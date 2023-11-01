Заболевания подъязычного нерва

магнитно-резонансная томография.

В некоторых случаях — спинномозговая пункция

Обычно, чтобы исключить опухоль или инсульт, используется магнитно-резонансная томография (МРТ).

Если есть подозрение на злокачественную опухоль или на инфекцию, может потребоваться спинномозговая пункция (люмбальная пункция).