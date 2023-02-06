Сдавление спинного мозга может быть вызвано следующими причинами:

Кость: Сдавление спинного мозга возможно, если позвонок сломан, вывихнут или неправильно растет (как в случае шейного спондилеза). Позвонок может потерять прочность в результате злокачественной опухоли или остеопороза. В этом случае он может сломаться от слабого удара или безо всякой причины.

Соединительная ткань. Соединительная ткань, выстилающая спинномозговой канал, с возрастом часто разрастается и становится жестче. Это приводит к сужению спинномозгового канала и сдавлению спинного мозга. (Спинномозговой канал расположен внутри позвоночника, внутри канала находится спинной мозг).

Скопление крови (гематома). Внутри спинного мозга или рядом с ним может скапливаться кровь. Чаще всего гематомы спинного мозга возникают в результате травмы, но существуют также многие другие причины. К их числу относятся неправильные соединения кровеносных сосудов (артериовенозные пороки), опухоли, нарушения свертываемости крови, лечение антикоагулянтами (лекарства, которые мешают крови свертываться) или тромболитиками (лекарственные препараты, разрушающие сгустки крови).

Опухоли. Часто причиной сдавления становятся метастазы злокачественной опухоли в позвоночник или в пространство, окружающее спинной мозг. В редких случаях сдавление бывает вызвано опухолью, развившейся внутри спинного мозга. Опухоль может быть злокачественной или нет.

Скопление гноя (абсцесс). Гной может скапливаться вне спинного мозга или (реже) внутри него. Скопление гноя может вызвать сдавление.

Разрыв или грыжа межпозвоночного диска. При грыже межпозвоночного диска возможно сдавление корешков спинномозговых нервов (части спинномозгового нерва, непосредственно прилегающие к спинному мозгу), а в отдельных случаях может развиваться сдавление самого спинного мозга.

Скорость возникновения сдавления может быть разной.

Сдавление, которое развивается за несколько минут или несколько часов, обычно обусловлено следующими причинами:

травма (наиболее распространенная причина), часто связана с переломом или вывихом позвонка;

гематомы;

разрывы дисков.

Однако встречаются нарушения, при которых кость теряет прочность постепенно (например, рак и остеопороз) и может неожиданно сломаться. Это, в свою очередь, приводит к внезапному сдавлению или усилению существующего сдавления спинного мозга (см. Компрессионные переломы позвоночника).

Сдавление, которое развивается в течение нескольких дней или недель, обычно обусловлено следующими причинами:

метастатические опухоли;

абсцессы.

В какой-то момент сжатие опухолью или абсцессом начинает блокировать приток крови к спинному мозгу. Отсутствие крови повреждает спинной мозг и вызывает его отек. Отек еще сильнее блокирует приток крови, создавая замкнутый круг из все более выраженного отека и повреждения спинного мозга. Этот порочный круг может развиться в течение нескольких дней, часов или иногда минут. Это серьезное неотложное медицинское состояние, требующее немедленного лечения.

Сдавление может развиваться постепенно, в течение нескольких месяцев или лет. Типичные причины включают: