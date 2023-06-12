Кровоизлияние в головной мозг начинается внезапно, часто на фоне активности. Часто встречается сильная головная боль. Однако у пожилых людей головная боль может быть незначительной или отсутствовать.

Многие люди при возникновении кровоизлияния в мозг теряют сознание, часто в течение нескольких секунд или минут. Другие люди могут хуже ориентироваться в окружающей их обстановке, у них снижается способность понимать, запоминать и четко мыслить. Часто встречаются тошнота, рвота и судорожные припадки.

Если кровоизлияние небольшое, сознание может не нарушаться, а головная боль и тошнота могут быть незначительными или отсутствовать.

Тем не менее, по мере расширения очага кровоизлияния в мозг внезапно развиваются и непрерывно усугубляются симптомы, указывающие на дисфункцию головного мозга.

Некоторые симптомы, такие, как слабость, паралич, потеря чувствительности и онемение, часто поражают только одну сторону тела. Может утрачиваться способность говорить или появляется дезориентация. Может нарушаться или теряться зрение. Один глаз или оба не могут двигаться в определенных направлениях. Поэтому глаза могут смотреть в разные стороны.

При массивных кровоизлияниях повышается внутричерепное давление. Иногда повышенное давление сдвигает головной мозг вниз и выталкивает его через жесткие структуры, разделяющие головной мозг на отделы. В результате возникает серьезная проблема, называемая дислокацией. Давление может действовать на участки, контролирующие сознание и дыхание в стволе головного мозга (который соединяет большой мозг со спинным мозгом). Вклинение может привести к потере сознания, коме, нерегулярному дыханию и смерти.

Еще одной серьезной проблемой является гидроцефалия. Она возникает, когда блокируется отток спинномозговой жидкости (которая окружает головной и спинной мозг) из головного мозга. Жидкость накапливается в головном мозге и оказывает на него дополнительное давление. Гидроцефалия может вносить свой вклад в развитие симптомов, вызванных кровоизлиянием, например, головной боли, сонливости, дезориентации, тошноты и рвоты, а также увеличивать риск комы и смерти.

Массивные кровоизлияния приводят к смертельному исходу в течение нескольких дней примерно у половины людей. У выживших сознание возвращается и проблемы, вызванные кровоизлиянием, обычно постепенно уменьшаются по мере рассасывания крови. У некоторых людей возникает на удивление мало проблем, поскольку кровоизлияние менее разрушительно для ткани головного мозга, чем недостаточное кровоснабжение.