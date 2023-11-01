Гемифациальный спазм (лицевой гемиспазм) — это безболезненное непроизвольное подергивание половины лица, вызванное нарушением работы 7-го черепного (лицевого) нерва и/или участка головного мозга, который его контролирует (называется центром или ядром). 7-й черепной нерв управляет мимическими мышцами и слюнными и слезными железами, передает в мозг информацию о вкусе, воспринятую передними 2/3 языка, и управляет мышцей среднего уха.
Подергивание сначала может возникать только время от времени, но может становиться практически постоянным.
Врачи ставят диагноз гемифациального спазма на основании симптомов, но проводят магнитно-резонансную томографию для выявления других заболеваний, которые могут вызывать аналогичные симптомы.
Гемифациальный спазм лечат ботулиническим токсином или другим лекарственным препаратом, но если лекарственные препараты неэффективны, может потребоваться хирургическое вмешательство.
(См. также Общие сведения о черепных нервах).
Гемифациальный спазм встречается у мужчин и женщин, но чаще у женщин среднего и пожилого возраста.
Спазмы могут быть вызваны
Неправильно расположенная артерия или сосудистая петля давит на лицевой нерв (сдавливает его) в месте его выхода из ствола головного мозга
Симптомы гемифациального спазма
Мышцы на пораженной стороне лица непроизвольно подергиваются, обычно начиная с века и распространяясь затем на щеку и рот. Подергивание может быть вначале перемежающимся, но затем может стать почти постоянным.
Гемифациальный спазм практически безболезнен, но может быть неприятным и выглядеть как судорога.
Диагностика гемифациального спазма
Неврологическое обследование
магнитно-резонансная томография.
Гемифациальный спазм диагностируется, когда врачи видят спазмы.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) должна проводиться для исключения опухолей, других структурных отклонений от нормы и рассеянного склероза, которые могут вызывать похожие симптомы. Кроме того, МРТ обычно позволяет обнаружить неправильно расположенную артерию, сдавливающую нерв.
Лечение гемифациального спазма
ботулотоксин;
Иногда хирургическое вмешательство
Ботулинический токсин (используется, чтобы вызывать паралич мышц или для коррекции морщин) является лекарственным препаратом выбора при гемифациальном спазме. Его вводят в пораженные мышцы. Могут быть испробованы те же лекарственные препараты, которые используются для лечения невралгии тройничного нерва: карбамазепин, габапентин, фенитоин, баклофен и трициклические антидепрессанты, но обычно они не помогают.
Если лекарственные препараты не помогают, можно провести хирургическое вмешательство (так называемую сосудистую декомпрессию) для отделения аномальной артерии, если она есть, от нерва, поместив между ними небольшую губку.
Устранение сдавления нерва
Если боль вызвана неправильно расположенной артерией, сдавливающей черепной нерв, боль можно облегчить хирургически. Эта операция называется васкулярной декомпрессией. Операция проводится при невралгии тройничного нерва, гемифациальном спазме и при невралгии языкоглоточного нерва.
Если тройничный нерв сдавлен, больному выбривают участок головы на затылке и делают там разрез. Хирург вырезает в черепе небольшое отверстие и приподнимает край головного мозга, чтобы обнажить нерв. После этого хирург отделяет артерию от нерва и укладывает между ними кусочек губчатого материала.
Операция проводится под общим наркозом, но опасность побочных явлений невелика. Побочные явления включают онемение лица, слабость лицевых мышц, двоение в глазах, инфекции, кровотечение, нарушения слуха и чувства равновесия и паралич.
Обычно операция устраняет боль, но у 15% больных наступает рецидив.