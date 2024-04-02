Дислокация головного мозга возникает при повышении давления внутри черепа (внутричерепное давление), что приводит к смещению головного мозга в сторону и вниз через небольшие, присутствующие в норме отверстия в относительно жестких листах ткани, разделяющих головной мозг на отделения. Дислокация головного мозга требует неотложной медицинской помощи.
Дислокация головного мозга может возникнуть, когда опухоль головного мозга, кровоизлияние в головной мозг, другое объемное образование или заболевание (например, печеночная или почечная недостаточность) существенно повышает внутричерепное давление.
Симптомы отличаются в зависимости от того, какая часть мозга сдавливается, и могут включать патологическое дыхание, патологические сокращения мышц, проблемы с глазами, нарушение психической функции и кому.
Для диагностики дислокации головного мозга проводят компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию.
Врачи по возможности лечат причины и принимают меры для поддержания дыхания (например, искусственная вентиляция легких), а также для снижения повышенного давления внутри черепа.
Крупное объемное новообразование, например, опухоль головного мозга, скопление крови (гематома) или отек, может продавливать головной мозг через относительно жесткие листки ткани, разделяющие головной мозг на отделы. В результате этого ткань головного мозга может повреждаться. Если сдавливанию подвергаются участки головного мозга, контролирующие сознание, возникает ступор или кома. Если давление достаточно высоко, головной мозг может продавливаться через небольшие отверстия в этих разделителях. Такое угрожающее жизни нарушение называется дислокацией головного мозга. При дислокации ткань головного мозга может дополнительно повреждаться, что еще сильнее ухудшает и так тяжелое состояние.
Существует два распространенных типа дислокации. Они названы по структуре, через которую продавливается головной мозг:
Транстенториальная дислокация. Верхняя часть головного мозга (большой мозг) продавливается через вырезку намёта мозжечка, отделяющего большой мозг от расположенных ниже областей мозга (мозжечок и ствол головного мозга). У таких больных сознание затуманено. Сторона тела, противоположная стороне, на которой расположена опухоль, может быть парализована. В ответ на яркий свет зрачок глаза на стороне дислокации может расширяться (расширяться) и может не сужаться (сокращаться).
Тонзиллярная дислокация. Новообразование (опухоль или кровотечение), расположенное в нижней части мозга, выталкивает нижнюю часть мозжечка (миндалины мозжечка) сквозь отверстие в основании черепа (большое затылочное отверстие, лат. foramen magnum). В результате ствол мозга, который контролирует дыхание, пульс и давление крови, оказывается сдавленным, и его работа нарушается.
Дислокация головного мозга: сдавление головного мозга.
Кровоизлияние в головной мозг или отек головного мозга могут повышать давление внутри черепа. Давление может продавливать головной мозг в стороны и вниз сквозь небольшие отверстия в относительно жестких листках оболочки, разделяющих головной мозг на отделы. Результатом является дислокация головного мозга. (Эти разделители являются продолжением наружного слоя ткани, покрывающей головной мозг — твердой оболочки). Дислокация приводит к сжатию мозгового вещества и его повреждению.
Причиной дислокации головного мозга являются заболевания, которые могут повышать давление внутри черепа. Они включают:
Объемные новообразования в головном мозге, такие как опухоли головного мозга, области отека, скопление крови (гематома) или карман с гноем (абсцесс)
Обширный отек, вызванный печеночной или почечной недостаточностью
Повышенное давление в венах, несущих кровь от головного мозга (например, в яремных венах)
Препятствия для движения спинномозговой жидкости (жидкость, которая протекает через ткани, покрывающие головной и спинной мозг, и заполняет полости внутри головного мозга)
Повышенное давление в венах, несущих кровь от головного мозга, может быть результатом сердечной недостаточности, закупорки вен или тромбоза венозного синуса (сгусток крови в крупных венах, которые отводят кровь из головного мозга).
