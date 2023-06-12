Общие сведения о геморрагическом инсульте

Геморрагические инсульты включают кровотечение в головной мозг (внутримозговое кровоизлияние) и кровотечение между внутренним и внешним слоями ткани, покрывающей головной мозг (субарахноидальное кровоизлияние).

(См. также Общие сведения об инсульте).

Причиной большинства инсультов является блокада притока крови, поступающей к части головного мозга, что вызывает гибель тканей головного мозга (ишемию). Такие инсульты называются ишемическими инсультами. Причиной лишь 20 % инсультов является кровоизлияние.

Существует два основных типа геморрагических инсультов:

Другие нарушения с внутричерепным кровотечением включают эпидуральные гематомы и субдуральные гематомы, которые обычно вызваны травмой головы. При этих заболеваниях возникают симптомы, которые иногда напоминают симптомы инсульта.