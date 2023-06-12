Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Общие сведения о геморрагическом инсульте

Авторы:Andrei V. Alexandrov, MD, The University of Tennessee Health Science Center;
Balaji Krishnaiah, MD, The University of Tennessee Health Science Center
Проверено/пересмотрено июн. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Геморрагические инсульты включают кровотечение в головной мозг (внутримозговое кровоизлияние) и кровотечение между внутренним и внешним слоями ткани, покрывающей головной мозг (субарахноидальное кровоизлияние).

    (См. также Общие сведения об инсульте).

    Причиной большинства инсультов является блокада притока крови, поступающей к части головного мозга, что вызывает гибель тканей головного мозга (ишемию). Такие инсульты называются ишемическими инсультами. Причиной лишь 20 % инсультов является кровоизлияние.

    Существует два основных типа геморрагических инсультов:

    Другие нарушения с внутричерепным кровотечением включают эпидуральные гематомы и субдуральные гематомы, которые обычно вызваны травмой головы. При этих заболеваниях возникают симптомы, которые иногда напоминают симптомы инсульта.

    Прорывы и разрывы: причины геморрагического инсульта

    Геморрагический инсульт возникает, если кровеносные сосуды головного мозга ослабленные, аномальные или находятся под ненормальным давлением. При геморрагических инсультах кровотечение может возникать внутри головного мозга, принимая форму кровоизлияния в головной мозг. Или кровотечение может возникнуть между внутренним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг (в субарахноидальном пространстве), принимая форму субарахноидального кровоизлияния.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.