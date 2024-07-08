Бешенство — это вирусная болезнь, которая передается от больных животных и вызывает воспаление головного и спинного мозга. Если вирус попал в спинной или головной мозг, бешенство практически всегда заканчивается смертью.
Вирус преимущественно передается при укусе человека больным животным, обычно в Соединенных Штатах Америки это летучая мышь или же это может быть собака — в странах, где собакам обычно не вводят вакцину против бешенства.
Бешенство вызывает возбужденное состояние, дезориентацию и паралич.
Обнаружить вирус можно в кожной биопсии.
Заражение можно предупредить, если сразу очистить рану, сделать прививку и ввести иммуноглобулин.
(См. также Общие сведения об инфекциях головного мозга).
Вирус бешенства передается со слюной больного животного. Из места инфицирования (обычно это укус) вирус движется по нервам в спинной мозг и затем в головной мозг, где размножается. Оттуда он по нервам проникает в слюнные железы и попадает в слюну. Если вирус бешенства попал в спинной или головной мозг, бешенство практически всегда заканчивается смертью. Однако чтобы попасть в мозг, вирусу нужно не менее 10 дней — обычно 30—50 дней (время зависит от места укуса). За это время могут быть приняты меры, необходимые, чтобы остановить вирус и предотвратить смерть. В редких случаях бешенство развивается через месяцы или годы после укуса.
От бешенства во всем мире умирает более 59 000 человек в год. Большинство смертей происходит в сельских областях Азии и Африки. В США каждый год умирает несколько человек.
Причины бешенства
Вирус бешенства циркулирует среди многих видов диких и домашних животных во всем мире. Животное, заболевшее бешенством, умирает через несколько недель после появления симптомов. В это время оно становится источником заражения.
Вирус бешенства, присутствующий в слюне больных животных, передается через укус. В очень редких случаях для заражения достаточно, чтобы животное облизало другое животное или человека. Сквозь неповрежденную кожу вирус не проникает. Он может попасть в организм только через повреждение кожи или через нос или рот воздушно-капельным путем, когда человек вдыхает капельки, содержащие вирус (это может случиться, например, в пещере, где живут летучие мыши).
Человек может заразиться от многих животных. Это могут быть собаки, кошки, летучие мыши, еноты, скунсы, лисицы и т. д.
В Соединенных Штатах Америки благодаря вакцинации собаки бешенством практически не болеют, а источником заражения почти всегда становятся дикие животные. Обычно это летучие мыши, но могут быть также лисы, скунсы и еноты. Во многих случаях укусы летучих мышей остаются незамеченными. В большинстве случаев смерть от бешенства наступает после укуса летучей мышью.
В странах, в которых собак не прививают от бешенства в обязательном порядке (это большинство стран Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока), большинство умерших от бешенства были укушены больными собаками. Известны несколько случаев, когда умершие от бешенства были укушены другими животными, в том числе обезьянами, которых некоторые умершие держали в качестве домашних животных.
Грызуны (хомяки, морские свинки, песчанки, белки, бурундуки, крысы, мыши), кролики и зайцы редко болеют бешенством. В США случаев заражения человека этими животными не отмечалось. Птицы и пресмыкающиеся бешенством не болеют.
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Симптомы бешенства
Рана от укуса может быть болезненной или онемевшей. Укусы летучих мышей обычно бессимптомные.
Симптомы бешенства появляются после того, как вирус бешенства достигает головного или спинного мозга, что обычно происходит через 30–50 дней после укуса. Однако время между укусом и развитием симптомов может составлять от 10 дней до более чем года. Чем ближе укус к головному мозгу (например, если укушено лицо), тем быстрее появляются симптомы.
Бешенство может начаться с повышения температуры, головных болей и общего недомогания. Многие больные становятся беспокойными, дезориентированными, возбужденными и перестают контролировать свое поведение. Они могут странно себя вести. У больных бывают галлюцинации и бессонница. Выделяется очень много слюны. За счет повреждения вирусом определенных областей мозга возникают спазмы мышц горла и гортани, отвечающих за глотание, речь и дыхание. Спазмы могут вызывать мучительные боли. Спазмы могут быть спровоцированы слабым движением воздуха или попыткой выпить воды. Поэтому больные не могут пить. Вот почему бешенство иногда называют водобоязнью.
