Эпидуральный абсцесс позвоночника — это скопление гноя в пространстве между позвоночником и внешним слоем (твердой мозговой оболочкой), покрывающей спинной мозг (эпидуральное пространство). Эти абсцессы могут оказывать давление на спинной мозг (сдавливать его).
Эпидуральные абсцессы часто вызываются бактериями, перенесенными из другого очага инфекции в организме.
Они могут быть причиной боли в спине, которая может становиться сильной, а также слабости или частичного паралича ног, потери контроля над мочеиспусканием и дефекацией, повышения температуры тела и других серьезных симптомов.
Для диагностики эпидурального абсцесса спинного мозга врачи используют магнитно-резонансную томографию (МРТ) или, если провести МРТ невозможно, выполняют миелографию с последующей компьютерной томографией.
Врачи лечат абсцессы антибиотиками, и, если абсцесс вызывает серьезные проблемы, немедленно дренируют его.
(См. также Общие сведения о заболеваниях спинного мозга).
Эпидуральные абсцессы спинного мозга часто вызываются другой инфекцией, очаг которой чаще всего находится в коже или тканях возле спинного мозга. Однако иногда эпидуральные абсцессы возникают как следствие инфекции сердечных клапанов (эндокардит), пролежней, инфекции в костях позвоночника (остеомиелит) или абсцесса зуба. Эпидуральные абсцессы также могут развиться после инвазивной процедуры, такой как хирургическое вмешательство на позвоночнике или введение катетера в эпидуральное пространство.
Бактерии, которые обычно вызывают эти абсцессы — Staphylococcus aureus (60%), Escherichia coli или другие грамотрицательные бактерии (15%) или стрептококки (10%). Иногда абсцесс вызван туберкулезом, поражающим позвоночник (болезнь Потта), или употреблением инъекционных наркотиков. Примерно у одной трети людей причину определить не удается.
Симптомы эпидурального абсцесса позвоночника
Симптомы эпидурального абсцесса начинаются с боли в спине. Спина над абсцессом болезненная при прикосновении. Боль может становиться сильной и усугубляется в положении лежа. Часто встречается жар.
Абсцессы могут оказывать давление на спинной мозг (сдавливать его). Если эпидуральный абсцесс возникает в поясничной области, он может сжимать кончики конского хвоста, вызывая синдром конского хвоста. Люди с синдромом конского хвоста могут терять чувствительность в ягодицах, области половых органов, мочевого пузыря и прямой кишки (так называемая седельная зона). Их ноги могут становиться слабыми или частично парализованными. У них может быть задержка мочи или утрата контроля над мочевым пузырем (недержание мочи) или кишечником (недержание кала). У них могут возникать проблемы с ходьбой. Симптомы могут прогрессировать в течение нескольких часов или дней.
Диагностика эпидурального абсцесса позвоночника
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Врачи могут заподозрить эпидуральный абсцесс позвоночника, если у пациента имеется сильная необъяснимая боль в спине, особенно когда позвоночник болезнен при прикосновении, или когда у него повышена температура либо недавно была инфекция или стоматологическая процедура.
Эпидуральный абсцесс позвоночника диагностируют с помощью МРТ. Если провести МРТ невозможно, может использоваться миелография с последующей компьютерной томографией (КТ). Образцы крови и, по возможности, образцы из инфицированных областей отбирают и отправляют в лабораторию для выращивания (культивирования), чтобы можно было идентифицировать бактерии, вызывающие абсцесс. Анализ образца крови часто выявляет признаки, указывающие на инфекцию, например, повышенное количество лейкоцитов.
Лечение эпидурального абсцесса позвоночника
Антибиотики
если абсцессы сдавливают спинной мозг, немедленное дренирование.
Для предотвращения или минимизации проблем необходимо быстрое лечение эпидуральных абсцессов.
Может быть достаточно антибиотиков. Но если абсцессы сдавливают спинной мозг, вызывают слабость или паралич ног, недержание или другие серьезные проблемы, они немедленно дренируются хирургическим путем. Образец гноя из абсцесса направляется в лабораторию для анализа и посева, чтобы помочь идентифицировать бактерии, вызывающие абсцесс.
Антибиотики для лечения бактерий, обычно вовлеченных в процесс, назначаются без ожидания результатов анализов. По получении результатов исследования по мере необходимости их меняют.