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Наследственная невропатия со склонностью к параличам от сдавления

(томакулярная невропатия)

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Наследственная невропатия со склонностью к параличам от сдавления — это наследственная болезнь, при которой нервы становятся очень чувствительны к давлению, травмам и физическим нагрузкам.

  • При этом заболевании нервы легко повреждаются при незначительном сдавлении, травме или повторной физической нагрузке.

  • В области поражения отмечаются онемение, покалывание и слабость.

  • При постановке диагноза важны результаты электромиографии и генетического анализа.

  • Пациентам следует избегать деятельности, которая вызывает симптомы, или изменять ее; одевание запястных шин и подкладывание подушечек под локти способствует уменьшению давления на пораженные нервы.

(См. также Общие сведения о периферической нервной системе).

При этой наследственной невропатиипериферические нервы чувствительны к повреждениям вследствие относительно слабого давления или травмы, либо от повторяющихся движений.

Обычно болезнь начинается в юном или взрослом возрасте, но может начаться в любом возрасте. Заболеваемость одинакова для обоих полов.

Наследственную невропатию со склонностью к параличам от сдавления часто наследуется по аутосомно-доминантному типу (не связанному с полом). Это значит, что для того чтобы заболеть, ребенку достаточно получить от своих родителей только один дефектный ген.

При этой невропатии нервы теряют миелиновую оболочку (демиелинизация) и не проводят нервные импульсы как обычно. (Миелиновая оболочка действует так же, как изоляция электрического провода, ускоряя передачу нервных импульсов).

Симптомы наследственной невропатии со склонностью к параличам от сдавления

Наследственная невропатия со склонностью к параличам от сдавления часто поражает нервы, которые проходят вблизи от поверхности тела, рядом с костями. Например, часто повреждаются следующие нервы:

Периодически в пораженной области возникает онемение, необычные ощущения (например, покалывание) или слабость. Например, при парезе малоберцового нерва возникает слабость мышц, поднимающих стопу. В результате пациенты не могут приподнять переднюю часть стопы (состояние, которое называют «свисающая стопа») и могут тянуть переднюю часть стопы по земле во время ходьбы.

Симптомы варьируются от незаметных и слабовыраженных до тяжелых и инвалидизирующих. Эпизоды могут длиться от нескольких минут до месяцев. Они могут рецидивировать, иногда затрагивая различные нервы.

После эпизода полное восстановление отмечается приблизительно у половины больных, у остальных сохраняются слабые симптомы.

Диагностика наследственной невропатии со склонностью к параличам от сдавления

  • Электромиография и исследования нервной проводимости

  • Генетический анализ

Поскольку симптомы периодически исчезают, врачам трудно поставить диагноз наследственной невропатии со склонностью к параличам от сдавления. Поставить диагноз помогают результаты электромиографии, исследований нервной проводимости и генетического анализа.

В редких случаях требуется биопсия нерва для выявления участков отека вдоль нерва, которые обычно возникают при наследственной невропатии.

Лечение наследственной невропатии со склонностью к параличам от сдавления

  • Больному следует избегать деятельности, которая вызывает эти симптомы

  • Одевание запястных шин и подкладывание подушечек под локти

Больному следует избегать деятельности, которая вызывает эти симптомы.

Шины на запястьях и подушечки под локтями помогают уменьшить давление, предупредить повторные травмы и дать нерву время восстановиться.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.