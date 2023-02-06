Шейный спондилез — это развивающийся в костях шеи (позвонках) и межпозвоночных дисках дегенеративный процесс, приводящий к сдавлению спинного мозга в области шеи.

Остеоартрит является самой частой причиной шейного спондилеза.

Первые симптомы — это обычно неустойчивая дерганая походка, боль и потеря подвижности шеи.

Диагноз подтверждается результатами магнитно-резонансной или компьютерной томографии.

Для лечения используется мягкий воротник, нестероидные противовоспалительные средства, иногда хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о заболеваниях спинного мозга и Стеноз шейного отдела позвоночника).

Шейный спондилез обычно развивается у людей среднего и пожилого возраста. Среди людей старше 60 лет он является частой причиной нарушения работы спинного мозга.

Чем старше человек, тем выше вероятность развития у него остеоартрита. Он вызывает дегенерацию шейных позвонков. Кость позвонка пытается компенсировать эту дегенерацию и восстановиться. Это приводит к ненормальному разрастанию кости (шпоры) и сужению спинномозгового канала в области шеи. (Спинномозговой канал расположен внутри позвоночника, внутри канала находится спинной мозг). Происходит дегенерация дисков между позвонками, что приводит к еще более выраженному сужению спинномозгового канала. Как правило, диски служат амортизаторами и защищают позвоночник. Но пораженные диски больше не обеспечивают амортизацию. В результате спинной мозг более подвержен травмам, вызванным внезапными движениями. Например, незначительная травма шеи в связи с падением может вызвать тяжелое поражение спинного мозга. В результате этих возрастных изменений может постепенно возникать сдавление спинного мозга, приводящее к нарушению функции спинного мозга.

У некоторых людей спинномозговой канал сужен от рождения. В этом случае вызванное спондилезом сдавление может приводить к развитию более тяжелых проблем.

Часто сдавлению подвергаются также корешки спинномозговых нервов (части спинномозговых нервов, расположенные в непосредственной близости к спинному мозгу — см. рисунок Как устроен спинной мозг).

Причины шейного спондилеза Симптомы шейного спондилеза могут развиваться в результате сдавления спинного мозга, корешков спинномозговых нервов или обоих этих процессов. При сдавлении спинного мозга первым признаком обычно бывает изменение походки. Движения ног становятся дергаными (спастичными), походка шаткой. Может уменьшиться чувствительность ниже шеи. Шея может быть болезненной и менее подвижной. Обычно усиливаются рефлексы в ногах, иногда вызывая непроизвольные сокращения мышц (спазмы). При кашле, чихании и других движениях шеи симптомы усиливаются. В кистях рук и стопах могут развиваться аномальные ощущения и/или паралич. Иногда кисти рук могут быть поражены сильнее, чем ноги и стопы. При сильном сдавлении могут пострадать работа мочевого пузыря и кишечника. При тяжелом поражении спинного мозга вследствие незначительной травмы шеи может развиться внезапный паралич всех четырех конечностей. Если сдавлены корешки спинномозговых нервов, шея обычно болит, боль часто распространяется на голову, плечи и руки. Мышцы одной или обеих рук могут слабеть и атрофироваться.

Диагностика шейного спондилеза Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография Врач может заподозрить шейный спондилез на основании симптомов, особенно у пожилых людей и больных остеоартритом. Диагноз может быть подтвержден с помощью магнитно-резонансной (МРТ) томографии или миелографии с КТ. МРТ более информативна, потому что позволяет разглядеть спинной мозг и корешки спинномозговых нервов. Компьютерная томография (КТ) их не показывает. Оба обследования позволяют увидеть места сужения спинномозгового канала, насколько сдавлен спинной мозг и какие корешки спинномозговых нервов могут быть поражены.