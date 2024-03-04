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Множественная мононевропатия

(множественный мононеврит)

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Множественная мононевропатия — это одновременное поражение двух или более периферических нервов в разных частях тела. Характеризуется необычными ощущениями и слабостью.

    (См. также Общие сведения о периферической нервной системе).

    Множественная мононевропатия обычно поражает несколько нервов, часто в разных местах тела. От полиневропатии множественная мононевропатия отличается тем, что при полиневропатии поражаются многие нервы, обычно примерно в одних и тех же местах на разных сторонах тела. Если множественная мононевропатия затрагивает много нервов, ее бывает трудно отличить от полиневропатии.

    К множественным мононевропатиям относятся несколько заболеваний. Каждое такое заболевание имеет свои специфические симптомы.

    Наиболее распространенной причиной, вероятно, является:

    Другие распространенные причины множественной мононевропатии включают:

    Болезнь может поразить несколько нервов сразу или один за другим.

    Больные часто чувствуют боль, слабость, необычные ощущения или различные сочетания этих симптомов в местах, иннервируемых пораженными нервами. Симптомы часто начинаются с одной стороны тела. Если причиной является диабет, возможно поражение нервов в любой области организма, что вызывает слабость, поражающую любые мышцы.

    Врачи ставят диагноз множественной мононевропатии на основании симптомов и результатов физикального обследования, но электромиографию и исследование нервной проводимости обычно проводят для:

    • подтверждения диагноза;

    • выявления поврежденных нервов;

    • определения степени тяжести повреждения.

    Для идентификации заболевания, вызывающего множественную мононевропатию, могут быть выполнены анализы крови.

    Лечение множественной мононевропатии зависит от причины.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.