Синдром «запертого внутри» — это почти полный паралич. При этом не нарушаются восприятие и психическая функция. Пациенты не могут менять выражение лица, двигаться, говорить или общаться, но могут двигать глазами вверх и вниз и моргать.
Причиной синдрома «запертого внутри» обычно является инсульт, но может быть и синдром Гийена-Барре или рак, который поражает определенную часть головного мозга.
Пациенты с этим синдромом не могут двигать нижней частью лица, жевать, глотать, говорить, двигать конечностями или двигать глазами из стороны в сторону, но они обычно могут видеть, слышать, двигать глазами вверх и вниз, а также моргать.
Чтобы обнаружить синдром «запертого внутри», врачи проверяют людей, которые не двигаются и кажутся невосприимчивыми, прося их открыть и закрыть глаза, а также проводят визуализирующие исследования для определения причины.
Лечение включает лечение причины (если она установлена), обеспечение хорошего питания, профилактику проблем, возникающих в результате неспособности двигаться (например, пролежни), и обучение общению.
Синдром «запертого внутри» обычно возникает в результате инсульта. Однако он может быть следствием следующих нарушений:
Любое заболевание (такое как рак головного мозга или травма головы), при котором разрушается средняя часть ствола головного мозга, но не затрагиваются отделы головного мозга, контролирующие сознание и психическую функцию (верхняя часть ствола головного мозга и большой головной мозг — самая большая часть головного мозга)
Некоторые токсичные вещества, такие как инсектициды, или чрезмерное использование опиоидов
В редких случаях полный паралич периферических нервов и мышц, возможно вследствие синдрома Гийена-Барре тяжелой степени или онкологического заболевания, которое поражает среднюю часть ствола головного мозга или область вокруг него
Симптомы синдрома «запертого внутри»
Пациенты с синдромом «запертого внутри» теряют подвижность нижней части лица, способность жевать, глотать, говорить, двигать конечностями или двигать глазами из стороны в сторону. У них могут возникать трудности при дыхании, однако они видят и слышат.
Синдром «запертого внутри» напоминает ступор или кому, поскольку у пациентов отсутствует очевидный способ реакции, даже если они находятся в полном сознании. Тем не менее, большинство могут двигать глазами вверх и вниз, а также моргать. Если ухаживающие лица не замечают движения глаз, ошибочно может считаться, что пациент с синдромом «запертого внутри» не осознает окружения и не способен мыслить или общаться.
Пациенты с синдромом «запертого внутри» могут научиться общению посредством открывания и закрывания глаз в ответ на вопросы. Некоторые люди с синдромом «запертого внутри» могут научиться общаться с помощью компьютера, который интерпретирует активность головного мозга и может контролироваться движениями глаз, а иногда другими средствами.
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Диагностика синдрома «запертого внутри»
Обследование врачом;
Визуализирующие исследования, например, магнитно-резонансная томография
Поскольку синдром «запертого внутри» может ошибочно приниматься за ступор или кому, врачи проверяют пациентов, не способных двигаться и кажущихся невосприимчивыми, попросив их открыть и закрыть глаза.
Для выявления причины, особенно нарушений, поддающихся лечению, которые могут содействовать такому синдрому, выполняется визуализирующее исследование головного мозга, например, магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ).
Если диагноз под сомнением, врачи могут назначить другие визуализирующие исследования, например электроэнцефалографию (ЭЭГ), позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ), функциональную МРТ или вызванные ответы.
Лечение синдрома «запертого внутри»
Меры по профилактике проблем вследствие неподвижности
Хорошее питание
Обучение общению
Лечение на ранней стадии включает коррекцию любых нарушений, содействующих развитию синдрома. Пациентам с затрудненным дыханием может понадобиться помощь с дыханием, например, искусственная вентиляция легких.
Долгосрочный уход
Пациентам с синдромом «запертого внутри» требуется такой же комплексный уход, как и пациентам в коме.
