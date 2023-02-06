HTLV-1-ассоциированная миелопатия/тропический спастический парапарез (HAM/TSP)

HTLV-1-ассоциированная миелопатия/тропический спастический парапарез — это медленно прогрессирующее заболевание спинного мозга, вызванное Т-лимфотропным вирусом человека 1-го типа (HTLV-1).

Вирус передается при половых контактах, использовании рекреационных инъекционных наркотических средств, контакте с зараженной кровью и грудном вскармливании.

У больного развиваются слабость, скованность и мышечные спазмы в ногах. Из-за этого больному трудно ходить. Часто бывает недержание мочи.

Для того, чтобы диагностировать это заболевание, врач спрашивает у больного о возможных контактах с этим вирусом, проводит магнитно-резонансную томографию, спинномозговую пункцию и анализы крови.

Могут помогать лекарственные препараты, такие как кортикостероиды. Спазмы облегчают миорелаксантами.

(См. также Общие сведения о заболеваниях спинного мозга).

Т-лимфотропный вирус человека 1-го типа (HTLV-1) похож на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает СПИД. Вирус HTLV-1 может вызывать некоторые виды лейкоза и лимфомы (виды рака лейкоцитов).

HTLV-1 передается через

Половые контакты

Использование рекреационных наркотических средств, которые вводятся в вену (внутривенно) или в кожу

Контакт с кровью

Он может передаваться ребенку от матери с грудным молоком. Он особенно широко распространен среди работников секс-индустрии, инъекционных наркоманов, больных, находящихся на гемодиализе, жителей некоторых стран, расположенных близко к экватору, среди жителей южной Японии и в некоторых областях Южной Америки.

HTLV-1-ассоциированная миелопатия/тропический спастический парапарез чаще встречается среди женщин, поскольку инфекция, вызываемая HTLV-1, среди женщин более распространена.

Сходное заболевание может вызывать похожий вирус, Т-лимфотропный вирус человека 2-го типа (HTLV-2).

Этот вирус заражает лейкоциты. Поскольку спинномозговая жидкость содержит лейкоциты, может быть поврежден спинной мозг. В спинном мозге возникает воспаление и повреждает пути, по которым сигналы о боли, температуре и положении тела передаются вверх по спинному мозгу в головной мозг, а также пути, которые переносят сигналы вниз от головного мозга к мышцам. Повреждение спинного мозга наступает не столько из-за самого вируса, сколько из-за реакции организма на вирус.

Симптомы HTLV-1-ассоциированной миелопатии/тропического спастического парапареза (HAM/TSP) У людей с HTLV-1-ассоциированной миелопатией/тропическим спастическим парапарезом мышцы обеих ног постепенно ослабевают. Больной может не чувствовать вибрацию в стопах и положение конечностей и пальцев на ногах (чувство положения). Конечности становятся скованными, движения неуклюжими, походка затрудненной. Часто встречаются мышечные спазмы ног и утрата контроля над мочеиспусканием (недержание мочи), а также неотложные позывы к мочеиспусканию (острая необходимость мочеиспускания). HTLV-1-ассоциированная миелопатия/тропический спастический парапарез обычно прогрессирует в течение нескольких лет.

Диагностика HTLV-1-ассоциированной миелопатии/тропического спастического парапареза (HAM/TSP) Оценка риска заболеваемости;

магнитно-резонансная томография.

анализы на наличие вируса в крови и спинномозговой жидкости. Диагноз HTLV-1-ассоциированной миелопатии/тропического спастического парапареза обычно ставится на основании симптомов и риска заражения вирусом. Поэтому врач может задавать больному вопросы о его половых контактах и об употреблении рекреационных инъекционных наркотических средств. Проводится анализ крови и спинномозговой жидкости, взятой во время спинномозговой пункции (люмбальной пункции), на вирус или на антитела к вирусу. (Антитела вырабатываются иммунной системой для защиты от определенных видов атак, например, со стороны HTLV-1). Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного и спинного мозга проводится для выявления таких отклонений, как дегенерация спинного мозга, а также для выявления других возможных причин симптомов.