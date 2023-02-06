Вегетативная дисрефлексия спинного мозга — это чрезмерная реакция вегетативной нервной системы, возникающая у людей с повреждением спинного мозга, приводящая к опасному для жизни повышению артериального давления (гипертензии).

Вегетативная дисрефлексия возникает от 1 месяца до 1 года спустя после травмы спинного мозга у 20–70% людей, перенесших ее.

Вегетативная нервная система — это часть нервной системы, которая регулирует процессы организма, такие как артериальное давление, мочеиспускание, опорожнение кишечника, пищеварение, эрекция, дыхание, зрение, потоотделение и слюноотделение. При повреждении спинного мозга некоторые нервы вегетативной нервной системы могут чрезмерно отреагировать на травму или какую-либо другую проблему, приводя к сужению кровеносных сосудов и повышению артериального давления. Как правило, другие вегетативные нервы посылают сигналы вниз по спинному мозгу для расширения кровеносных сосудов, позволяя кровеносным сосудам переносить больше крови и, таким образом, снижать артериальное давление. Однако при повреждении спинного мозга нервные сигналы не всегда могут пройти по спинному мозгу, чтобы расширить кровеносные сосуды, и артериальное давление может оставаться высоким.

Вегетативная дисрефлексия может быть спровоцирована:

расстройством мочевыводящих путей, например, растянутым мочевым пузырем или инфекцией мочевыводящих путей;

вздутием кишечника;

Пролежни

Переломы

некоторыми хирургическими процедурами;

иногда половым актом.

Мочевой пузырь может растягиваться, когда люди не могут опорожнить его (задержка мочи) или когда закупоривается гибкая трубка, используемая для отведения мочи (мочевой катетер). Кишечник может растягиваться, когда люди страдают запором или непроходимостью кишечника.

Симптомы вегетативной дисрефлексии Симптомы вегетативной дисрефлексии отличаются. Обычно они начинаются внезапно и возникают периодически. У людей с этим расстройством могут возникать головные боли. Человек может ощущать тошноту; может отмечаться рвота. У них может быть сильное потоотделение, они «обливаются» потом. Кожа может быть сухой и бледной. Другие симптомы включают проблемы со зрением, заложенность носа, а также чувство тревоги и обреченности. Высокое артериальное давление может внезапно еще больше повышаться (так называемый гипертонический криз). Гипертонический криз представляет угрозу для жизни. У людей с гипертоническим кризом может наблюдаться тяжелая пульсирующая головная боль, размытое зрение, спутанность сознания, боль в груди, одышка и судорожные припадки.

Диагностика вегетативной дисрефлексии Обследование врачом; Врачи подозревают вегетативную дисрефлексию, когда у пациента присутствует повреждение спинного мозга в верхней части спины и очень высокое артериальное давление, особенно если у них также имеется растянутый мочевой пузырь или кишечник. Они также проверяют наличие возможных провоцирующих факторов вегетативной дисрефлексии, таких как растянутый мочевой пузырь.