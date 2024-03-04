Мононевропатия

Чаще всего причиной мононевропатии оказывается травма, связанная со сдавлением нерва, например:

Длительное сдавление нерва, идущего вдоль выступающей кости и близко к поверхности тела, в частности нерва в области локтя, плеча, кисти или колена (сдавление возможно, например, при длительном глубоком сне, особенно у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя).

Давление от неправильно наложенного гипса или плохо подобранных или неправильно используемых костылей.

Давление при длительном пребывании в неестественном положении, например, на огороде или при игре в карты, если локти находятся на столе.

Повреждающее нерв сдавление возникает также в тех случаях, когда пациент долгое время не двигается, например, под операционным наркозом, у лежачих пациентов (особенно у пожилых людей) и парализованных пациентов, либо при потере сознания.

Следующие причины повреждения нерва встречаются реже:

несчастные случаи;

длительное воздействие низкой или высокой температуры;

лучевая терапия при онкологических заболеваниях;

повторяющиеся воздействия, например, когда работнику нужно крепко держать небольшие инструменты или если на него действует вибрация при использовании отбойного молотка;

инфекции, такие как проказа и болезнь Лайма;

скопление крови (гематома);

злокачественная опухоль, которая проросла непосредственно в нерв.

Если давление на нерв незначительно, больной обычно чувствует только покалывание, а мышечная слабость отсутствует. Например, если человек ударился локтем или у него затекла стопа. Такие ситуации можно считать временной мононевропатией.

Чаще повреждаются нервы, которые проходят рядом с костью и расположены поблизости от поверхности тела. Например, могут повреждаться следующие нервы:

срединный нерв в области запястья (повреждение приводит к развитию синдрома запястного канала);

малоберцовый нерв в области колена (приводит к развитию пареза малоберцового нерва);

лучевой нерв в верхней части руки (приводит к развитию пареза лучевого нерва);

локтевой нерв в области локтя (приводит к развитию пареза локтевого нерва, что происходит при локтевом туннельном синдроме).