По мере распространения болезни в головном мозге больной становится все более дезориентированным и возбужденным. В конце концов наступает кома и смерть. Причиной смерти могут быть непроходимость дыхательных путей, судороги, истощение и тяжелый паралич.
У 20 % больных бешенство начинается с ощущения покалывания или паралича укушенной конечности. Затем паралич распространяется по всему телу. У таких больных умственные способности обычно не страдают, другие симптомы бешенства тоже не развиваются.
Диагностика бешенства
Осмотр и исследование образцов кожи, слюны и спинномозговой жидкости (полученной посредством спинномозговой пункции)
Подозрение на бешенство возникает, если у больного болит голова, он дезориентирован и у него есть другие симптомы бешенства, особенно если больной был укушен животным или находился рядом с летучими мышами (например, спускался в пещеру). Многие больные, однако, не знают о том, что были укушены животным или были рядом с летучими мышами.
Для обнаружения вируса у больного могут взять образец кожи (обычно с шеи). После этого биопсию кожи изучают под микроскопом. Кроме того, на наличие вируса исследуют образцы слюны. Больному делают спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию), чтобы получить образец спинномозговой жидкости (эта жидкость движется через оболочки головного и спинного мозга). Образец спинномозговой жидкости тоже исследуют на наличие вируса.
Для обнаружения уникальной последовательности ДНК в образце кожи, спинномозговой жидкости и слюны часто используется методика полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая увеличивает число копий гена. Чтобы вероятность обнаружения вируса была выше, исследуют несколько образцов биологических жидкостей, взятых в разное время.
Профилактика бешенства
До укуса
Лучше всего избегать ситуаций, в которых животное, особенно дикое, может укусить. Не следует приближаться к незнакомым домашним животным и к диким животным. У животного симптомы бешенства могут быть выражены слабо, но поведение больного животного обычно аномальное:
Дикое животное не боится человека и не убегает при приближении к нему.
Ночные животные (летучие мыши, скунсы, еноты и лисы) становятся активны днем.
Летучие мыши производят необычные звуки или с трудом летают.
Животное кусает, не будучи спровоцировано.
Животное слабое или возбужденное и злобное.
Не берите в руки животное, которое может быть бешеным, и не пытайтесь ему помочь. Больное животное часто кусается. Если животное выглядит больным, сообщите об этом в местные органы здравоохранения, которые могут его забрать.
Людям, у которых высока вероятность заражения бешенством, необходимо заранее провести вакцинацию от бешенства. К таким людям относятся следующие категории:
Ветеринары
Сотрудники лабораторий, работающих с животными, которые могут болеть бешенством
Лица, живущие или пребывающие более 30 дней в странах, где широко распространено бешенство собак
Люди, исследующие пещеры, в которых живут летучие мыши
Две дозы вакцины вводят внутримышечно. Первый укол делают сразу (день 0). Вторая инъекция выполняется в день 7. Место инъекции может быть болезненным или отечным, но обычно боль и отечность выражены слабо. Серьезные аллергические реакции редки.
Прививка в той или иной мере защищает большинство людей до конца их жизни. Однако защитное действие прививки убывает со временем, и если вероятность заражения сохраняется, люди периодически сдают анализ. В случае низкого уровня защитных антител проводится повторная иммунизация вакциной.
После укуса
Сразу после укуса следует тщательно очистить рану водой и мылом. Глубокие раны промывают струей воды. Затем нужно обратиться к врачу. Врач проведет дополнительную очистку раны и обработает ее антисептиком (бензалкония хлорид). Врач может удалить рваные края раны.
Кроме того, врач решает, насколько велика вероятность заражения бешенством. Решение должно быть принято как можно раньше, поскольку своевременные меры позволяют предотвратить бешенство.
Сразу после укуса невозможно установить, заражен ли человек бешенством. Поэтому укушенному делают укол антирабического иммуноглобулина и начинают вакцинацию от бешенства. Антирабический иммуноглобулин содержит антитела к вирусу бешенства. Он защищает от болезни сразу после укола, но только на короткое время. Прививка от бешенства заставляет организм вырабатывать антитела против вируса бешенства. Защитное действие прививки нарастает медленнее, но длится дольше.
