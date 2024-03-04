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Наследственные невропатии

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Наследственные невропатии поражают периферические нервы. Вначале симптомы выражены очень слабо, но постепенно нарастают.

    (См. также Общие сведения о периферической нервной системе).

    Наследственные невропатии могут поражать только

    • Двигательные нервы (моторные невропатии)

    • Чувствительные и вегетативные нервы (сенсорные невропатии)

    • Чувствительные и двигательные нервы (сенсорно-моторные невропатии)

    Двигательные нервы управляют сокращением мышц, а сенсорные передают сенсорную информацию, т. е. информацию о боли, температуре и вибрации, в мозг. Вегетативные нервы регулируют автономные процессы в организме.

    Некоторые наследственные невропатии достаточно широко распространены, но часто не распознаются.

    Многие гены, ответственные за развитие наследственных невропатий и других наследственных болезней, приводящих к развитию невропатий, были идентифицированы. Ниже приводится несколько примеров:

    При поражении чувствительных нервов способность чувствовать боль и изменения температуры может нарушаться в большей степени, чем способность чувствовать вибрацию и осознавать положение (понимание, где находятся руки и ноги). Более всего болезнь поражает кисти и стопы. Поскольку больные не могут чувствовать боль, они могут поранить стопы и не осознавать этого. Подобные травмы повышают риск инфекций, включая инфекции костей и риск повреждения суставов (нейрогенная артропатия или суставы Шарко). При нарушении способности чувствовать вибрацию и осознавать положение тела у пациентов возникают проблемы с равновесием и ходьбой.

    При поражении двигательных нервов мышцы становятся слабыми, истощаются (атрофия) и может развиваться полный паралич.

    При поражении вегетативных нервов нарушается функционирование организма. Например, артериальное давление может снижаться, когда человек встает (ортостатическая гипотензия), и человек ощущает головокружение или предобморочное состояние. У мужчин могут быть трудности с достижением и поддержанием эрекции (эректильная дисфункция). У людей может отмечаться непроизвольное мочеиспускание (недержание мочи) или затрудненное опорожнение мочевого пузыря (задержка мочи). У некоторых людей наблюдается тяжелый запор.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.