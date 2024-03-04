Множественная мононевропатия — это одновременное поражение двух или более периферических нервов в разных частях тела. Характеризуется необычными ощущениями и слабостью.
(См. также Общие сведения о периферической нервной системе).
Множественная мононевропатия обычно поражает несколько нервов, часто в разных местах тела. От полиневропатии множественная мононевропатия отличается тем, что при полиневропатии поражаются многие нервы, обычно примерно в одних и тех же местах на разных сторонах тела. Если множественная мононевропатия затрагивает много нервов, ее бывает трудно отличить от полиневропатии.
К множественным мононевропатиям относятся несколько заболеваний. Каждое такое заболевание имеет свои специфические симптомы.
Наиболее распространенной причиной, вероятно, является:
сахарный диабет, хотя сахарный диабет чаще вызывает полиневропатию.
Другие распространенные причины множественной мононевропатии включают:
Васкулит (воспаление кровеносных сосудов, которое возникает при узелковом полиартериите)
Системная красная волчанка (волчанка)
Инфекции (например, болезнь Лайма и ВИЧ-инфекция)
Непосредственное поражение нерва бактериями, как при проказе
Болезнь может поразить несколько нервов сразу или один за другим.
Больные часто чувствуют боль, слабость, необычные ощущения или различные сочетания этих симптомов в местах, иннервируемых пораженными нервами. Симптомы часто начинаются с одной стороны тела. Если причиной является диабет, возможно поражение нервов в любой области организма, что вызывает слабость, поражающую любые мышцы.
Врачи ставят диагноз множественной мононевропатии на основании симптомов и результатов физикального обследования, но электромиографию и исследование нервной проводимости обычно проводят для:
подтверждения диагноза;
выявления поврежденных нервов;
определения степени тяжести повреждения.
Для идентификации заболевания, вызывающего множественную мононевропатию, могут быть выполнены анализы крови.
Лечение множественной мононевропатии зависит от причины.