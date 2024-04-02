Пациенты с синдромом «запертого внутри» теряют подвижность нижней части лица, способность жевать, глотать, говорить, двигать конечностями или двигать глазами из стороны в сторону. У них могут возникать трудности при дыхании, однако они видят и слышат.

Синдром «запертого внутри» напоминает ступор или кому, поскольку у пациентов отсутствует очевидный способ реакции, даже если они находятся в полном сознании. Тем не менее, большинство могут двигать глазами вверх и вниз, а также моргать. Если ухаживающие лица не замечают движения глаз, ошибочно может считаться, что пациент с синдромом «запертого внутри» не осознает окружения и не способен мыслить или общаться.

Пациенты с синдромом «запертого внутри» могут научиться общению посредством открывания и закрывания глаз в ответ на вопросы. Некоторые люди с синдромом «запертого внутри» могут научиться общаться с помощью компьютера, который интерпретирует активность головного мозга и может контролироваться движениями глаз, а иногда другими средствами.