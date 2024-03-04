Заболевания нервных сплетений

Сплетения нервных волокон из разных спинномозговых нервов могут быть повреждены в результате травмы, сдавления опухолью или скоплением крови (гематомой) или аутоиммунной реакции.
Больной испытывает боль, слабость и потерю чувствительности во всей конечности или ее части.
Для того чтобы выяснить, где находится повреждение, врач проводит электромиографию и исследует нервную проводимость. Для выяснения причины заболевания используются компьютерная и магнитно-резонансная томографии.
Иногда излечение основной болезни, вызвавшей заболевание нервного сплетения, позволяет улучшить состояние больного.
(См. также Общие сведения о периферической нервной системе).
Нервное сплетение представляет собой своего рода распределительную коробку, из которой провода расходятся в разные помещения дома. В нервном сплетении перераспределяются нервные волокна из разных спинномозговых нервов (это нервы, которые соединяют спинной мозг с остальным телом). Волокна сортируются таким образом, чтобы все волокна, идущие в определенную часть тела, находились в одном нерве. Повреждения нервов в крупных нервных сплетениях нарушают работу рук и ног, к которым идут нервы из этого сплетения.
Крупные нервные сплетения:
Плечевое сплетение — расположено в шее и плечах, из него выходят нервы рук.
Пояснично-крестцовое сплетение, из которого нервы идут к тазу и ногам
Пояснично-крестцовое сплетение включает:
Поясничное сплетение, расположенное в пояснице
Крестцовое сплетение, расположенное в тазовой области
Нервные распределительные коробки: Нервные сплетения
Нервное сплетение подобно электрической распределительной коробке в доме. В нервном сплетении нервные волокна из разных спинномозговых нервов перераспределяются таким образом, чтобы все волокна, идущие к определенной части тела, оказались в одном нерве.
В туловище находятся четыре нервных сплетения:
Поскольку поясничное и крестцовое сплетения связаны, их иногда называют пояснично-крестцовым сплетением.
Спинномозговые нервы, отходящие от спинного мозга в области груди, со сплетениями не связаны. Это межреберные нервы.
Причины заболеваний нервных сплетений
Наиболее распространенными причинами поражения сплетений являются
Механическая травма
Онкологические заболевания
Если во время несчастного случая рука сильно вытягивается или поворачивается в плече, это может повредить плечевое сплетение (расположено рядом с плечом). У новорожденных плечевое сплетение может быть повреждено в результате акушерских манипуляций во время родов. Пояснично-крестцовое сплетение может быть повреждено при падении (оно расположено рядом с бедром).
Растущая в молочной железе или верхней части легкого злокачественная опухоль может распространиться на плечевое сплетение и повредить его. Злокачественные опухоли кишечника, мочевого пузыря и простаты могут захватить пояснично-крестцовое сплетение. Другие новообразования, в том числе доброкачественные опухоли, абсцессы, скопления крови (гематомы), могут сдавливать нервные сплетения и таким образом нарушать их работу.
Повреждения нервов, и в том числе нервных сплетений, могут быть результатом диабета или лучевой терапии при раке молочной железы.
Острый плечевой неврит (синдром Персонейджа-Тернера или невралгическая амиотрофия) — внезапное нарушение работы плечевого нервного сплетения, вызванное не травмой и не злокачественной опухолью, а воспалением. Скорее всего болезнь вызывается аутоиммунной реакцией (когда организм начинает производить антитела против своих собственных тканей) или вирусом. Болеют в основном мужчины. Обычно начинается в раннем взрослом возрасте, но может развиться в любом возрасте.
Симптомы заболеваний нервных сплетений
При нарушении работы плечевого сплетения возникают боль, слабость и потеря чувствительности руки. Могут быть поражены все части руки (включая предплечье и бицепс). Если причиной была травма, выздоровление происходит медленно, в течение нескольких месяцев. Некоторые тяжелые травмы приводят к постоянной слабости.
Острый плечевой неврит вызывает сильную боль в области надплечья и плеча. Затем боль обычно ослабевает, но нарастает слабость мышц и рефлексов. Больной может быть не в состоянии сложить букву о из большого и указательного пальцев. Слабость развивается в течение 3–10 дней. Через несколько месяцев сила обычно восстанавливается.
Нарушение работы пояснично-крестцового сплетения вызывает боль в нижней части спины и ноге, а также слабость и потерю чувствительности во всей ноге или ее части (например, в стопе или голени). Выздоровление зависит от причины.
Диагностика заболеваний нервных сплетений
Электромиография и исследования нервной проводимости
Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография
Врач может заподозрить заболевание нервного сплетения, если симптомы локализуются в части тела, обслуживаемой соответствующим сплетением. Локализация симптомов указывает на то, в каком сплетении развивается патологический процесс.
Для того, чтобы локализовать процесс, используются электромиография и исследования нервной проводимости.
Для того, чтобы выяснить, вызвано ли заболевание сплетения раком, другой опухолью или травмой, используются магнитно-резонансная (МРТ) или компьютерная (КТ) томография.
Лечение заболеваний нервных сплетений
Лечение причины
Если причиной является рак или травма, иногда хирургическое вмешательство
Лечение заболевания сплетения зависит от причины. Для лечения злокачественной опухоли, расположенной рядом со сплетением, могут использоваться лучевая терапия, химиотерапия или их сочетание. В некоторых случаях раковые опухоли или другие новообразования, повреждающие сплетение, приходится удалять хирургическим путем.
Если причиной болезни является сахарный диабет, может помочь контроль уровня сахара в крови.
Иногда при остром плечевом неврите и других заболеваниях нервных сплетений, которые считаются аутоиммунными, врачи назначают кортикостероиды, однако эффективность этих лекарственных препаратов не доказана.
Заболевания, вызванные травмой, обычно проходят со временем без какого бы то ни было лечения, однако иногда требуется операция.