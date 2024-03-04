Синдромы верхней апертуры грудной клетки

При сдавлении нервов синдром верхней апертуры грудной клетки вызывает боль и ощущение покалывания, которые обычно начинаются с шеи или плеча, а затем распространяются по внутренней поверхности руки до кисти.

При сдавлении одной из подключичных артерий (расположенных под ключицей) рука становится бледной и холодной.

При сдавлении вен кисть, рука и плечо на пораженной стороне могут отекать, а кожа в этих местах может быть синюшной (это явление называется цианозом) из-за нарушенного кровотока, что приводит к недостаточному снабжению кислородом. Изредка сдавление может оказаться настолько сильным, что у больного развивается синдром Рейно. При этом синдроме пальцы становятся белыми или голубоватыми и часто немеют на холоде.