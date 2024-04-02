Дислокация головного мозга возникает при повышении давления внутри черепа (внутричерепное давление), что приводит к смещению головного мозга в сторону и вниз через небольшие, присутствующие в норме отверстия в относительно жестких листах ткани, разделяющих головной мозг на отделения. Дислокация головного мозга требует неотложной медицинской помощи.

Дислокация головного мозга может возникнуть, когда опухоль головного мозга, кровоизлияние в головной мозг, другое объемное образование или заболевание (например, печеночная или почечная недостаточность) существенно повышает внутричерепное давление.

Симптомы отличаются в зависимости от того, какая часть мозга сдавливается, и могут включать патологическое дыхание, патологические сокращения мышц, проблемы с глазами, нарушение психической функции и кому.

Для диагностики дислокации головного мозга проводят компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию.

Врачи по возможности лечат причины и принимают меры для поддержания дыхания (например, искусственная вентиляция легких), а также для снижения повышенного давления внутри черепа.

Крупное объемное новообразование, например, опухоль головного мозга, скопление крови (гематома) или отек, может продавливать головной мозг через относительно жесткие листки ткани, разделяющие головной мозг на отделы. В результате этого ткань головного мозга может повреждаться. Если сдавливанию подвергаются участки головного мозга, контролирующие сознание, возникает ступор или кома. Если давление достаточно высоко, головной мозг может продавливаться через небольшие отверстия в этих разделителях. Такое угрожающее жизни нарушение называется дислокацией головного мозга. При дислокации ткань головного мозга может дополнительно повреждаться, что еще сильнее ухудшает и так тяжелое состояние.

Существует два распространенных типа дислокации. Они названы по структуре, через которую продавливается головной мозг:

Транстенториальная дислокация. Верхняя часть головного мозга (большой мозг) продавливается через вырезку намёта мозжечка, отделяющего большой мозг от расположенных ниже областей мозга (мозжечок и ствол головного мозга). У таких больных сознание затуманено. Сторона тела, противоположная стороне, на которой расположена опухоль, может быть парализована. В ответ на яркий свет зрачок глаза на стороне дислокации может расширяться (расширяться) и может не сужаться (сокращаться).

Тонзиллярная дислокация. Новообразование (опухоль или кровотечение), расположенное в нижней части мозга, выталкивает нижнюю часть мозжечка (миндалины мозжечка) сквозь отверстие в основании черепа (большое затылочное отверстие, лат. foramen magnum). В результате ствол мозга, который контролирует дыхание, пульс и давление крови, оказывается сдавленным, и его работа нарушается.

Дислокация головного мозга: сдавление головного мозга.

Причиной дислокации головного мозга являются заболевания, которые могут повышать давление внутри черепа. Они включают:

Объемные новообразования в головном мозге, такие как опухоли головного мозга, области отека, скопление крови (гематома) или карман с гноем (абсцесс)

Обширный отек, вызванный печеночной или почечной недостаточностью

Повышенное давление в венах, несущих кровь от головного мозга (например, в яремных венах)

Препятствия для движения спинномозговой жидкости (жидкость, которая протекает через ткани, покрывающие головной и спинной мозг, и заполняет полости внутри головного мозга)

Повышенное давление в венах, несущих кровь от головного мозга, может быть результатом сердечной недостаточности, закупорки вен или тромбоза венозного синуса (сгусток крови в крупных венах, которые отводят кровь из головного мозга).

Симптомы дислокации головного мозга У людей с дислокацией головного мозга могут быть симптомы заболевания, вызывающего проблему. У них также могут присутствовать различные симптомы, в зависимости от того, какая часть мозга сдавливается. К таким симптомам относятся: Патологических характер дыхания

Непреднамеренные (непроизвольные) сокращения мышц: например, голова может быть закинута назад, а руки и ноги вытянуты — поза, называемая децеребрационной ригидностью. Или руки могут быть согнуты, и обе ноги вытянуты — поза, называемая декортикационной ригидностью. Или все тело может быть обмякшим.

Проблемы с глазами: один или оба зрачка могут быть нормальными или расширенными и могут не сужаться (сокращаться) в ответ на воздействие света. Или зрачки могут быть чрезмерно уменьшены. Глазные яблоки могут не двигаться или двигаться необычно.

Нарушение сознания, включая ступор и кому. В число других симптомов могут входить тошнота, рвота, ригидность мышц шеи, головная боль и повышенная сонливость. Дислокация, если ее не диагностировать и немедленно не начать лечение, может иметь катастрофические последствия, включая паралич, нарушение сердечного ритма и затрудненное дыхание. Может возникать остановка дыхания (дыхательная недостаточность) и остановка сердечной деятельности (остановка сердца), приводя к смерти.

Диагностика дислокации головного мозга Визуализирующие исследования Дислокация головного мозга требует оказания неотложной помощи. Быстрая постановка диагноза имеет решающее значение для возможности назначения лечения, способного спасти жизнь больному. Врачи обычно могут сделать вывод о нарушении сознания на основании наблюдения и результатов физикального обследования с акцентом на нервную систему (так называемое неврологическое обследование). Полученные результаты позволяют предположить, что давление внутри черепа (внутричерепное давление) повышается до возникновения дислокации. Если врачи подозревают его повышение, они немедленно выполняют компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) для выявления возможных причин, включая отек, кровоизлияние, структурную аномалию или объемное образование в головном мозге (например, опухоль, скопление крови или абсцесс). Если результаты обследования указывают на повышение внутричерепного давления, врачи могут просверлить в черепе небольшое отверстие, и в одну из полостей головного мозга, заполненных жидкостью (желудочков), ввести специальное устройство. Это устройство используется для снижения давления и его контроля во время лечения. КТ или МРТ также могут показать дислокацию головного мозга и подтвердить диагноз.