Апаллический синдром

Обследование врачом;

Визуализирующие исследования, например, магнитно-резонансная томография

Врачи подозревают наличие апаллического синдрома на основании симптомов. До постановки диагноза апаллического синдрома необходимо наблюдать пациента в течение некоторого времени и более одного раза.

Для выявления нарушений, вызывающих это состояние, в особенности поддающихся лечению, выполняется визуализирующее обследование, например, магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ).

Если диагноз под сомнением, врачи могут назначить другие визуализирующие исследования — позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) или однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ). Эти обследования могут показать степень функционирования головного мозга.

Для выявления нарушений электрической активности головного мозга, указывающей на судорожные припадки, которые могут вызывать нарушение сознания, выполняется электроэнцефалография (ЭЭГ).