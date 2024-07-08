Внутричерепные эпидуральные абсцессы и субдуральные эмпиемы

Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография

Для диагностики эпидурального абсцесса и субдуральной эмпиемы используется магнитно-резонансная томография (МРТ) после внутривенной инъекции гадолиния. Гадолиний (контрастное вещество, используемое при МРТ) делает абсцессы и эмпиему заметнее на МРТ-снимках. Если МРТ недоступна, больному выполняют компьютерную томографию (КТ) после инъекции рентгеноконтрастного вещества (которое делает абсцесс и эмпиему заметнее на КТ-снимках).

Образцы крови и ткани направляются в лабораторию, где все присутствующие в них бактерии могут быть посеяны и идентифицированы.

Спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для диагностики не слишком полезна и может быть опасна для больного. Если у больного внутри черепа большой абсцесс, эмпиема или новообразование, взятие спинномозговой жидкости может привести к смещению головного мозга вниз. В результате головной мозг вклинится в узкое естественное отверстие в ткани, разделяющей мозг на части (это явление называется дислокацией головного мозга). Возникшие повреждения мозга могут быть смертельны.