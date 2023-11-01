Паралич третьего черепного нерва (глазодвигательный нерв)

Паралич 3-го черепного нерва нарушает движения глаза, реакцию зрачка на свет или вызывает оба этих нарушения.
Этот паралич возникает, когда нерв оказывается сдавленным, или если нерв не получает достаточного количества крови.
У больных двоится в глазах, когда они смотрят в определенном направлении, веко опущено, зрачок может быть расширен.
Врачи проводят неврологическое обследование и магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) головного мозга.
Лечение зависит от причины.
(См. также Общие сведения о черепных нервах).
Параличом считается снижение силы мышц, которое может быть частичным или полным.
Наиболее частыми причинами паралича 3-й пары являются
Сдавление (компрессия) нерва
Недостаточное кровоснабжение нерва
Сдавление возникает в результате таких тяжелых заболеваний, как
Выпячивание (аневризма) в артерии, снабжающей кровью головной мозг
Заболевание, которое вызывает грыжу головного мозга
Грыжа возникает, когда головной мозг выталкивается сквозь небольшой естественный просвет в листках ткани, разделяющих головной мозг на отделы. Причиной грыжи может быть кровотечение (иногда, вызванное травмой головы), опухоль или иное образование в головном мозге.
Более распространенное явление — недостаточное кровоснабжение очень мелких кровеносных сосудов, снабжающих нерв кровью, или более крупных сосудов ствола головного мозга. Причины обычно включают:
повышенное артериальное давление (гипертензия);
Другие заболевания, поражающие кровеносные сосуды, такие как инсульт, транзиторная ишемическая атака, васкулит (воспаление кровеносных сосудов) или выпячивание в артерии (аневризма), по которой кровь поступает в головной мозг
Симптомы паралича третьего черепного нерва
Когда здоровый глаз смотрит вперед, пораженный глаз поворачивается кнаружи, вызывая двоение в глазах. Пораженный глаз может поворачиваться внутрь очень медленно и при взгляде внутрь может поворачиваться только до середины. Он не может двигаться вверх и вниз. Поскольку 3-й черепной нерв, кроме того, поднимает веки и управляет зрачками, веко опускается. Зрачок может быть нормальным или расширенным и может не сужаться (сокращаться) в ответ на воздействие света, как это происходит в норме. Если причиной является сдавление 3-го черепного нерва, отмечается частое поражение зрачка. Если зрачок не поражен, причиной часто является недостаточный приток крови к нерву.
Некоторые серьезные заболевания, вызвавшие паралич, могут прогрессировать и приводить к серьезному и угрожающему жизни состоянию. Например, у больного может внезапно начаться сильная головная боль, он может стать сонливым и оглушенным. В таких случаях причиной может быть разрыв аневризмы с кровотечением или дислокация головного мозга. Больной может впасть в кому. У таких людей расширение обоих зрачков и отсутствие реакции обоих зрачков на свет указывает на глубокую кому и, возможно, смерть головного мозга.
Диагностика паралича третьего черепного нерва
Неврологическое обследование
Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография
Иногда другие анализы
Диагностика паралича 3-го черепного нерва основана на результатах неврологического обследования.
Для обнаружения причины проводится магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга.
Если нарушен зрачковый рефлекс или если симптомы указывают на серьезное основное заболевание, МРТ или КТ головного мозга проводят немедленно.
Если подозревается разрыв аневризмы, немедленно выполняется КТ или, при наличии, МРТ. Если есть подозрение на разрыв аневризмы, но кровь на КТ или МРТ не видна, больному проводят спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию), магнитно-резонансную ангиографию, КТ-ангиографию или ангиографию головного мозга.
Лечение паралича третьего черепного нерва
Лечение причины
Лечение паралича 3-го черепного нерва зависит от причины его поражения. Если причиной стало угрожающее жизни состояние, больному проводят экстренное лечение.