Паразитарные инфекции головного мозга

В некоторых частях света головной мозг могут инфицировать черви и другие паразиты. Эти инфекции больше распространены в странах с низким уровнем доходов и в сельских областях. В США они встречаются редко.
(См. также Общие сведения об инфекциях головного мозга).
Нейроцистицеркоз
Нейроцистицеркоз вызывается личинками свиного цепня. Из всех червей, которые вызывают инфекции головного мозга, свиной цепень является причиной большинства случаев паразитарных инфекций головного мозга в Западном полушарии.
После поедания человеком зараженной пищи яйца свиного цепня под действием желудочного сока превращаются в личинки. Личинки попадают в кровоток, и кровь разносит их по всему организму, в том числе они попадают в головной и спинной мозг. Личинки образуют цисты (личинки, окруженные защитной стенкой). (Инфекция, вызванная цистами, называется цистицеркозом, а если цисты образовались в головном мозге — нейроцистицеркозом). Эти цисты вызывают небольшое количество симптомов, пока цисты не дегенерируют, при этом личинки, погибая, вызывают воспаление, отек и такие симптомы, как головные боли, судорожные припадки, изменения личности и психические нарушения.
Иногда цисты блокируют движение спинномозговой жидкости из полостей головного мозга (желудочки), что приводит к повышению давления на мозг. Данное заболевание называется гидроцефалией. Повышение давления вызывает головные боли, тошноту, рвоту и сонливость.
Цисты могут разорваться, и их содержимое может попасть в спинномозговую жидкость с возникновением менингита.
Без лечения люди с нейроцистицеркозом могут умереть.
Врач заподозрит нейроцистицеркоз у человека из страны с низким уровнем доходов, у которого имеются типичные симптомы. Цисты часто можно увидеть на снимках, полученных при помощи магнитно-резонансной (МРТ) или компьютерной (КТ) томографии. Для подтверждения диагноза часто требуются анализы крови и спинномозговой жидкости, которую получают с помощью спинномозговой пункции (люмбальной пункции). Иногда требуется биопсия кисты.
Эту инфекцию лечат альбендазолом или празиквантелом (лекарственными препаратами, предназначенными для лечения инфекций, вызванных червями-паразитами; такие лекарственные препараты называются противогельминтными). Тем не менее, если у человека много кист, противогельминтные препараты могут убить большое количество паразитов и привести к значительному отеку головного мозга. Врачи тщательно подбирают лечение для каждого пациента. Для уменьшения воспаления, возникшего после смерти личинок, применяют кортикостероиды.
Судорожные припадки лечат с помощью противосудорожных препаратов.
Иногда при гидроцефалии бывает нужна операция по установке шунта, через который выводится избыточная спинномозговая жидкость. Шунт представляет собой пластмассовую трубку, установленную в полости головного мозга. Трубка проводится под кожей в брюшную область, куда и отводится избыток жидкости. Кроме того, может понадобиться операция по удалению цист из головного мозга.
Другие инфекции
Эхинококкоз (гидатидная болезнь) и ценуроз — это инфекции, вызываемые личинками других ленточных червей. При эхинококкозе в мозге могут образовываться большие цисты. При ценурозе, как при цистицеркозе, образующиеся цисты могут блокировать движение жидкости в мозге.
Шистосоматоз — это заболевание, вызываемое кровяными сосальщиками (трематодами). У некоторых больных шистосомозом в головном мозге могут образовываться скопления клеток, вызванные воспалением (гранулемы).
Эхинококкоз, ценуроз и шистосоматоз могут приводить к развитию симптомов, сходных с симптомами цистицеркоза, в том числе к припадкам, головным болям, изменению личности и к психическим и умственным нарушениям. Симптомы эхинококкоза или ценуроза могут возникать через годы.
Обычно диагноз ставится на основании результатов МРТ и КТ, но иногда требуется спинномозговая пункция. Спинномозговая жидкость может содержать большое количество одного из типов лейкоцитов, называемых эозинофилами.
Эти три инфекции обычно лечатся противогельминтными препаратами — альбендазолом, мебендазолом, празиквантелом и пирантела памоатом. Однако при эхинококкозе и ценурозе часто цисты приходится удалять хирургическим путем.