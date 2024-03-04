Мононевропатией называется поражение одного периферического нерва.
Наиболее распространенной причиной мононевропатии является давление на нерв в течение длительного времени.
В пораженной области больной ощущает покалывания, онемение и слабость мышц.
Как правило, мононевропатия диагностируется на основании симптомов и результатов физикального обследования.
Как правило, помогает изменение или прекращение деятельности, вызвавшей это заболевание, и прием болеутоляющих средств, однако иногда требуются инъекции кортикостероидов, физиотерапия или операция.
(См. также Общие сведения о периферической нервной системе).
Причины мононевропатии
Чаще всего причиной мононевропатии оказывается травма, связанная со сдавлением нерва, например:
Длительное сдавление нерва, идущего вдоль выступающей кости и близко к поверхности тела, в частности нерва в области локтя, плеча, кисти или колена (сдавление возможно, например, при длительном глубоком сне, особенно у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя).
Давление от неправильно наложенного гипса или плохо подобранных или неправильно используемых костылей.
Давление при длительном пребывании в неестественном положении, например, на огороде или при игре в карты, если локти находятся на столе.
Повреждающее нерв сдавление возникает также в тех случаях, когда пациент долгое время не двигается, например, под операционным наркозом, у лежачих пациентов (особенно у пожилых людей) и парализованных пациентов, либо при потере сознания.
Следующие причины повреждения нерва встречаются реже:
несчастные случаи;
длительное воздействие низкой или высокой температуры;
лучевая терапия при онкологических заболеваниях;
повторяющиеся воздействия, например, когда работнику нужно крепко держать небольшие инструменты или если на него действует вибрация при использовании отбойного молотка;
инфекции, такие как проказа и болезнь Лайма;
скопление крови (гематома);
злокачественная опухоль, которая проросла непосредственно в нерв.
Если давление на нерв незначительно, больной обычно чувствует только покалывание, а мышечная слабость отсутствует. Например, если человек ударился локтем или у него затекла стопа. Такие ситуации можно считать временной мононевропатией.
Чаще повреждаются нервы, которые проходят рядом с костью и расположены поблизости от поверхности тела. Например, могут повреждаться следующие нервы:
срединный нерв в области запястья (повреждение приводит к развитию синдрома запястного канала);
малоберцовый нерв в области колена (приводит к развитию пареза малоберцового нерва);
лучевой нерв в верхней части руки (приводит к развитию пареза лучевого нерва);
локтевой нерв в области локтя (приводит к развитию пареза локтевого нерва, что происходит при локтевом туннельном синдроме).
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Симптомы мононевропатии
В области, которую иннервирует поврежденный нерв, появляются необычные ощущения, включая покалывание или потерю чувствительности. Боль и слабость присутствуют необязательно. Иногда слабость приводит к параличу, в этих случаях у больного может со временем развиться стойкое укорочение и скованность мышц (контрактура).
синдром запястного канала;
Синдром запястного канала является наиболее распространенной мононевропатией. Он возникает в результате давления на срединный нерв, проходящий через узкий канал внутри запястья.
Беременные женщины и больные сахарным диабетом, недостаточной активностью щитовидной железы (гипотиреозом), определенными формами амилоидоза или ревматоидным артритом входят в группу повышенного риска развития синдрома запястного канала. Также в группу риска входят люди, работа которых предполагает многократные усилия при разогнутом запястье, например, как при работе отверткой. Другим потенциальным (но сомнительным) фактором риска является работа с клавиатурой компьютера при неправильном положении кисти. Однако в большинстве случаев причина заболевания не установлена.
Сдавление срединного нерва вызывает боль и нарушение чувствительности (например, онемение, покалывание или жжение) в следующих частях тела:
в некоторых пальцах (большой палец, второй и третий пальцы и обращенная к большому пальцу сторона четвертого пальца);
в ладонной поверхности кисти и запястья;
иногда в руке.
Хронический синдром запястного канала может быть причиной ослабления и истощения (атрофии) мышц кисти в области большого пальца.
Парез малоберцового нерва
Малоберцовый нерв проходит у поверхности кожи с внешней стороны нижней части колена. Парез малоберцового нерва может быть вызван длительным сдавлением этого нерва.