Важно обеспечить хорошее питание (искусственное питание). Кормление осуществляется через трубку, введенную через нос в желудок (питание через зонд). Иногда питание осуществляется с помощью трубки, введенной непосредственно в желудок или тонкую кишку через разрез в брюшной стенке. Через эти трубки также могут вводиться лекарственные препараты.
Вследствие неспособности двигаться возникает много проблем, и важное значение имеют меры по их профилактике. Например, могут развиться следующие состояния:
Пролежни: при лежании в одном положении может прерываться кровоснабжение определенных участков тела, что приводит к нарушению кожного покрова и образованию пролежней.
Слабые мышцы и повреждение нервов: если мышцы не получают нагрузку, они уменьшаются в размере (атрофируются) и слабеют. Лежание в одном положении в течение длительного времени может оказывать достаточное давление на нерв, чтобы повредить его.
Контрактуры: отсутствие движений также может привести к стойкому напряжению мышц (контрактурам), и суставы могут оставаться в согнутом положении.
Сгустки крови: отсутствие движений увеличивает вероятность формирования сгустков крови в венах ног.
Профилактика пролежней может осуществляться путем частой смены положения пациента и подкладывания защитных прокладок под части тела, соприкасающиеся с кроватью, например, пяток, для их защиты.
Для профилактики слабости мышц, повреждения нервов и контрактур физиотерапевты осторожно разрабатывают суставы пациента во всех направлениях (упражнения пассивного движения) или фиксируют суставы в определенных положениях.
Профилактика образования сгустков крови включает использование лекарственных препаратов, а также компрессию или придание ногам пациента возвышенного положения. Движения конечностями, которые происходят при упражнениях пассивного движения, также могут способствовать предотвращению образования сгустков крови.
Вследствие недержания необходимо принимать меры для поддержания кожи в чистом и сухом состоянии. Если мочевой пузырь не работает и моча задерживается, для отвода мочи в мочевой пузырь устанавливается трубка (катетер). Для предотвращения развития инфекций мочевыводящих путей катетеры тщательно промываются и регулярно проверяются.
Обучение общению
Пациенты с синдромом «запертого внутри» могут научиться общаться с использованием компьютерного вводного устройства, контролируемого движением глаз. Другие устройства могут почувствовать даже легкий вдох носом. Эти устройства также можно подключить к компьютеру и использовать для общения. Логопеды могут помочь пациентам выработать код общения путем моргания или вдохов носом. Если восстанавливается способность использования другой части тела (например, большого пальца руки или шеи), общение становится возможным и другими способами.
Однако эти методы медленные и утомительные. Поэтому разрабатываются другие методы с использованием электродов, которые прикрепляются к коже головы или имплантируются в головной мозг. Электроды могут распознавать электрические сигналы, вырабатываемые нервными клетками. Эти сигналы передаются в компьютер и обрабатываются. Их можно использовать, чтобы двигать курсор на экране компьютера, управлять механической рукой-манипулятором и использовать голос, генерируемый компьютером.
Другие проблемы
Поскольку общение, как правило, может быть налажено, пациенты должны самостоятельно принимать решения по медицинским вопросам. Тем не менее, пациенты зачастую находятся в состоянии сильной депрессии, и им могут понадобиться консультации отзывчивого психиатра, особенно если рассматриваются дальнейшие методы лечения и меры по жизнеобеспечению.
При наличии депрессии проводится ее лечение.
Прогноз при синдроме «запертого внутри»
Сможет ли пациент восстановиться, зависит от причины и ее тяжести, как в приведенных ниже примерах.
Если причиной является микроинсульт, и пациент не полностью парализован, может наступить полное восстановление или восстановление, достаточное для самостоятельного выполнения некоторых повседневных дел, например, приема пищи или речевого общения.
Если инсульт обширный, большинству пациентов требуется постоянный сестринский уход.
Если причиной является синдром Гийена-Барре, состояние пациентов может улучшиться через несколько месяцев, но полное выздоровление отмечается редко.
Если причина включает прогрессирующее заболевание, например, рак, пациент обычно умирает.