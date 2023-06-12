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Кровоизлияние в головной мозг

Авторы:Andrei V. Alexandrov, MD, The University of Tennessee Health Science Center;
Balaji Krishnaiah, MD, The University of Tennessee Health Science Center
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Основная информация

Кровоизлияние в головной мозг — это кровотечение внутри головного мозга.

  • Кровоизлияние в головной мозг обычно является результатом хронического повышенного артериального давления.

  • Первым симптомом часто является сильная головная боль.

  • Диагноз ставят, главным образом, на основании результатов визуализирующих исследований.

  • Лечение может включать разрешение проблем, которые могут вызывать кровотечение (например, снижение артериального давления, если оно очень высокое) и, в редких случаях, удаление скопившейся крови хирургическим путем.

(См. также Общие сведения об инсульте и Общие сведения о геморрагическом инсульте).

На долю кровоизлияния в головной мозг приходится приблизительно 10 % от всех типов инсультов, но и гораздо более высокая процентная доля смертности вследствие инсульта. У пациентов старше 60 лет кровоизлияние в мозг более распространено, чем субарахноидальное кровоизлияние (кровотечение вокруг головного мозга, а не в нем).

Прорывы и разрывы: причины геморрагического инсульта

Геморрагический инсульт возникает, если кровеносные сосуды головного мозга ослабленные, аномальные или находятся под ненормальным давлением. При геморрагических инсультах кровотечение может возникать внутри головного мозга, принимая форму кровоизлияния в головной мозг. Или кровотечение может возникнуть между внутренним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг (в субарахноидальном пространстве), принимая форму субарахноидального кровоизлияния.

Причины кровоизлияния в мозг

Чаще всего причинами кровоизлияния в мозг является:

факторы риска, способствующие возникновению этого вида кровоизлияния, включают:

  • Курение сигарет

  • ожирение;

  • употребление нездоровой пищи (с высоким содержанием насыщенных жиров, транс-жиров и калорий).

Употребление кокаина или амфетаминов может вызывать временное, но очень сильное повышение артериального давления и кровоизлияние. У некоторых пожилых людей в артериях головного мозга скапливается патологический белок, называемый амилоидом. Такое скопление (называемое амилоидной ангиопатией) ослабляет артерии и может вызывать кровоизлияние.

Менее распространенные причины включают врожденную патологию кровеносных сосудов, выпячивание стенок артерий головного мозга (аневризма сосудов головного мозга), аномальные соединения между артериями и венами (артериовенозная мальформация) внутри черепа, травмы, опухоли, воспаление кровеносных сосудов (васкулит), нарушения свертываемости крови, а также применение антикоагулянтов в слишком высоких дозах. Нарушения свертываемости крови и использование антикоагулянтов повышает риск смерти от кровоизлияния в мозг.

Симптомы кровоизлияния в мозг

Кровоизлияние в головной мозг начинается внезапно, часто на фоне активности. Часто встречается сильная головная боль. Однако у пожилых людей головная боль может быть незначительной или отсутствовать.

Многие люди при возникновении кровоизлияния в мозг теряют сознание, часто в течение нескольких секунд или минут. Другие люди могут хуже ориентироваться в окружающей их обстановке, у них снижается способность понимать, запоминать и четко мыслить. Часто встречаются тошнота, рвота и судорожные припадки.

Если кровоизлияние небольшое, сознание может не нарушаться, а головная боль и тошнота могут быть незначительными или отсутствовать.

Тем не менее, по мере расширения очага кровоизлияния в мозг внезапно развиваются и непрерывно усугубляются симптомы, указывающие на дисфункцию головного мозга.

Некоторые симптомы, такие, как слабость, паралич, потеря чувствительности и онемение, часто поражают только одну сторону тела. Может утрачиваться способность говорить или появляется дезориентация. Может нарушаться или теряться зрение. Один глаз или оба не могут двигаться в определенных направлениях. Поэтому глаза могут смотреть в разные стороны.

При массивных кровоизлияниях повышается внутричерепное давление. Иногда повышенное давление сдвигает головной мозг вниз и выталкивает его через жесткие структуры, разделяющие головной мозг на отделы. В результате возникает серьезная проблема, называемая дислокацией. Давление может действовать на участки, контролирующие сознание и дыхание в стволе головного мозга (который соединяет большой мозг со спинным мозгом). Вклинение может привести к потере сознания, коме, нерегулярному дыханию и смерти.

Еще одной серьезной проблемой является гидроцефалия. Она возникает, когда блокируется отток спинномозговой жидкости (которая окружает головной и спинной мозг) из головного мозга. Жидкость накапливается в головном мозге и оказывает на него дополнительное давление. Гидроцефалия может вносить свой вклад в развитие симптомов, вызванных кровоизлиянием, например, головной боли, сонливости, дезориентации, тошноты и рвоты, а также увеличивать риск комы и смерти.

