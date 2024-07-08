Внутричерепной эпидуральный абсцесс — это скопление гноя между костями черепа и внешним слоем ткани, покрывающей головной мозг (твердая мозговая оболочка). При субдуральной эмпиеме гной заполняет пространство между твердой мозговой оболочкой и средним слоем ткани, покрывающей головной мозг (паутинной оболочкой).
(См. также Общие сведения об инфекциях головного мозга).
Внутричерепные эпидуральные абсцессы и субдуральные эмпиемы могут возникать в результате инфекции пазух или ушей либо вследствие заболеваний, которые позволяют бактериям проникнуть в череп, например травмы головы или хирургического вмешательства в области головы.
В течение нескольких дней могут развиться лихорадка, головная боль, сонливость, рвота, судорожные припадки, ригидность затылочных мышц и другие признаки дисфункции головного мозга.
При отсутствии лечения симптомы прогрессируют, приводя к коме и смерти.
Для диагностики этих заболеваний врачи проводят магнитно-резонансную или компьютерную томографию с контрастным веществом.
Лечение включает хирургическое дренирование, антибиотики и иногда лекарственные препараты для профилактики судорожных припадков или снижения внутричерепного давления.
Внутричерепные эпидуральные абсцессы и субдуральные эмпиемы развиваются за пределами головного мозга, но внутри черепа:
Внутричерепной эпидуральный абсцесс: между черепом и твердой мозговой оболочкой (наружным слоем покрывающей мозг ткани)
Субдуральная эмпиема: между паутинной оболочкой (средний слой ткани, покрывающей головной мозг) и твердой мозговой оболочкой
Оболочки, покрывающие мозг
В пределах черепа головной мозг покрыт тремя слоями ткани, называемыми мозговыми оболочками.
Причины
Эпидуральные абсцессы и субдуральные эмпиемы могут возникать вследствие:
тяжелой инфекции уха (например, хронического среднего отита);
травмы головы, позволившей бактериям проникнуть в череп;
хирургического вмешательства в области головы, которое позволяет бактериям проникнуть в череп;
инфекции крови (в редких случаях).
Эпидуральные абсцессы и субдуральную эмпиему вызывают те же бактерии, которые вызывают абсцесс головного мозга (такие как Staphylococcus aureus и Bacteroides fragilis).
У детей младше 5 лет причиной обычно является бактериальный менингит. Поскольку в настоящее время менингит у детей встречается редко, эпидуральные абсцессы и субдуральные эмпиемы у детей тоже редки.
Симптомы
Подобно абсцессу головного мозга, эпидуральный абсцесс и субдуральная эмпиема могут вызывать лихорадку, головную боль, сонливость, рвоту, судорожные припадки, ригидность затылочных мышц и другие признаки дисфункции головного мозга.
Эти симптомы могут усиливаться в течение нескольких дней. Может развиваться менингит или абсцесс головного мозга. Или же в крупных венах (венозных синусах), по которым кровь оттекает от головного мозга, может образовываться кровяной сгусток.
При отсутствии лечения симптомы быстро прогрессируют, приводя к коме и смерти, особенно у людей с субдуральной эмпиемой.
Диагностика
Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография
Для диагностики эпидурального абсцесса и субдуральной эмпиемы используется магнитно-резонансная томография (МРТ) после внутривенной инъекции гадолиния. Гадолиний (контрастное вещество, используемое при МРТ) делает абсцессы и эмпиему заметнее на МРТ-снимках. Если МРТ недоступна, больному выполняют компьютерную томографию (КТ) после инъекции рентгеноконтрастного вещества (которое делает абсцесс и эмпиему заметнее на КТ-снимках).
Образцы крови и ткани направляются в лабораторию, где все присутствующие в них бактерии могут быть посеяны и идентифицированы.
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для диагностики не слишком полезна и может быть опасна для больного. Если у больного внутри черепа большой абсцесс, эмпиема или новообразование, взятие спинномозговой жидкости может привести к смещению головного мозга вниз. В результате головной мозг вклинится в узкое естественное отверстие в ткани, разделяющей мозг на части (это явление называется дислокацией головного мозга). Возникшие повреждения мозга могут быть смертельны.
Лечение
Дренирование гноя
Антибиотики и иногда другие лекарственные препараты
Детям первого года жизни иногда можно ввести иглу через родничок (мягкое место между костями черепа) непосредственно в абсцесс или эмпиему, чтобы вывести гной и понизить давление. Это также помогает врачам установить диагноз.
Эпидуральные абсцессы и субдуральные эмпиемы дренируют хирургическим путем. Если инфекция стала результатом порока носовых пазух или среднего уха, может потребоваться одновременное исправление этого порока.
Антибиотики (например, цефотаксим или цефтриаксон, метронидазол и ванкомицин) назначают внутривенно.
Может возникнуть необходимость в применении противосудорожных препаратов для контроля судорожных припадков, а также в мерах по снижению внутричерепного давления. Такие меры могут быть следующими:
Применение диуретиков, которые снижают количество жидкости в организме
Применение кортикостероидов, которые уменьшают воспаление и отек