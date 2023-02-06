Эпидуральный абсцесс позвоночника — это скопление гноя в пространстве между позвоночником и внешним слоем (твердой мозговой оболочкой), покрывающей спинной мозг (эпидуральное пространство). Эти абсцессы могут оказывать давление на спинной мозг (сдавливать его).

Эпидуральные абсцессы часто вызываются бактериями, перенесенными из другого очага инфекции в организме.

Они могут быть причиной боли в спине, которая может становиться сильной, а также слабости или частичного паралича ног, потери контроля над мочеиспусканием и дефекацией, повышения температуры тела и других серьезных симптомов.

Для диагностики эпидурального абсцесса спинного мозга врачи используют магнитно-резонансную томографию (МРТ) или, если провести МРТ невозможно, выполняют миелографию с последующей компьютерной томографией.

Врачи лечат абсцессы антибиотиками, и, если абсцесс вызывает серьезные проблемы, немедленно дренируют его.

(См. также Общие сведения о заболеваниях спинного мозга).

Эпидуральные абсцессы спинного мозга часто вызываются другой инфекцией, очаг которой чаще всего находится в коже или тканях возле спинного мозга. Однако иногда эпидуральные абсцессы возникают как следствие инфекции сердечных клапанов (эндокардит), пролежней, инфекции в костях позвоночника (остеомиелит) или абсцесса зуба. Эпидуральные абсцессы также могут развиться после инвазивной процедуры, такой как хирургическое вмешательство на позвоночнике или введение катетера в эпидуральное пространство.

Бактерии, которые обычно вызывают эти абсцессы — Staphylococcus aureus (60%), Escherichia coli или другие грамотрицательные бактерии (15%) или стрептококки (10%). Иногда абсцесс вызван туберкулезом, поражающим позвоночник (болезнь Потта), или употреблением инъекционных наркотиков. Примерно у одной трети людей причину определить не удается.

Симптомы эпидурального абсцесса позвоночника Симптомы эпидурального абсцесса начинаются с боли в спине. Спина над абсцессом болезненная при прикосновении. Боль может становиться сильной и усугубляется в положении лежа. Часто встречается жар. Абсцессы могут оказывать давление на спинной мозг (сдавливать его). Если эпидуральный абсцесс возникает в поясничной области, он может сжимать кончики конского хвоста, вызывая синдром конского хвоста. Люди с синдромом конского хвоста могут терять чувствительность в ягодицах, области половых органов, мочевого пузыря и прямой кишки (так называемая седельная зона). Их ноги могут становиться слабыми или частично парализованными. У них может быть задержка мочи или утрата контроля над мочевым пузырем (недержание мочи) или кишечником (недержание кала). У них могут возникать проблемы с ходьбой. Симптомы могут прогрессировать в течение нескольких часов или дней.

Диагностика эпидурального абсцесса позвоночника Магнитно-резонансная томография (МРТ) Врачи могут заподозрить эпидуральный абсцесс позвоночника, если у пациента имеется сильная необъяснимая боль в спине, особенно когда позвоночник болезнен при прикосновении, или когда у него повышена температура либо недавно была инфекция или стоматологическая процедура. Эпидуральный абсцесс позвоночника диагностируют с помощью МРТ. Если провести МРТ невозможно, может использоваться миелография с последующей компьютерной томографией (КТ). Образцы крови и, по возможности, образцы из инфицированных областей отбирают и отправляют в лабораторию для выращивания (культивирования), чтобы можно было идентифицировать бактерии, вызывающие абсцесс. Анализ образца крови часто выявляет признаки, указывающие на инфекцию, например, повышенное количество лейкоцитов.