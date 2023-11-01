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Заболевания подъязычного нерва

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Заболевания 12-го черепного нерва (подъязычный нерв) вызывают слабость или атрофию мышц языка на пораженной стороне. Этот нерв управляет движениями языка.

  • Поражение подъязычного нерва может быть вызвано опухолями, инсультом, инфекциями, травмами или боковым амиотрофическим склерозом.

  • Людям с поражением подъязычного нерва трудно говорить, жевать и глотать.

  • Чтобы определить причину, врачи обычно проводят магнитно-резонансную томографию и/или спинномозговую пункцию.

  • Лечат причину.

(См. также Общие сведения о черепных нервах).

Причины заболеваний подъязычного нерва

К причинам заболеваний подъязычного нерва относятся:

  • опухоли или отклонения от нормы со стороны костей на основании черепа;

  • выпячивание (аневризма) стенки артерии в основании головного мозга;

  • инсульта;

  • инфекция ствола головного мозга (энцефалит ствола головного мозга);

  • травмы шеи, например, после хирургического вмешательства для устранения закупорки артерии шеи (эндартерэктомия);

  • боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).

Симптомы заболеваний подъязычного нерва

С пораженной стороны язык слабеет и в конце концов атрофируется. Таким больным трудно говорить, жевать и глотать.

Повреждения, вызванные боковым амиотрофическим склерозом, сопровождаются фасцикуляциями (непроизвольные слабые подергивания) конца языка.

Диагностика заболеваний подъязычного нерва

  • магнитно-резонансная томография.

  • В некоторых случаях — спинномозговая пункция

Обычно, чтобы исключить опухоль или инсульт, используется магнитно-резонансная томография (МРТ).

Если есть подозрение на злокачественную опухоль или на инфекцию, может потребоваться спинномозговая пункция (люмбальная пункция).

Лечение заболеваний подъязычного нерва

  • Лечение причины

лечение поражений подъязычного нерва зависит от их причины.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.