Кровоизлияние в головной мозг — это кровотечение внутри головного мозга.
Кровоизлияние в головной мозг обычно является результатом хронического повышенного артериального давления.
Первым симптомом часто является сильная головная боль.
Диагноз ставят, главным образом, на основании результатов визуализирующих исследований.
Лечение может включать разрешение проблем, которые могут вызывать кровотечение (например, снижение артериального давления, если оно очень высокое) и, в редких случаях, удаление скопившейся крови хирургическим путем.
(См. также Общие сведения об инсульте и Общие сведения о геморрагическом инсульте).
На долю кровоизлияния в головной мозг приходится приблизительно 10 % от всех типов инсультов, но и гораздо более высокая процентная доля смертности вследствие инсульта. У пациентов старше 60 лет кровоизлияние в мозг более распространено, чем субарахноидальное кровоизлияние (кровотечение вокруг головного мозга, а не в нем).
Прорывы и разрывы: причины геморрагического инсульта
Геморрагический инсульт возникает, если кровеносные сосуды головного мозга ослабленные, аномальные или находятся под ненормальным давлением. При геморрагических инсультах кровотечение может возникать внутри головного мозга, принимая форму кровоизлияния в головной мозг. Или кровотечение может возникнуть между внутренним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг (в субарахноидальном пространстве), принимая форму субарахноидального кровоизлияния.
Причины кровоизлияния в мозг
Чаще всего причинами кровоизлияния в мозг является:
хроническое повышение артериального давления (гипертензия), ослабляющее мелкие артерии;
факторы риска, способствующие возникновению этого вида кровоизлияния, включают:
Курение сигарет
ожирение;
употребление нездоровой пищи (с высоким содержанием насыщенных жиров, транс-жиров и калорий).
Употребление кокаина или амфетаминов может вызывать временное, но очень сильное повышение артериального давления и кровоизлияние. У некоторых пожилых людей в артериях головного мозга скапливается патологический белок, называемый амилоидом. Такое скопление (называемое амилоидной ангиопатией) ослабляет артерии и может вызывать кровоизлияние.
Менее распространенные причины включают врожденную патологию кровеносных сосудов, выпячивание стенок артерий головного мозга (аневризма сосудов головного мозга), аномальные соединения между артериями и венами (артериовенозная мальформация) внутри черепа, травмы, опухоли, воспаление кровеносных сосудов (васкулит), нарушения свертываемости крови, а также применение антикоагулянтов в слишком высоких дозах. Нарушения свертываемости крови и использование антикоагулянтов повышает риск смерти от кровоизлияния в мозг.
Симптомы кровоизлияния в мозг
Кровоизлияние в головной мозг начинается внезапно, часто на фоне активности. Часто встречается сильная головная боль. Однако у пожилых людей головная боль может быть незначительной или отсутствовать.
Многие люди при возникновении кровоизлияния в мозг теряют сознание, часто в течение нескольких секунд или минут. Другие люди могут хуже ориентироваться в окружающей их обстановке, у них снижается способность понимать, запоминать и четко мыслить. Часто встречаются тошнота, рвота и судорожные припадки.
Если кровоизлияние небольшое, сознание может не нарушаться, а головная боль и тошнота могут быть незначительными или отсутствовать.
Тем не менее, по мере расширения очага кровоизлияния в мозг внезапно развиваются и непрерывно усугубляются симптомы, указывающие на дисфункцию головного мозга.
Некоторые симптомы, такие, как слабость, паралич, потеря чувствительности и онемение, часто поражают только одну сторону тела. Может утрачиваться способность говорить или появляется дезориентация. Может нарушаться или теряться зрение. Один глаз или оба не могут двигаться в определенных направлениях. Поэтому глаза могут смотреть в разные стороны.
При массивных кровоизлияниях повышается внутричерепное давление. Иногда повышенное давление сдвигает головной мозг вниз и выталкивает его через жесткие структуры, разделяющие головной мозг на отделы. В результате возникает серьезная проблема, называемая дислокацией. Давление может действовать на участки, контролирующие сознание и дыхание в стволе головного мозга (который соединяет большой мозг со спинным мозгом). Вклинение может привести к потере сознания, коме, нерегулярному дыханию и смерти.
Еще одной серьезной проблемой является гидроцефалия. Она возникает, когда блокируется отток спинномозговой жидкости (которая окружает головной и спинной мозг) из головного мозга. Жидкость накапливается в головном мозге и оказывает на него дополнительное давление. Гидроцефалия может вносить свой вклад в развитие симптомов, вызванных кровоизлиянием, например, головной боли, сонливости, дезориентации, тошноты и рвоты, а также увеличивать риск комы и смерти.
