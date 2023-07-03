Некоторые нервные волокна, соединяющие глаз с головным мозгом, идут кружным путем. Из головного мозга они направляются в спинной, а потом выходят в области груди и возвращаются в шею, где идут вдоль сонной артерии, затем сквозь череп они следуют к глазам. Если эти волокна разорваны в любом месте этого пути, у больного развивается синдром Бернара-Горнера.

Синдром Бернара-Горнера может быть самостоятельным заболеванием или следствием другой болезни. Например, его могут вызвать заболевания головы, головного мозга, шеи, грудной клетки или спинного мозга, включая:

Рак легкого

Другие опухоли

Опухшие лимфатические железы шеи (шейная аденопатия)

Расслоение аорты или сонной артерии (разрыв слизистой оболочки стенки аорты)

Аневризма грудной аорты (выпячивание стенки аорты)

травмы;

Синдром Бернара-Горнера может быть у человека с рождения (врожденный).