Массивные кровоизлияния приводят к смертельному исходу в течение нескольких дней примерно у половины людей. У выживших сознание возвращается и проблемы, вызванные кровоизлиянием, обычно постепенно уменьшаются по мере рассасывания крови. У некоторых людей возникает на удивление мало проблем, поскольку кровоизлияние менее разрушительно для ткани головного мозга, чем недостаточное кровоснабжение.

Диагностика кровоизлияния в мозг

  • Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография

  • анализ крови для определения уровня сахара в крови;

  • анализы крови для определения показателей свертывания крови.

Врачи обычно подозревают кровоизлияние в мозг на основании симптомов и результатов медицинского обследования.

Немедленно определяется уровень сахара в крови, поскольку низкий уровень сахара в крови может вызывать симптомы, аналогичные симптомам инсульта.

Также проводят анализы крови для определения количества тромбоцитов (которые способствуют свертыванию крови) и времени свертывания крови. Низкое количество тромбоцитов может повышать риск кровотечения. Свертывание крови может нарушаться при приеме варфарина в слишком высокой дозе, печеночной недостаточности или при других заболеваниях.

Для подтверждения диагноза немедленно проводят компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ). Оба обследования помогают врачам отличить кровоизлияние в мозг от ишемического инсульта. В ходе этих обследований также выявляется, много ли ткани головного мозга было повреждено, и не повышено ли давление в других областях головного мозга.

Врачи иногда проводят КТ-ангиографию (КТ выполняется после внутривенного введения контрастного вещества), чтобы определить, вызвано ли кровоизлияние определенными аномалиями кровеносного сосуда, например, аневризмой или артериовенозной мальформацией.

Лечение кровоизлияния в мозг

  • По мере необходимости — контроль и поддерживающие меры

  • Контроль факторов риска

  • Иногда — применение препаратов, повышающих свертывание крови

  • Иногда — хирургическое вмешательство по удалению скопившейся крови

Пациентов с кровоизлиянием в мозг обычно госпитализируют в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Здесь за ними может осуществляться контроль, при необходимости — проводиться поддержание жизненно важных функций (например, дыхания) и лечение любых возникающих проблем.

Лечение кровоизлияния в мозг отличается от лечения ишемического инсульта. Не назначаются антикоагулянты (например, гепарин и варфарин), тромболитики и антиагреганты (например, аспирин), поскольку они усугубляют кровотечение.

Если у пациентов, принимающих антикоагулянт, случается кровоизлияние в мозг, необходимо лечение, способствующее свертываемости крови, например:

  • витамин К, обычно внутривенным введением;

  • переливание тромбоцитов;

  • переливание крови с удаленными клетками крови и тромбоцитами (свежезамороженной плазмы);

  • раствор, содержащий факторы свертывания крови и другие белки, способствующие свертыванию крови (концентрат факторов протромбинового комплекса).

Повышенное артериальное давление лечат, только если оно очень высокое. Слишком быстрое или слишком значительно снижение артериального давления может уменьшить подачу крови к частям головного мозга, которые уже были лишены кровоснабжения с связи с кровоизлиянием. Отсутствие крови может вызвать инсульт (ишемический инсульт) в этих частях головного мозга.

Хирургическое вмешательство по удалению скопившейся крови и снижению внутричерепного давления проводится в редких случаях, поскольку сама операция может повредить головной мозг. Кроме того, удаление скопившейся крови может инициировать дальнейшее кровотечение, что наносит еще большие повреждения головному мозгу и приводит к тяжелой инвалидности. Тем не менее, такая операция может спасти жизнь при обширном кровоизлиянии в мозжечок (часть головного мозга, принимающая участие в координации движений тела).

При наличии гидроцефалии хирург может ввести в головной мозг дренаж (называемый наружным желудочковым дренажем) для быстрого снижения внутричерепного давления. Эта процедура может спасти жизнь. В головной мозг вводят тонкую трубку, и жидкость вытекает во внешний резервуар.

Пациентам с судорожными припадками назначают противосудорожные препараты.

Прогноз при кровоизлиянии в мозг

Кровоизлияние в головной мозг чаще приводит к смертельному исходу по сравнению с ишемическим инсультом. Кровоизлияние часто является обширным и катастрофическим, особенно у пациентов с хроническим повышенным артериальным давлением. Приблизительно половина пациентов с обширным кровоизлиянием умирает в течение нескольких недель. У выживших пациентов со временем обычно восстанавливается сознание и в некоторой степени функция головного мозга. Тем не менее, у большинства из них утраченная функция головного мозга полностью не восстанавливается.

Если кровоизлияние небольшое, пациенты восстанавливаются лучше, чем пациенты с ишемическим инсультом. Кровотечение имеет менее выраженное разрушительное воздействие на ткань головного мозга, чем недостаток кислорода, что отмечается при ишемических инсультах.

Наличие гидроцефалии повышает риск неблагоприятного исхода.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.