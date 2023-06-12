Общие сведения о геморрагическом инсульте

Геморрагические инсульты включают кровотечение в головной мозг (внутримозговое кровоизлияние) и кровотечение между внутренним и внешним слоями ткани, покрывающей головной мозг (субарахноидальное кровоизлияние).
(См. также Общие сведения об инсульте).
Причиной большинства инсультов является блокада притока крови, поступающей к части головного мозга, что вызывает гибель тканей головного мозга (ишемию). Такие инсульты называются ишемическими инсультами. Причиной лишь 20 % инсультов является кровоизлияние.
Существует два основных типа геморрагических инсультов:
Другие нарушения с внутричерепным кровотечением включают эпидуральные гематомы и субдуральные гематомы, которые обычно вызваны травмой головы. При этих заболеваниях возникают симптомы, которые иногда напоминают симптомы инсульта.
Прорывы и разрывы: причины геморрагического инсульта
Геморрагический инсульт возникает, если кровеносные сосуды головного мозга ослабленные, аномальные или находятся под ненормальным давлением. При геморрагических инсультах кровотечение может возникать внутри головного мозга, принимая форму кровоизлияния в головной мозг. Или кровотечение может возникнуть между внутренним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг (в субарахноидальном пространстве), принимая форму субарахноидального кровоизлияния.