Множественная мононевропатия — это одновременное поражение двух или более периферических нервов в разных частях тела. Характеризуется необычными ощущениями и слабостью.

(См. также Общие сведения о периферической нервной системе).

Множественная мононевропатия обычно поражает несколько нервов, часто в разных местах тела. От полиневропатии множественная мононевропатия отличается тем, что при полиневропатии поражаются многие нервы, обычно примерно в одних и тех же местах на разных сторонах тела. Если множественная мононевропатия затрагивает много нервов, ее бывает трудно отличить от полиневропатии.

К множественным мононевропатиям относятся несколько заболеваний. Каждое такое заболевание имеет свои специфические симптомы.

Наиболее распространенной причиной, вероятно, является:

сахарный диабет, хотя сахарный диабет чаще вызывает полиневропатию.

Другие распространенные причины множественной мононевропатии включают:

Болезнь может поразить несколько нервов сразу или один за другим.

Больные часто чувствуют боль, слабость, необычные ощущения или различные сочетания этих симптомов в местах, иннервируемых пораженными нервами. Симптомы часто начинаются с одной стороны тела. Если причиной является диабет, возможно поражение нервов в любой области организма, что вызывает слабость, поражающую любые мышцы.

Врачи ставят диагноз множественной мононевропатии на основании симптомов и результатов физикального обследования, но электромиографию и исследование нервной проводимости обычно проводят для:

подтверждения диагноза;

выявления поврежденных нервов;

определения степени тяжести повреждения.

Для идентификации заболевания, вызывающего множественную мононевропатию, могут быть выполнены анализы крови.

Лечение множественной мононевропатии зависит от причины.