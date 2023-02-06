Травмы и различные заболевания могут вызывать сдавление спинного мозга, боль в спине или в шее, покалывания, мышечную слабость и другие симптомы.
Сдавление спинного мозга может быть вызвано костью, скоплением крови (гематома) или гноя (абсцесс), опухолью (доброкачественной или злокачественной) и разрывом или грыжей межпозвоночного диска.
Симптомы, например, боль в спине или в шее, нарушения чувствительности, мышечная слабость или недержание мочи и кала, могут быть легкими или тяжелыми.
Диагноз ставится на основании симптомов и результатов физикального обследования, магнитно-резонансной томографии или других видов визуализирующих исследований.
Для уменьшения отечности спинного мозга и окружающих его тканей часто используются кортикостероиды. Это помогает уменьшить давление на спинной мозг.
В зависимости от причины заболевания, для уменьшения давления может потребоваться операция или лучевая терапия.
(См. также Общие сведения о заболеваниях спинного мозга).
Обычно спинной мозг защищен позвоночником, но некоторые травмы и болезни могут сдавливать (создавать компрессию) спинной мозг и нарушать его нормальную работу. Эти травмы и болезни могут сдавливать также корешки спинномозговых нервов там, где они проходят в промежутках между позвонками, и нервные пучки, направленные от спинного мозга вниз (конский хвост).
Компрессия спинного мозга может возникать
Внезапно, приводя к появлению симптомов в течение нескольких минут или в течение нескольких часов или дней
Медленно и постепенно, приводя к появлению симптомов, усиливающихся в течение многих недель или месяцев
Причины сдавления спинного мозга
Сдавление спинного мозга может быть вызвано следующими причинами:
Кость: Сдавление спинного мозга возможно, если позвонок сломан, вывихнут или неправильно растет (как в случае шейного спондилеза). Позвонок может потерять прочность в результате злокачественной опухоли или остеопороза. В этом случае он может сломаться от слабого удара или безо всякой причины.
Соединительная ткань. Соединительная ткань, выстилающая спинномозговой канал, с возрастом часто разрастается и становится жестче. Это приводит к сужению спинномозгового канала и сдавлению спинного мозга. (Спинномозговой канал расположен внутри позвоночника, внутри канала находится спинной мозг).
Скопление крови (гематома). Внутри спинного мозга или рядом с ним может скапливаться кровь. Чаще всего гематомы спинного мозга возникают в результате травмы, но существуют также многие другие причины. К их числу относятся неправильные соединения кровеносных сосудов (артериовенозные пороки), опухоли, нарушения свертываемости крови, лечение антикоагулянтами (лекарства, которые мешают крови свертываться) или тромболитиками (лекарственные препараты, разрушающие сгустки крови).
Опухоли. Часто причиной сдавления становятся метастазы злокачественной опухоли в позвоночник или в пространство, окружающее спинной мозг. В редких случаях сдавление бывает вызвано опухолью, развившейся внутри спинного мозга. Опухоль может быть злокачественной или нет.
Скопление гноя (абсцесс). Гной может скапливаться вне спинного мозга или (реже) внутри него. Скопление гноя может вызвать сдавление.
Разрыв или грыжа межпозвоночного диска. При грыже межпозвоночного диска возможно сдавление корешков спинномозговых нервов (части спинномозгового нерва, непосредственно прилегающие к спинному мозгу), а в отдельных случаях может развиваться сдавление самого спинного мозга.
Скорость возникновения сдавления может быть разной.
Сдавление, которое развивается за несколько минут или несколько часов, обычно обусловлено следующими причинами:
травма (наиболее распространенная причина), часто связана с переломом или вывихом позвонка;
гематомы;
разрывы дисков.
Однако встречаются нарушения, при которых кость теряет прочность постепенно (например, рак и остеопороз) и может неожиданно сломаться. Это, в свою очередь, приводит к внезапному сдавлению или усилению существующего сдавления спинного мозга (см. Компрессионные переломы позвоночника).
Сдавление, которое развивается в течение нескольких дней или недель, обычно обусловлено следующими причинами:
метастатические опухоли;
абсцессы.
В какой-то момент сжатие опухолью или абсцессом начинает блокировать приток крови к спинному мозгу. Отсутствие крови повреждает спинной мозг и вызывает его отек. Отек еще сильнее блокирует приток крови, создавая замкнутый круг из все более выраженного отека и повреждения спинного мозга. Этот порочный круг может развиться в течение нескольких дней, часов или иногда минут. Это серьезное неотложное медицинское состояние, требующее немедленного лечения.
Сдавление может развиваться постепенно, в течение нескольких месяцев или лет. Типичные причины включают:
шейный спондилез (дегенерация позвонков и дисков в шейном отделе);
некоторые медленно растущие опухоли.
Симптомы сдавления спинного мозга
При небольшом сдавлении симптомы выражены слабо, поскольку блокируются не все нервные импульсы, идущие вверх или вниз по спинному мозгу. К таким симптомам относятся:
дискомфорт или боль в спине или в шее;
незначительную мышечную слабость;
покалывание или другие изменения чувствительности;
другие изменения чувствительности;
у мужчин трудности с достижением и поддержанием эрекции (эректильная дисфункция).
Если спинной мозг в области поясницы сдавливается, боль может распространяться вниз по ноге, иногда до стопы. Если спинной мозг поврежден в области шеи, боль может распространяться вниз по рукам. Если причиной синдрома стала злокачественная опухоль, абсцесс или гематома, спина или шея в области поражения может быть болезненной при прикосновении. Возможна частичная потеря чувствительности. Могут утрачиваться рефлексы, в том числе позыв на мочеиспускание. Если сдавление усиливается, симптомы становятся тяжелее.
