания или прекращение приема лекарственного препарата. Симптомы лечатся по необходимости.