Парез малоберцового нерва ослабляет мышцы, которые поднимают стопу, поэтому пациенты не могут согнуть ногу в голеностопном суставе, чтобы поднять переднюю часть стопы (состояние под названием «свисающая стопа»). В результате они могут тянуть переднюю часть стопы по земле во время ходьбы.
Парез малоберцового нерва чаще всего встречается среди худых пациентов, прикованных к постели или неправильно пристегнутых к инвалидному креслу, и пациентов (обычно худых), которые по привычке часто и надолго кладут ногу на ногу.
Обычно симптомы исчезают после прекращения давления, например, если перестать класть ногу на ногу.
Парез лучевого нерва
Лучевой нерв проходит вдоль внутренней поверхности плечевой кости (верхняя часть руки). Парез лучевого нерва может быть вызван длительным сдавлением этого нерва. Это заболевание иногда называют «паралич субботней ночи». Дело в том, что оно возникает у людей, которые много выпили на выходных и крепко заснули, положив руку на барную стойку, закинув руку за спинку стула или подложив руку под голову лежащего рядом человека. Причиной этого заболевания могут быть также неправильно подогнанные костыли, которые давят на внутреннюю поверхность руки рядом с подмышкой.
При повреждении лучевого нерва слабеют запястье и пальцы, кисть и пальцы оказывается в согнутом положении («свисающая кисть»). Иногда тыльная сторона ладони теряет чувствительность.
Обычно парез лучевого нерва самостоятельно проходит после исчезновения давления.
Парез локтевого нерва
Локтевой нерв проходит рядом с поверхностью кожи возле локтя. Он легко повреждается у людей, которые постоянно опираются на локоть или его ударяют. Иногда повреждение нерва бывает вызвано аномальным разрастанием кости в этой области. Локтевой нерв, в случае его повреждения и отека, может сдавливаться (сжиматься) в месте прохождения через узкий канал на локте (локтевой канал). Возникающее заболевание называется локтевой туннельный синдром. (Локтевой нерв проходит через локтевой канал на своем пути от плеча к запястью и кисти).
Обычно человек чувствует покалывание в мизинце и безымянном пальце. Паралич локтевого нерва развивается при более серьезных травмах и приводит к слабости мышц кисти. Тяжелый хронический паралич локтевого нерва может привести к усыханию (атрофии) мышц и, как следствие, к деформации кисти («когтистая лапа»: из-за укорочения мышц пальцы фиксируются в согнутом положении).
Рекомендуется избегать давления на локоть.
Диагностика мононевропатии
Обследование врачом;
Иногда проводятся электромиография и исследование скорости проведения нервного импульса
Как правило, врачи диагностируют мононевропатии на основании симптомов и результатов физикального обследования.
Электромиографию и исследование нервной проводимости обычно проводят в целях:
исключения других возможных причин;
определения места повреждения нерва;
определения степени тяжести заболевания.
Лечение мононевропатии
Лечение причины
Если сдавление было временным, отдых, исключение давления и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Иногда инъекции кортикостероидов, шина, операция и/или физиотерапия
Если причиной мононевропатии является болезнь, эту болезнь лечат. Например, опухоль может быть удалена хирургически.
Если причиной заболевания было временное сдавление, обычно помогают следующие действия:
Отдых
Устранение давления на нерв
Помещение теплой грелки на пораженную область
Прием НПВП, например, ибупрофена, для уменьшения воспаления
При синдроме запястного канала некоторым больным помогают уколы кортикостероидов в запястный канал.
Шины для запястья, которые обычно одевают на ночь, часто используются для лечения синдрома запястного канала до исчезновения симптомов. Эти устройства уменьшают движения в запястье, вызывающие воспаление и отек запястного канала. Таким образом, шины уменьшают давление на нерв, ослабляя тем самым симптомы синдрома запястного канала. Шины для запястья не следует носить на протяжении всего дня, потому что когда запястье не двигается продолжительное время, оно может стать ригидным, а мышцы могут атрофироваться. При локтевом туннельном синдроме шины или ортезы менее эффективны.
Если несмотря на принятые меры, болезнь прогрессирует, для уменьшения давления на нерв может быть показана операция. В таких случаях обычно эффективно хирургическое вмешательство по поводу синдрома запястного канала.
При тяжелом хроническом парезе локтевого нерва избежать укорочения мышц позволяет физиотерапия.