Сильное сдавление может заблокировать большую часть нервных импульсов, вызывая
Сильная мышечная слабость
Онемение
задержка мочи;
Потеря способности управлять работой мочевого пузыря или кишечника
Если заблокированы все нервные импульсы, возникают следующие явления:
Паралич (который может вызывать проблемы с дыханием, если присутствует сдавление спинного мозга в области шеи)
Полная потеря чувствительности в области, контролируемой частью спинного мозга ниже уровня сдавления
После того как сдавление начинает вызывать симптомы, повреждение может ухудшаться, в зависимости от причины, в течение нескольких минут или в течение от нескольких часов до нескольких дней.
Диагностика сдавления спинного мозга
Физикальное обследование
Магнитно-резонансная томография или миелография с компьютерной томографией
При симптомах, указывающих на возможность синдрома конского хвоста, нужно сразу обращаться к врачу. Своевременный диагноз и скорое начало лечения могут восстановить утраченные функции или уменьшить их степень их утраты.
Спинной мозг устроен таким образом, что на основании симптомов и результатов физикального обследования врач может локализовать место сдавления. Например, если в ногах (но не руках) наблюдаются слабость и онемение и нарушена работа мочевого пузыря и кишечника, это значит, что позвоночник поврежден на уровне средней части грудного отдела или поясницы. Боль и болезненность в каком-нибудь месте позвоночника тоже указывают на место повреждения.
По возможности немедленно проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ). Если провести МРТ невозможно, больному делают миелографию с компьютерной томографией (КТ). Эти обследования обычно позволяют найти место сдавления и выяснить ее причину. Эти обследования позволяют обнаружить перелом или вывих позвонка, грыжу межпозвоночного диска, аномальное разрастание кости, место кровотечения, абсцесса или опухоли. При миелографии с компьютерной томографией (КТ), КТ позвоночника проводится после выполнения спинномозговой пункции (люмбальной пункции) для введения небольшого количества рентгеноконтрастного вещества, видимого в рентгеновских лучах, в пространство, окружающее спинной мозг. Это позволяет выяснить, блокирует ли сдавление нормальное движение спинномозговой жидкости полностью или частично.
Если у врача есть основания подозревать травматический перелом или вывих, больному могут сделать также рентгеновский снимок. Эти обследования позволяют врачу быстро получить нужные сведения и оценить серьезность ситуации.
Причина сдавления может быть подтверждена также во время операции по снятию давления на спинной мозг.
Если на МРТ или на миелографии с КТ обнаружено патологическое образование, врач вначале решает, нужно ли его сразу удалять. Если нет, врач обычно делает биопсию. Биопсия — это взятие образца ткани подозрительного образования для исследования. Ее обычно берут либо иглой (как правило, под КТ-контролем), но иногда требуется операция.
Лечение сдавления спинного мозга
Обычно хирургическое вмешательство
Иногда внутривенное введение кортикостероидов
При опухоли обычно лучевая терапия (вместе с операцией или без нее)
При абсцессах или гематомах иногда дренаж
Если функции утрачены частично или совсем недавно (обычно если сдавление развилось внезапно), сдавление следует сразу устранить. Своевременное обнаружение и устранение сдавления позволяет избежать разрушения нервных путей, т. е. стойкого поражения спинного мозга. В этом случае все функции обычно восстанавливаются. Обычно для облегчения сдавления требуется операция. Кроме того, хирургическое вмешательство может быть необходимо, чтобы установить стальные стержни, винты и/или штифты, стабилизирующие позвоночник.
В зависимости от причины могут назначаться также другие виды лечения.
При некоторых заболеваниях (таких как опухоли) как можно раньше начинают внутривенное введение высоких доз кортикостероидов, таких как дексаметазон или метилпреднизолон. Кортикостероиды уменьшают отечность спинного мозга и окружающих его тканей. Это позволяет уменьшить сдавление. Сразу после введения кортикостероидов опухоль удаляют хирургическим путем и/или начинают лучевую терапию.
Хирургическое вмешательство проводится в следующих случаях:
Симптомы ухудшаются, несмотря на лечение.
Необходима биопсия.
Позвоночник нестабилен.
Опухоли присутствуют или рецидивируют после лучевой терапии.
Врачи подозревают, что причиной является абсцесс или гематома.
Если причиной является злокачественная опухоль, лечение обычно включает назначение кортикостероидов (таких как дексаметазон) и проведение хирургического вмешательства и/или лучевой терапии. Кортикостероид помогает уменьшить отек и давление на спинной мозг.
Если симптомы дисфункции спинного мозга вызваны абсцессом (паралич, потеря контроля мочевого пузыря или кишечника), нейрохирург как можно скорее дренирует абсцесс хирургическим путем. Больному назначают антибиотики. Если симптомы сдавления спинного мозга не развились, абсцесс может быть дренирован через иглу, могут быть назначены антибиотики или применяются оба этих метода лечения.
Если причиной является гематома, скопившуюся кровь немедленно удаляют хирургическим путем. Людям, страдающим нарушением свертываемости крови или принимающим определенные антикоагулянты, назначают лекарственные препараты, которые помогают обратить действие антикоагулянта. Пациентам также делают переливание плазмы, чтобы устранить или уменьшить склонность к кровотечениям.