Симптомы дислокации головного мозга
У людей с дислокацией головного мозга могут быть симптомы заболевания, вызывающего проблему. У них также могут присутствовать различные симптомы, в зависимости от того, какая часть мозга сдавливается. К таким симптомам относятся:
Патологических характер дыхания
Непреднамеренные (непроизвольные) сокращения мышц: например, голова может быть закинута назад, а руки и ноги вытянуты — поза, называемая децеребрационной ригидностью. Или руки могут быть согнуты, и обе ноги вытянуты — поза, называемая декортикационной ригидностью. Или все тело может быть обмякшим.
Проблемы с глазами: один или оба зрачка могут быть нормальными или расширенными и могут не сужаться (сокращаться) в ответ на воздействие света. Или зрачки могут быть чрезмерно уменьшены. Глазные яблоки могут не двигаться или двигаться необычно.
Нарушение сознания, включая ступор и кому.
В число других симптомов могут входить тошнота, рвота, ригидность мышц шеи, головная боль и повышенная сонливость.
Дислокация, если ее не диагностировать и немедленно не начать лечение, может иметь катастрофические последствия, включая паралич, нарушение сердечного ритма и затрудненное дыхание. Может возникать остановка дыхания (дыхательная недостаточность) и остановка сердечной деятельности (остановка сердца), приводя к смерти.
Диагностика дислокации головного мозга
Визуализирующие исследования
Дислокация головного мозга требует оказания неотложной помощи. Быстрая постановка диагноза имеет решающее значение для возможности назначения лечения, способного спасти жизнь больному.
Врачи обычно могут сделать вывод о нарушении сознания на основании наблюдения и результатов физикального обследования с акцентом на нервную систему (так называемое неврологическое обследование). Полученные результаты позволяют предположить, что давление внутри черепа (внутричерепное давление) повышается до возникновения дислокации. Если врачи подозревают его повышение, они немедленно выполняют компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) для выявления возможных причин, включая отек, кровоизлияние, структурную аномалию или объемное образование в головном мозге (например, опухоль, скопление крови или абсцесс). Если результаты обследования указывают на повышение внутричерепного давления, врачи могут просверлить в черепе небольшое отверстие, и в одну из полостей головного мозга, заполненных жидкостью (желудочков), ввести специальное устройство. Это устройство используется для снижения давления и его контроля во время лечения.
КТ или МРТ также могут показать дислокацию головного мозга и подтвердить диагноз.
Лечение дислокации головного мозга
Меры, помогающие людям дышать
Лечение причины
Меры по снижению повышенного давления внутри черепа
Решающее значение имеет немедленное лечение дислокации головного мозга. Если пациент быстро становится менее активным и с трудом приходит в себя, необходимо безотлагательное лечение, часто даже до постановки диагноза.
Лечение аналогично лечению комы. Если это возможно, лечение направлено на устранение причины дислокации головного мозга.
Неотложное лечение
Первые действия для лечения, иногда выполняемые персоналом неотложной медицинской помощи — это проверка и при необходимости лечение следующего:
проходимы ли дыхательные пути;
достаточным ли является дыхание;
находятся ли в пределах нормы пульс, артериальное давление и частота сердечных сокращений (чтобы убедиться в том, что кровь доходит до головного мозга).
Сначала состояние пациента купируется в отделении неотложной помощи, а затем пациента переводят в отделение интенсивной терапии (ОИТ). В обоих отделениях медсестры следят за частотой сердечных сокращений, артериальным давлением, температурой тела и уровнем кислорода в крови. Любые нарушения в таких показателях немедленно корректируются для предотвращения дальнейших поражений головного мозга. Часто немедленно применяется кислородная терапия и устанавливается катетер для внутривенного вливания, чтобы быстро вводить лекарственные препараты или сахар (глюкозу).
При очень высокой или низкой температуре тела предпринимают меры для охлаждения (лечение теплового удара) или согревания организма (лечение гипотермии). При наличии любых других болезней (например, заболеваний сердца или легких) проводится их лечение.