Массивные кровоизлияния приводят к смертельному исходу в течение нескольких дней примерно у половины людей. У выживших сознание возвращается и проблемы, вызванные кровоизлиянием, обычно постепенно уменьшаются по мере рассасывания крови. У некоторых людей возникает на удивление мало проблем, поскольку кровоизлияние менее разрушительно для ткани головного мозга, чем недостаточное кровоснабжение.
Диагностика кровоизлияния в мозг
Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография
анализ крови для определения уровня сахара в крови;
анализы крови для определения показателей свертывания крови.
Врачи обычно подозревают кровоизлияние в мозг на основании симптомов и результатов медицинского обследования.
Немедленно определяется уровень сахара в крови, поскольку низкий уровень сахара в крови может вызывать симптомы, аналогичные симптомам инсульта.
Также проводят анализы крови для определения количества тромбоцитов (которые способствуют свертыванию крови) и времени свертывания крови. Низкое количество тромбоцитов может повышать риск кровотечения. Свертывание крови может нарушаться при приеме варфарина в слишком высокой дозе, печеночной недостаточности или при других заболеваниях.
Для подтверждения диагноза немедленно проводят компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ). Оба обследования помогают врачам отличить кровоизлияние в мозг от ишемического инсульта. В ходе этих обследований также выявляется, много ли ткани головного мозга было повреждено, и не повышено ли давление в других областях головного мозга.
Врачи иногда проводят КТ-ангиографию (КТ выполняется после внутривенного введения контрастного вещества), чтобы определить, вызвано ли кровоизлияние определенными аномалиями кровеносного сосуда, например, аневризмой или артериовенозной мальформацией.
Лечение кровоизлияния в мозг
По мере необходимости — контроль и поддерживающие меры
Контроль факторов риска
Иногда — применение препаратов, повышающих свертывание крови
Иногда — хирургическое вмешательство по удалению скопившейся крови
Пациентов с кровоизлиянием в мозг обычно госпитализируют в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Здесь за ними может осуществляться контроль, при необходимости — проводиться поддержание жизненно важных функций (например, дыхания) и лечение любых возникающих проблем.
Лечение кровоизлияния в мозг отличается от лечения ишемического инсульта. Не назначаются антикоагулянты (например, гепарин и варфарин), тромболитики и антиагреганты (например, аспирин), поскольку они усугубляют кровотечение.
Если у пациентов, принимающих антикоагулянт, случается кровоизлияние в мозг, необходимо лечение, способствующее свертываемости крови, например:
витамин К, обычно внутривенным введением;
переливание тромбоцитов;
переливание крови с удаленными клетками крови и тромбоцитами (свежезамороженной плазмы);
раствор, содержащий факторы свертывания крови и другие белки, способствующие свертыванию крови (концентрат факторов протромбинового комплекса).
Повышенное артериальное давление лечат, только если оно очень высокое. Слишком быстрое или слишком значительно снижение артериального давления может уменьшить подачу крови к частям головного мозга, которые уже были лишены кровоснабжения с связи с кровоизлиянием. Отсутствие крови может вызвать инсульт (ишемический инсульт) в этих частях головного мозга.
Хирургическое вмешательство по удалению скопившейся крови и снижению внутричерепного давления проводится в редких случаях, поскольку сама операция может повредить головной мозг. Кроме того, удаление скопившейся крови может инициировать дальнейшее кровотечение, что наносит еще большие повреждения головному мозгу и приводит к тяжелой инвалидности. Тем не менее, такая операция может спасти жизнь при обширном кровоизлиянии в мозжечок (часть головного мозга, принимающая участие в координации движений тела).
При наличии гидроцефалии хирург может ввести в головной мозг дренаж (называемый наружным желудочковым дренажем) для быстрого снижения внутричерепного давления. Эта процедура может спасти жизнь. В головной мозг вводят тонкую трубку, и жидкость вытекает во внешний резервуар.
Пациентам с судорожными припадками назначают противосудорожные препараты.
Прогноз при кровоизлиянии в мозг
Кровоизлияние в головной мозг чаще приводит к смертельному исходу по сравнению с ишемическим инсультом. Кровоизлияние часто является обширным и катастрофическим, особенно у пациентов с хроническим повышенным артериальным давлением. Приблизительно половина пациентов с обширным кровоизлиянием умирает в течение нескольких недель. У выживших пациентов со временем обычно восстанавливается сознание и в некоторой степени функция головного мозга. Тем не менее, у большинства из них утраченная функция головного мозга полностью не восстанавливается.
Если кровоизлияние небольшое, пациенты восстанавливаются лучше, чем пациенты с ишемическим инсультом. Кровотечение имеет менее выраженное разрушительное воздействие на ткань головного мозга, чем недостаток кислорода, что отмечается при ишемических инсультах.
Наличие гидроцефалии повышает риск неблагоприятного исхода.