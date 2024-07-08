Вирус бешенства циркулирует среди многих видов диких и домашних животных во всем мире. Животное, заболевшее бешенством, умирает через несколько недель после появления симптомов. В это время оно становится источником заражения.

Вирус бешенства, присутствующий в слюне больных животных, передается через укус. В очень редких случаях для заражения достаточно, чтобы животное облизало другое животное или человека. Сквозь неповрежденную кожу вирус не проникает. Он может попасть в организм только через повреждение кожи или через нос или рот воздушно-капельным путем, когда человек вдыхает капельки, содержащие вирус (это может случиться, например, в пещере, где живут летучие мыши).

Человек может заразиться от многих животных. Это могут быть собаки, кошки, летучие мыши, еноты, скунсы, лисицы и т. д.

В Соединенных Штатах Америки благодаря вакцинации собаки бешенством практически не болеют, а источником заражения почти всегда становятся дикие животные. Обычно это летучие мыши, но могут быть также лисы, скунсы и еноты. Во многих случаях укусы летучих мышей остаются незамеченными. В большинстве случаев смерть от бешенства наступает после укуса летучей мышью.

В странах, в которых собак не прививают от бешенства в обязательном порядке (это большинство стран Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока), большинство умерших от бешенства были укушены больными собаками. Известны несколько случаев, когда умершие от бешенства были укушены другими животными, в том числе обезьянами, которых некоторые умершие держали в качестве домашних животных.

Грызуны (хомяки, морские свинки, песчанки, белки, бурундуки, крысы, мыши), кролики и зайцы редко болеют бешенством. В США случаев заражения человека этими животными не отмечалось. Птицы и пресмыкающиеся бешенством не болеют.