Синдромы верхней апертуры грудной клетки — это группа заболеваний, вызванных сдавлением нервов, артерий или крупных вен, проходящих из шеи в грудную клетку. При сдавлении нервов возникает ощущение боли и покалывания (парестезии) в кисти, шее, плече и руке. При сдавлении артерий руки становятся бледными и холодными. При сдавлении вен руки отекают, а покрывающая их кожа может выглядеть синюшной.
При этих заболеваниях происходит сдавление нервов и кровеносных сосудов, проходящих сквозь узкое отверстие (апертуру) между шеей и грудной клеткой.
Боль и покалывание могут начаться с шеи и плеча, а затем распространиться на руку.
Для того, чтобы выяснить возможные причины, используются разнообразные исследования, но ни одно из них не может подтвердить диагноз.
Обычно добиться уменьшения выраженности симптомов можно с помощью физиотерапии, упражнений и болеутоляющих средств, но иногда требуется хирургическое вмешательство.
(См. также Общие сведения о периферической нервной системе).
Апертура грудной клетки — это отверстие, которое соединяет шею и грудную клетку. Через него в руку проходят основные кровеносные сосуды и многие нервы. Поскольку это отверстие небольшое, кровеносные сосуды или нервы, идущие к руке, могут оказаться зажаты между структурами организма (например, ребром, ключицей или вышележащей мышцей), что вызывает развитие описанных выше симптомов. Тем не менее, во многих случаях точная причина синдрома верхней апертуры грудной клетки остается неясной.
В очень редких случаях причиной оказывается очевидная анатомическая аномалия, например:
Наличие небольшого дополнительного ребра в области шеи (шейного ребра), которое давит на артерию
Наличие атипичного ребра в грудной клетке
Плохо сросшийся перелом ключицы
Синдромы верхней апертуры грудной клетки чаще встречаются среди женщин в возрасте 35–55 лет.
Симптомы синдромов верхней апертуры грудной клетки
При сдавлении нервов синдром верхней апертуры грудной клетки вызывает боль и ощущение покалывания, которые обычно начинаются с шеи или плеча, а затем распространяются по внутренней поверхности руки до кисти.
При сдавлении одной из подключичных артерий (расположенных под ключицей) рука становится бледной и холодной.
При сдавлении вен кисть, рука и плечо на пораженной стороне могут отекать, а кожа в этих местах может быть синюшной (это явление называется цианозом) из-за нарушенного кровотока, что приводит к недостаточному снабжению кислородом. Изредка сдавление может оказаться настолько сильным, что у больного развивается синдром Рейно. При этом синдроме пальцы становятся белыми или голубоватыми и часто немеют на холоде.
Диагностика синдромов верхней апертуры грудной клетки
Обследование врачом;
Обычно исследование нервной проводимости и электромиография
Обычно магнитно-резонансная томография
Рентген шеи
Иногда ангиография
Врачи ставят диагноз синдрома верхней апертуры грудной клетки на основании симптомов, физикального обследования и диагностических тестов. Тем не менее, ни одно из этих исследований не может ни подтвердить, ни опровергнуть наличие синдрома верхней апертуры грудной клетки.
Обычно проводятся следующие обследования:
Изменения, типичные для синдрома верхней апертуры грудной клетки, обнаруживаются с помощью исследования нервной проводимости и электромиографии.
Для обнаружения анатомических аномалий проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ).
При сдавлении артерии окружающими ее тканями врач может с помощью стетоскопа услышать шумы, указывающие на нарушение кровотока. Для этого врач прикладывает стетоскоп к ключице или рядом с верхней частью подмышки. Врачи также могут назначить рентгенологическое исследование шеи, чтобы увидеть дополнительное ребро в отделе позвоночника, который проходит через шею.
Для того чтобы подтвердить нарушения кровотока, используется ангиография артерий руки (плечевых артерий). Это рентгенологическое исследование, перед проведением которого больному делают инъекцию непрозрачного для рентгеновских лучей вещества (рентгеноконтрастное вещество).
Лечение синдромов верхней апертуры грудной клетки
Физиотерапия и физические упражнения
Иногда нестероидные противовоспалительные препараты и антидепрессанты
Иногда хирургическое вмешательство
Большинству людей с синдромом верхней апертуры грудной клетки помогают физиотерапия и упражнения. Могут быть полезны низкие дозы антидепрессантов и нестероидных противовоспалительных препаратов.
Если подтверждается анатомическая аномалия или сдавление крупных кровеносных сосудов, или в случае прогрессирования симптомов может быть показано хирургическое вмешательство. Однако поскольку врачу сложно поставить окончательный диагноз, а симптомы часто сохраняются даже после операции, врачи обычно проводят консультацию с опытным специалистом, который может помочь оценить необходимость проведения операции.