Нужно ли делать укол иммуноглобулина или вакцины, зависит от того, проводилась ли раньше вакцинация от бешенства, какое животное укусило и в каком состоянии оно было. Врач выясняет, например, следующее:
Какое это было животное, в частности не было ли оно летучей мышью, собакой или енотом.
Выглядело ли животное больным.
Было ли нападение спровоцировано.
Можно ли обследовать животное.
Если укушенному человеку требуется профилактическое лечение и он раньше не прививался, ему немедленно вводят антирабический иммуноглобулин и вакцину против бешенства (в день 0). Укол иммуноглобулина делают по возможности рядом с раной. Затем делают три укола вакцины: в дни 3, 7 и 14. Людям с ослабленной иммунной системой (например, в результате заболевания, такого как ВИЧ-инфекция в терминальной стадии [СПИД], или применения лекарственного препарата) делают дополнительную инъекцию в день 28.
Если укушенного уже прививали раньше, риск развития бешенства уменьшается. Тем не менее, рану как можно скорее очищают, а уколы антирабической вакцины делают сразу и в день 3.
Кому нужно делать прививку от бешенства?
В США решение о том, нужно ли делать прививку укушенному человеку, принимается в зависимости от того, какое животное его укусило и каково было состояние здоровья животного.
При укусах собак, кошек и хорьков: Если животное выглядит здоровым и его можно наблюдать в течение 10 дней, прививку не делают, если у животного не появляются со временем симптомы бешенства. Если у животного развиваются симптомы, похожие на симптомы бешенства, человеку немедленно делают прививку и вводят иммуноглобулин против бешенства. Животных с симптомами бешенства усыпляют, а их мозг исследуют на наличие вируса бешенства. Если через 10 дней животное остается здоровым, это значит, что оно укусило человека, не будучи больным. В этом случае прививку не делают.
Если состояние здоровья животного установить невозможно, например, если оно убежало, врач обращается в органы здравоохранения и выясняет, насколько вероятно заражение бешенством на этой конкретной территории и нужно ли делать прививку от бешенства. Органы общественного здравоохранения отсутствуют, а бешенство возможно, вакцину вводят немедленно. В очень редких случаях в Соединенных Штатах Америки, если животное больно бешенством (или бешенство возможно), вакцина и иммуноглобулин вводятся немедленно.
При укусах скунсов, енотов, лис, большинства других хищников и летучих мышей: Такие животные считаются больными бешенством. Исключение делается только тогда, когда животное можно обследовать, и результаты обследования показывают, что бешенства у животного нет. Как правило, вакцину и иммуноглобулин вводят немедленно. Наблюдать дикое животное в течение 10 дней не рекомендуется. По возможности этих животных как можно скорее усыпляют (эвтаназия), а их мозг исследуют для обнаружения вируса бешенства. Вакцину прекращают вводить, если у животного отрицательный результат анализа на вирус бешенства.
Поскольку человек может не заметить укус летучей мыши, прививку делают, если врачу кажется, что человек мог быть укушен. Например, если человек, проснувшись, увидел в комнате летучую мышь, ему делают прививку.
Укус сельскохозяйственного животного, мелкого грызуна, крупного грызуна (например, сурка или бобра), кролика или зайца. Каждый случай рассматривается индивидуально. Решение принимается после консультации с органами здравоохранения. Если укусил хомяк, морская свинка, песчанка, белка, бурундук, крыса, мышь или другой мелкий грызун, кролик или заяц, прививка почти никогда не требуется.
Лечение бешенства
Облегчение состояния больного
После появления симптомов не помогает никакое лечение. В это время болезнь уже практически всегда смертельна. Лечение состоит в облегчении симптомов и состояния больного. В редких случаях больной может выжить после длительного лечения в реанимационном отделении.
Дополнительная информация
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Центры по контролю и профилактике заболеваний: бешенство. Этот веб-сайт содержит ссылки на информацию о способах передачи бешенства, его симптомах, о профилактике бешенства и о том, когда обращаться за медицинской помощью, а также информацию для конкретных групп людей и другие ресурсы. Доступ к документу — 3 июня 2024 г.