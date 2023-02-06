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Подострая комбинированная дегенерация

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Подострая комбинированная дегенерация — это прогрессирующая дегенерация спинного мозга, вызванная недостатком витамина B12.

  • Повреждаются двигательные и сенсорные нервные волокна.

  • У больного развивается общая слабость, покалывание и онемение кистей рук и стоп, конечности становятся скованными, больной может стать раздражительным, сонным и рассеянным.

  • Недостаток витамина B12 подтверждается анализами крови.

  • Если больному своевременно начинают делать уколы или давать таблетки витамина B12, он обычно полностью выздоравливает.

(См. также Общие сведения о заболеваниях спинного мозга).

Подострая комбинированная дегенерация обычно поражает людей в возрасте старше 40 лет.

Причина заболевания заключается в недостатке витамина B12. Недостаток витамина обычно вызывает также анемию. Пернициозная анемия — это тип анемии, вызванной дефицитом витамина B12. Он связан не с питанием, а с неспособностью организма усваивать витамин B12.

Витамин B12 нужен для формирования и поддержания миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна. Эта оболочка ускоряет передачу нервных сигналов. При подострой комбинированной дегенерации миелин повреждается, в результате чего начинается дегенерация чувствительных и двигательных волокон спинного мозга. Иногда повреждение распространяется на головной мозг, нервы глаз и периферические нервы.

Симптомы подострой комбинированной дегенерации

Подострая комбинированная дегенерация начинается с ощущения общей слабости. В кистях рук и стопах появляется покалывание и онемение. Эти ощущения не исчезают и медленно усиливаются. Больной может не чувствовать вибрацию и положение своих конечностей (чувство положения). Конечности становятся скованными, движения неуклюжими, походка затрудненной. Рефлексы могут ослабеть, усилиться или исчезнуть.

Изредка ухудшается зрение.

Больной может стать раздражительным, апатичным, сонным, подозрительным и рассеянным. Эмоции могут меняться быстро и непредсказуемо. В редких случаях развивается деменция.

Диагностика подострой комбинированной дегенерации

  • Анализы крови

  • компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Для подтверждения диагноза проводят анализы крови на содержание витамина B12. КТ или МРТ проводится для исключения других причин симптомов.

Лечение подострой комбинированной дегенерации

  • Инъекции витамина B12

Чем раньше начато лечение подострой комбинированной дегенерации, тем вероятнее полное выздоровление Если лечение начато в течение нескольких недель после появления симптомов, больной, скорее всего, выздоровеет. Если лечение начато поздно, оно позволяет замедлить или остановить развитие симптомов, но полное выздоровление и восстановление утраченных функций менее вероятны.

Большинству больных сразу начинают делать уколы витамина B12 и продолжают их делать регулярно. Это позволяет предотвратить рецидивы. Если недостаток витамина B12 выражен слабо, а симптомы повреждения нервов отсутствуют, можно принимать большие дозы витамина 12 внутрь.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.