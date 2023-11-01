Заболевания подъязычного нерва

Заболевания 12-го черепного нерва (подъязычный нерв) вызывают слабость или атрофию мышц языка на пораженной стороне. Этот нерв управляет движениями языка.
Поражение подъязычного нерва может быть вызвано опухолями, инсультом, инфекциями, травмами или боковым амиотрофическим склерозом.
Людям с поражением подъязычного нерва трудно говорить, жевать и глотать.
Чтобы определить причину, врачи обычно проводят магнитно-резонансную томографию и/или спинномозговую пункцию.
Лечат причину.
(См. также Общие сведения о черепных нервах).
Причины заболеваний подъязычного нерва
К причинам заболеваний подъязычного нерва относятся:
опухоли или отклонения от нормы со стороны костей на основании черепа;
выпячивание (аневризма) стенки артерии в основании головного мозга;
инфекция ствола головного мозга (энцефалит ствола головного мозга);
травмы шеи, например, после хирургического вмешательства для устранения закупорки артерии шеи (эндартерэктомия);
боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).
Симптомы заболеваний подъязычного нерва
С пораженной стороны язык слабеет и в конце концов атрофируется. Таким больным трудно говорить, жевать и глотать.
Повреждения, вызванные боковым амиотрофическим склерозом, сопровождаются фасцикуляциями (непроизвольные слабые подергивания) конца языка.
Диагностика заболеваний подъязычного нерва
магнитно-резонансная томография.
В некоторых случаях — спинномозговая пункция
Обычно, чтобы исключить опухоль или инсульт, используется магнитно-резонансная томография (МРТ).
Если есть подозрение на злокачественную опухоль или на инфекцию, может потребоваться спинномозговая пункция (люмбальная пункция).
Лечение заболеваний подъязычного нерва
Лечение причины
лечение поражений подъязычного нерва зависит от их причины.