Лечение для контроля дыхания
Если врачи подозревают, что давление в черепе повышено, через рот вводят дыхательную трубку, что дает возможность использовать искусственную вентиляцию легких для того, чтобы обеспечить выдыхание достаточного количества углекислого газа и поддержание достаточного уровня кислорода в крови. Большинству людей с дислокацией головного мозга для дыхания необходим аппарат искусственной вентиляции легких. Искусственная вентиляция легких также используется для быстрого снижения давления внутри черепа.
Дыхательная трубка вводится через рот в дыхательное горло (трахею). Этот процесс называют эндотрахеальной интубацией. Кислород через трубку подается непосредственно в легкие. Трубка также не позволяет пациенту вдохнуть содержимое желудка после рвоты. Перед введением трубки врачи могут распылить на горло пациента обезболивающий спрей или дать пациенту препарат для предотвращения непроизвольного сокращения мышц (парализующий препарат). Затем трубка крепится к аппарату ИВЛ.
Искусственная вентиляция легких может вызвать возбуждение, которое можно лечить седативным препаратом.
Лечение повышенного внутричерепного давления
Если давление возрастает, для его снижения могут применяться следующие меры:
Поднимается изголовье кровати.
Искусственная вентиляция легких используется для ускорения дыхания (так называемая гипервентиляция). При более быстром дыхании углекислый газ выводится из легких и снижается уровень углекислого газа в крови. В результате этого происходит сужение кровеносных сосудов в неповрежденной части головного мозга, и в головной мозг поступает меньше крови. Эта мера быстро, но временно снижает давление внутри черепа и временно останавливает дислокацию. Положительный эффект гипервентиляции длится около 30 минут. Врачи используют это время для начала лечения, которое может остановить дислокацию, например введения лекарственных препаратов и выполнения хирургических процедур, которые занимают больше времени.
Для уменьшения количества жидкости в головном мозге и во всем организме применяются диуретики или другие лекарственные препараты. Диуретики помогают вывести избыток жидкости, заставляя почки выводить с мочой больше натрия и воды.
Для контроля чрезмерных непроизвольных мышечных сокращений или возбуждения, вызванных искусственной вентиляцией легких, может быть назначен седативный препарат. Эти проблемы могут повышать давление внутри черепа.
Если артериальное давление очень высокое, его снижают. Лекарственные препараты для снижения артериального давления (гипотензивные препараты) используются только при очень высоких показателях давления.
Иногда врачи вводят дренаж (шунт) в желудочки головного мозга для отведения спинномозговой жидкости. Удаление избытка жидкости может помочь снизить давление внутри черепа.
Если причиной повышения давления является опухоль головного мозга или абсцесс, снизить давление помогает применение кортикостероидов, например, дексаметазона. Тем не менее, кортикостероиды не используются, если повышенное давление вызывается определенными другими заболеваниями, например, кровоизлиянием в мозг или инсультом, поскольку кортикостероиды усугубляют такие состояния.
При неэффективности других мероприятий можно попробовать сделать следующее:
При повышении внутричерепного давления после травмы головы или остановки сердца можно попробовать провести мероприятия по снижению температуры тела. Эти меры могут помочь некоторым людям, у которых была остановка сердца. Однако эта мера является спорной.
Пентобарбитал (барбитурат) может использоваться для уменьшения притока крови в головной мозг и снижения активности головного мозга. У некоторых пациентов это лечение может улучшить прогноз. Тем не менее, оно приносит пользу не всем пациентам и имеет побочные эффекты, например, снижение артериального давления и нарушение сердечного ритма.
Для расширения пространства, занимаемого отекшим головным мозгом, хирургическим путем вскрывается череп (краниэктомия) и, таким образом, снижается давление на головной мозг. Этот метод лечения может предотвратить смертельный исход, но может не привести к значительному улучшению функциональных способностей человека.