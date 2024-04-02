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Сознание

Авторы:Kenneth Maiese, MD, Rutgers University
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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    Сознание состоит из двух частей:

    • Бодрствует ли человек и активен ли он (бодрствование)

    • Что именно осознает человек (содержание)

    Если нарушен уровень бодрствования (активности), человек не реагирует нормальным образом на внешний мир (например, когда к нему прикасаются или обращаются) и при этом не получает никакой информации. При таком нарушении люди обычно становятся вялыми, сонливыми, теряют сознание или засыпают. Им может быть трудно прийти в себя, как при ступоре, или невозможно прийти в себя, как в коме. Нарушенное бодрствование часто называют нарушением сознания.

    Содержание сознания зависит от психической (когнитивной) функции и включает понимание и обработку информации, которая встречается и ощущается. Если нарушается психическая функция, у людей появляются проблемы с памятью, мышлением, здравым суждением и обучением, как при деменции.

    Нередко состояния, нарушающие уровень бодрствования, также поражают психическую функцию, как при делирии.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.