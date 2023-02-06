Подострая комбинированная дегенерация — это прогрессирующая дегенерация спинного мозга, вызванная недостатком витамина B12.
Повреждаются двигательные и сенсорные нервные волокна.
У больного развивается общая слабость, покалывание и онемение кистей рук и стоп, конечности становятся скованными, больной может стать раздражительным, сонным и рассеянным.
Недостаток витамина B12 подтверждается анализами крови.
Если больному своевременно начинают делать уколы или давать таблетки витамина B12, он обычно полностью выздоравливает.
(См. также Общие сведения о заболеваниях спинного мозга).
Подострая комбинированная дегенерация обычно поражает людей в возрасте старше 40 лет.
Причина заболевания заключается в недостатке витамина B12. Недостаток витамина обычно вызывает также анемию. Пернициозная анемия — это тип анемии, вызванной дефицитом витамина B12. Он связан не с питанием, а с неспособностью организма усваивать витамин B12.
Витамин B12 нужен для формирования и поддержания миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна. Эта оболочка ускоряет передачу нервных сигналов. При подострой комбинированной дегенерации миелин повреждается, в результате чего начинается дегенерация чувствительных и двигательных волокон спинного мозга. Иногда повреждение распространяется на головной мозг, нервы глаз и периферические нервы.
Симптомы подострой комбинированной дегенерации
Подострая комбинированная дегенерация начинается с ощущения общей слабости. В кистях рук и стопах появляется покалывание и онемение. Эти ощущения не исчезают и медленно усиливаются. Больной может не чувствовать вибрацию и положение своих конечностей (чувство положения). Конечности становятся скованными, движения неуклюжими, походка затрудненной. Рефлексы могут ослабеть, усилиться или исчезнуть.
Изредка ухудшается зрение.
Больной может стать раздражительным, апатичным, сонным, подозрительным и рассеянным. Эмоции могут меняться быстро и непредсказуемо. В редких случаях развивается деменция.
Диагностика подострой комбинированной дегенерации
Анализы крови
компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Для подтверждения диагноза проводят анализы крови на содержание витамина B12. КТ или МРТ проводится для исключения других причин симптомов.
Лечение подострой комбинированной дегенерации
Инъекции витамина B12
Чем раньше начато лечение подострой комбинированной дегенерации, тем вероятнее полное выздоровление Если лечение начато в течение нескольких недель после появления симптомов, больной, скорее всего, выздоровеет. Если лечение начато поздно, оно позволяет замедлить или остановить развитие симптомов, но полное выздоровление и восстановление утраченных функций менее вероятны.
Большинству больных сразу начинают делать уколы витамина B12 и продолжают их делать регулярно. Это позволяет предотвратить рецидивы. Если недостаток витамина B12 выражен слабо, а симптомы повреждения нервов отсутствуют, можно принимать большие дозы витамина 12 внутрь.