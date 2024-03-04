Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ХВДП)

Симптомы хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии аналогичны симптомам синдрома Гийена-Барре. Слабость более выражена, чем неестественные ощущения (онемение и ощущение покалывания). Тем не менее, эти симптомы могут усугубляться на протяжении более 8 недель. (Вызванная синдромом Гийена-Барре слабость обычно усиливается в течение 3–4 недель, затем держится на одном уровне или начинает возвращаться к норме).

Симптомы могут медленно усугубляться или могут ослабляться или исчезать, а затем усугубляться или появляться вновь.

Рефлексы обычно исчезают.

У большинства больных колебания артериального давления выражены меньше, нарушения сердечного ритма случаются реже, вегетативные функции страдают меньше, чем у пациентов с синдромом Гийена-Барре. Кроме того, слабость может быть неравномерной, нарастать медленнее и поражать разные стороны тела по-разному.