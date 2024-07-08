Паразитарные инфекции головного мозга

Нейроцистицеркоз вызывается личинками свиного цепня. Из всех червей, которые вызывают инфекции головного мозга, свиной цепень является причиной большинства случаев паразитарных инфекций головного мозга в Западном полушарии.

После поедания человеком зараженной пищи яйца свиного цепня под действием желудочного сока превращаются в личинки. Личинки попадают в кровоток, и кровь разносит их по всему организму, в том числе они попадают в головной и спинной мозг. Личинки образуют цисты (личинки, окруженные защитной стенкой). (Инфекция, вызванная цистами, называется цистицеркозом, а если цисты образовались в головном мозге — нейроцистицеркозом). Эти цисты вызывают небольшое количество симптомов, пока цисты не дегенерируют, при этом личинки, погибая, вызывают воспаление, отек и такие симптомы, как головные боли, судорожные припадки, изменения личности и психические нарушения.

Иногда цисты блокируют движение спинномозговой жидкости из полостей головного мозга (желудочки), что приводит к повышению давления на мозг. Данное заболевание называется гидроцефалией. Повышение давления вызывает головные боли, тошноту, рвоту и сонливость.

Цисты могут разорваться, и их содержимое может попасть в спинномозговую жидкость с возникновением менингита.

Без лечения люди с нейроцистицеркозом могут умереть.

Врач заподозрит нейроцистицеркоз у человека из страны с низким уровнем доходов, у которого имеются типичные симптомы. Цисты часто можно увидеть на снимках, полученных при помощи магнитно-резонансной (МРТ) или компьютерной (КТ) томографии. Для подтверждения диагноза часто требуются анализы крови и спинномозговой жидкости, которую получают с помощью спинномозговой пункции (люмбальной пункции). Иногда требуется биопсия кисты.

Эту инфекцию лечат альбендазолом или празиквантелом (лекарственными препаратами, предназначенными для лечения инфекций, вызванных червями-паразитами; такие лекарственные препараты называются противогельминтными). Тем не менее, если у человека много кист, противогельминтные препараты могут убить большое количество паразитов и привести к значительному отеку головного мозга. Врачи тщательно подбирают лечение для каждого пациента. Для уменьшения воспаления, возникшего после смерти личинок, применяют кортикостероиды.

Судорожные припадки лечат с помощью противосудорожных препаратов.

Иногда при гидроцефалии бывает нужна операция по установке шунта, через который выводится избыточная спинномозговая жидкость. Шунт представляет собой пластмассовую трубку, установленную в полости головного мозга. Трубка проводится под кожей в брюшную область, куда и отводится избыток жидкости. Кроме того, может понадобиться операция по удалению цист из головного мозга.