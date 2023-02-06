Патологическая полость в спинном мозге или стволе головного мозга

Наполненные жидкостью полости могут появляться в спинном мозге (сирингомиелия), в продолговатом мозге (сирингобульбия) или в обоих.

Полости могут быть врожденными или развиться позже как осложнение травмы или опухоли.

Больные становятся менее чувствительны к боли и температуре, их руки и ноги слабеют, может развиться вертиго, движение глаз может быть затруднено, могут развиться нарушения вкуса и речи.

Для обнаружения полости используется магнитно-резонансная томография.

Дренировать полость можно хирургическим путем, но это не всегда приводит к улучшению.

(См. также Общие сведения о заболеваниях спинного мозга).

Такие полости встречаются редко. Примерно у половины людей, страдающих этим заболеванием, полости были с рождения и по не вполне понятным причинам росли в подростковом и юношеском возрасте. У детей, родившихся с такими полостями, часто бывают также другие аномалии развития головного и спинного мозга или сращение черепа и позвоночника (аномалии краниоцервикального перехода).

Полости, возникшие позднее, обычно бывают результатом травмы или опухоли. Примерно в 30 % случаев опухоль спинного мозга рано или поздно приводит к образованию полости.

Растущие внутри спинного мозга полости вызывают его сдавление. Обычно первыми страдают нервные волокна, несущие в мозг информацию о боли и температуре. Затем нарушается работа волокон, передающих сигналы из мозга к мышцам.

Полости могут возникать в любом месте спинного мозга. Но обычно они начинаются в шейном отделе, а позднее они могут распространиться ниже по всей длине спинного мозга. Полости, распространившиеся в нижнюю часть ствола головного мозга или возникшие в ней, могут сдавливать нервные пути спинного мозга (которые переносят нервные импульсы между головным мозгом и другими частями тела) и черепных нервов (нервы, которые идут непосредственно из головного мозга к различным частям головы и шеи).

Симптомы патологической полости в спинном мозге или стволе головного мозга Симптомы патологической полости обычно начинаются незаметно в период с подросткового возраста до 45 лет. Полости в шейном отделе (сирингомиелия) часто понижают чувствительность больного к боли и температуре. Этот симптом особенно заметен в руках, верхней части спины, нижней части шеи и кистях рук. Такие больные часто ранят и обжигают руки и кисти рук. Больные могут годами не сознавать, что чувствительность у них понижена. По мере роста и удлинения полости она вызывает слабость или атрофию мышц. Обычно эти изменения начинаются с кистей рук. Позднее развиваются слабость и спазмы ног. С одной стороны тела симптомы могут быть более выраженными, чем с другой. Полости в стволе головного мозга (сирингобульбия) могут вызывать системное головокружение, нистагм (быстрое движение глаз в одном направлении с последующим медленным возвращением в исходное положение), потерю чувствительности лица (с одной или с обеих сторон), потерю вкуса, затрудненную речь, хриплость голоса и затрудненное глотание. Мышцы языка могут ослабеть и атрофироваться. Сирингобульбии встречаются редко.

Диагностика патологической полости в спинном мозге или стволе головного мозга Магнитно-резонансная томография (МРТ) Подозрение на наличие такой полости может возникнуть у ребенка или подростка, у которого есть типичные симптомы. Проводится МРТ всего спинного мозга и головного мозга с инъекцией парамагнитного контрастного вещества, такого как гадолиний. Гадолиний обрисовывает полость (и опухоль, если она есть); так легче найти полость на снимке.