Паралич третьего черепного нерва (глазодвигательный нерв)

Когда здоровый глаз смотрит вперед, пораженный глаз поворачивается кнаружи, вызывая двоение в глазах. Пораженный глаз может поворачиваться внутрь очень медленно и при взгляде внутрь может поворачиваться только до середины. Он не может двигаться вверх и вниз. Поскольку 3-й черепной нерв, кроме того, поднимает веки и управляет зрачками, веко опускается. Зрачок может быть нормальным или расширенным и может не сужаться (сокращаться) в ответ на воздействие света, как это происходит в норме. Если причиной является сдавление 3-го черепного нерва, отмечается частое поражение зрачка. Если зрачок не поражен, причиной часто является недостаточный приток крови к нерву.

Некоторые серьезные заболевания, вызвавшие паралич, могут прогрессировать и приводить к серьезному и угрожающему жизни состоянию. Например, у больного может внезапно начаться сильная головная боль, он может стать сонливым и оглушенным. В таких случаях причиной может быть разрыв аневризмы с кровотечением или дислокация головного мозга. Больной может впасть в кому. У таких людей расширение обоих зрачков и отсутствие реакции обоих зрачков на свет указывает на глубокую кому и, возможно, смерть головного мозга.