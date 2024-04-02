У людей с апаллическим синдромом отмечается тяжелое нарушение восприятия, но не полное его отсутствие. Он является результатом обширного поражения большого головного мозга (части головного мозга, контролирующей мышление и поведение).
Апаллический синдром может возникать в результате повреждения головного мозга или может развиваться из вегетативного состояния при восстановлении некоторых функций.
Пациенты с апаллическим синдромом выполняют некоторые действия, указывающие на некоторое восприятие себя или окружения, например, устанавливают зрительный контакт.
Врачи ставят диагноз апаллического синдрома при обнаружении некоторых признаков восприятия после многократного наблюдения в течение некоторого времени за пациентами с тяжелым нарушением сознания.
Людям с апаллическим синдромом требуется всестороннее медицинское обслуживание, в том числе хорошее питание и мероприятия для профилактики проблем, возникающих в результате неспособности двигаться (например, пролежни).
Апаллический синдром может непосредственно возникать в результате повреждения головного мозга, или может развиваться из вегетативного состояния при восстановлении некоторых функций. Люди могут выходить из вегетативного состояния в состояние минимального сознания и снова возвращаться в него, причем иногда в течение многих лет после первоначального повреждения головного мозга.
Симптомы апаллического синдрома
Пациенты с апаллическим синдромом, в отличие от вегетативного состояния, выполняют некоторые действия, указывающие на некоторое восприятие себя или окружения. Этим людям может быть свойственно следующее:
смотреть в глаза;
следить глазами за движущимся предметом;
тянуться за предметами;
отвечать на вопросы (хотя зачастую одним и тем же словом, подходит оно или нет);
реагировать на все команды иногда обычным, но чаще необычным способом (например, моргая).
Диагностика апаллического синдрома
Обследование врачом;
Визуализирующие исследования, например, магнитно-резонансная томография
Врачи подозревают наличие апаллического синдрома на основании симптомов. До постановки диагноза апаллического синдрома необходимо наблюдать пациента в течение некоторого времени и более одного раза.
Для выявления нарушений, вызывающих это состояние, в особенности поддающихся лечению, выполняется визуализирующее обследование, например, магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ).
Если диагноз под сомнением, врачи могут назначить другие визуализирующие исследования — позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) или однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ). Эти обследования могут показать степень функционирования головного мозга.
Для выявления нарушений электрической активности головного мозга, указывающей на судорожные припадки, которые могут вызывать нарушение сознания, выполняется электроэнцефалография (ЭЭГ).
Лечение апаллического синдрома
Меры по профилактике проблем вследствие неподвижности
Хорошее питание
Возможно, некоторые лекарственные препараты
Долгосрочный уход
Пациентам с апаллическим синдромом требуется такой же комплексный уход, как и пациентам в коме.
Важно обеспечить хорошее питание (искусственное питание). Кормление осуществляется через трубку, введенную через нос в желудок (питание через зонд). Иногда питание осуществляется с помощью трубки, введенной непосредственно в желудок или тонкую кишку через разрез в брюшной стенке. Через эти трубки также могут вводиться лекарственные препараты.
Вследствие неспособности двигаться возникает много проблем, и важное значение имеют меры по их профилактике. Например, могут развиться следующие состояния:
Пролежни: при лежании в одном положении может прерываться кровоснабжение определенных участков тела, что приводит к нарушению кожного покрова и образованию пролежней.
Контрактуры: отсутствие движений также может привести к стойкому напряжению мышц (контрактурам), и суставы могут оставаться в согнутом положении.
Сгустки крови: отсутствие движений увеличивает вероятность формирования сгустков крови в венах ног (тромбоз глубоких вен).
Повреждение мышц и нервов в руках и ногах: отсутствие движения или пребывание лежа в одном положении в течение длительного времени может оказывать давление на нерв, который проходит близко к поверхности тела вблизи выступающей кости, например, нерва в локте, плече, запястье или колене. Такое давление может повредить нерв. В результате мышцы, которые контролируются нервом, хуже функционируют.
Профилактика пролежней может осуществляться путем частой смены положения пациента и подкладывания защитных прокладок под части тела, соприкасающиеся с кроватью, например, пяток, для их защиты.
Для профилактики контрактур физиотерапевты осторожно разрабатывают суставы пациента во всех направлениях (упражнения пассивного движения) или фиксируют суставы в определенных положениях.
Профилактика образования сгустков крови включает использование лекарственных препаратов, а также компрессию или придание ногам пациента возвышенного положения. Движения конечностями, которые происходят при упражнениях пассивного движения, также могут способствовать предотвращению образования сгустков крови.
Если у пациента недержание, необходимо принимать меры для поддержания кожи в чистом и сухом состоянии. Если мочевой пузырь не работает и моча задерживается, для отвода мочи в мочевой пузырь устанавливается трубка (катетер). Для предотвращения развития инфекций мочевыводящих путей катетеры тщательно промываются и регулярно проверяются.
Другие виды лечения
После назначения некоторых препаратов у очень небольшого количества пациентов наблюдалось улучшение, но только до тех пор, пока продолжалось их применение. К таким препаратам относятся золпидем (снотворное), апоморфин (используется для лечения болезни Паркинсона) и амантадин (используется для лечения вирусных инфекций). Однако ни один способ лечения не доказал свою эффективность в долгосрочной перспективе.
Некоторое незначительное благоприятное воздействие может оказывать музыкальная терапия, стимулируя определенный ответ у больных с апаллическим синдромом. Однако эффективность от этой терапии пока не ясна.
Прогноз при апаллическом синдроме
Большинство пациентов с апаллическим синдромом, как правило, со временем начинают чувствовать себя лучше, но степень улучшения ограничена. У некоторых пациентов восстанавливается способность общаться и понимать, иногда через много лет. Тем не менее, лишь единицы восстанавливаются в степени, достаточной для самостоятельного проживания и функционирования. Чем дольше продолжался период апаллического синдрома, тем в меньшей степени восстанавливается функционирование. Однако при квалифицированном сестринском уходе пациенты могут жить долгие годы. Восстановление более вероятно, если причиной является травма головы.
Сообщалось о пациентах, которые приходили в себя после нескольких лет комы. В этих сообщениях обычно говорится о пациентах с апаллическим синдромом после травмы головы.