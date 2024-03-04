Заболевания нервных сплетений

Наиболее распространенными причинами поражения сплетений являются

Механическая травма

Онкологические заболевания

Если во время несчастного случая рука сильно вытягивается или поворачивается в плече, это может повредить плечевое сплетение (расположено рядом с плечом). У новорожденных плечевое сплетение может быть повреждено в результате акушерских манипуляций во время родов. Пояснично-крестцовое сплетение может быть повреждено при падении (оно расположено рядом с бедром).

Растущая в молочной железе или верхней части легкого злокачественная опухоль может распространиться на плечевое сплетение и повредить его. Злокачественные опухоли кишечника, мочевого пузыря и простаты могут захватить пояснично-крестцовое сплетение. Другие новообразования, в том числе доброкачественные опухоли, абсцессы, скопления крови (гематомы), могут сдавливать нервные сплетения и таким образом нарушать их работу.

Повреждения нервов, и в том числе нервных сплетений, могут быть результатом диабета или лучевой терапии при раке молочной железы.

Острый плечевой неврит (синдром Персонейджа-Тернера или невралгическая амиотрофия) — внезапное нарушение работы плечевого нервного сплетения, вызванное не травмой и не злокачественной опухолью, а воспалением. Скорее всего болезнь вызывается аутоиммунной реакцией (когда организм начинает производить антитела против своих собственных тканей) или вирусом. Болеют в основном мужчины. Обычно начинается в раннем взрослом возрасте, но может развиться в любом возрасте.