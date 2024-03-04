Общие сведения о заболеваниях, вызывающих нарушение нервно-мышечной передачи

Нервы соединяются с мышцами через нервно-мышечное соединение. Конец нервного волокна соединяется со специальным местом на мембране мышечного волокна. Это место называется концевой пластинкой. Эти пластинки содержат рецепторы, позволяющие мышце отвечать сокращением на ацетилхолин (нейромедиатор), который выделяет конец нервного волокна в ответ на нервный импульс. После того, как сигнал с нервной клетки передан на мышечное волокно, в нем возникает электрический импульс и волокно сокращается. После того, как передача импульса завершена, ацетилхолин расщепляется и перестает стимулировать мышцу.

(См. также Общие сведения о периферической нервной системе).

Нервно-мышечное соединение Видео

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К заболеваниям, при которых нарушается нервно-мышечная передача, относятся:

Кроме того, вызывать нарушение функции нервно-мышечного соединения способны многие лекарственные препараты и другие вещества. К этим веществам относятся очень высокие дозы некоторых антибиотиков, некоторые инсектициды (фосфорорганические соединения), боевые отравляющие вещества (такие как газ зарин и «Новичок») и кураре. «Новичок» был разработан в России и использовался при попытках убийства. Кураре — яд, который применялся для расслабления мышц во время хирургического вмешательства, а также чтобы парализовать и убить жертву при нанесении на наконечники ядовитых стрел. Некоторые из этих веществ препятствуют нормальному разрушению ацетилхолина после передачи нервного импульса на мышцу.

При заболеваниях, вызывающих нарушение нервно-мышечной передачи, обычно снижается активность нервных клеток, что ведет к слабости. Но они не влияют на чувствительность (то есть они не вызывают потерю чувствительности или необычных ощущений, такие как ощущение покалывания).

При некоторых заболеваниях, вызывающих нарушение нервно-мышечной передачи, снижается активность нервов, что ведет к слабости. Другие расстройства, такие как представленные ниже, повышают активность нерва:

Синдром мышечной скованности: Антитела, вырабатываемые организмом, атакуют нервные клетки головного и спинного мозга, которые контролируют мышечные движения. В результате постоянная стимуляция мышц делает их скованными.

Синдром Исаакса: Нервы регулярно посылают мышцам электрические импульсы. Это приводит к постоянной чрезмерной стимуляции мышц. Мышцы становятся скованными, подрагивают, затрудняя выполнение упражнений и некоторых обычных физических действий.

Хотя синдром мышечной скованности поражает главным образом головной и спинной мозг (центральная нервная система), он также может влиять на нервно-мышечное соединение. Результатом является непрерывная стимуляция и сокращение мышц.