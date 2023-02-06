Подострая комбинированная дегенерация — это прогрессирующая дегенерация спинного мозга, вызванная недостатком витамина B12.

Повреждаются двигательные и сенсорные нервные волокна.

У больного развивается общая слабость, покалывание и онемение кистей рук и стоп, конечности становятся скованными, больной может стать раздражительным, сонным и рассеянным.

Недостаток витамина B12 подтверждается анализами крови.

Если больному своевременно начинают делать уколы или давать таблетки витамина B12, он обычно полностью выздоравливает.

(См. также Общие сведения о заболеваниях спинного мозга).

Подострая комбинированная дегенерация обычно поражает людей в возрасте старше 40 лет.

Причина заболевания заключается в недостатке витамина B12. Недостаток витамина обычно вызывает также анемию. Пернициозная анемия — это тип анемии, вызванной дефицитом витамина B12. Он связан не с питанием, а с неспособностью организма усваивать витамин B12.

Витамин B12 нужен для формирования и поддержания миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна. Эта оболочка ускоряет передачу нервных сигналов. При подострой комбинированной дегенерации миелин повреждается, в результате чего начинается дегенерация чувствительных и двигательных волокон спинного мозга. Иногда повреждение распространяется на головной мозг, нервы глаз и периферические нервы.

Симптомы подострой комбинированной дегенерации Подострая комбинированная дегенерация начинается с ощущения общей слабости. В кистях рук и стопах появляется покалывание и онемение. Эти ощущения не исчезают и медленно усиливаются. Больной может не чувствовать вибрацию и положение своих конечностей (чувство положения). Конечности становятся скованными, движения неуклюжими, походка затрудненной. Рефлексы могут ослабеть, усилиться или исчезнуть. Изредка ухудшается зрение. Больной может стать раздражительным, апатичным, сонным, подозрительным и рассеянным. Эмоции могут меняться быстро и непредсказуемо. В редких случаях развивается деменция.

Диагностика подострой комбинированной дегенерации Анализы крови

компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Для подтверждения диагноза проводят анализы крови на содержание витамина B12. КТ или МРТ проводится для исключения других причин симптомов.