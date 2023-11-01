Мышцы на пораженной стороне лица непроизвольно подергиваются, обычно начиная с века и распространяясь затем на щеку и рот. Подергивание может быть вначале перемежающимся, но затем может стать почти постоянным.

Гемифациальный спазм практически безболезнен, но может быть неприятным и выглядеть как судорога.