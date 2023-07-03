Синдром Бернара-Горнера поражает одну сторону лица, на этой стороне он вызывает опущение века, сужение зрачка и уменьшение потоотделения. Причина синдрома состоит в поражении нервных волокон, соединяющих глаз с головным мозгом.
Симптом Бернара-Горнера может быть самостоятельным заболеванием или следствием болезни, разрушающей нервные волокна между головным мозгом и глазом.
Верхнее веко опускается, зрачок остается суженным, на пораженной части лица образуется меньше пота.
Врач проверяет, может ли зрачок расшириться, и проводит визуализирующие исследования, чтобы выявить причину.
Если причина выявлена, то ее лечат.
(См. также Общие сведения о вегетативной нервной системе).
Синдром Бернара-Горнера может развиться в любом возрасте.
Причины синдрома Бернара-Горнера
Некоторые нервные волокна, соединяющие глаз с головным мозгом, идут кружным путем. Из головного мозга они направляются в спинной, а потом выходят в области груди и возвращаются в шею, где идут вдоль сонной артерии, затем сквозь череп они следуют к глазам. Если эти волокна разорваны в любом месте этого пути, у больного развивается синдром Бернара-Горнера.
Синдром Бернара-Горнера может быть самостоятельным заболеванием или следствием другой болезни. Например, его могут вызвать заболевания головы, головного мозга, шеи, грудной клетки или спинного мозга, включая:
Другие опухоли
Опухшие лимфатические железы шеи (шейная аденопатия)
Расслоение аорты или сонной артерии (разрыв слизистой оболочки стенки аорты)
Аневризма грудной аорты (выпячивание стенки аорты)
травмы;
Синдром Бернара-Горнера может быть у человека с рождения (врожденный).
Симптомы синдрома Бернара-Горнера
Он поражает глаз, расположенный на той же стороне, где были нарушены нервные волокна.
Симптомы синдрома Бернара-Горнера включают опускающееся верхнее веко (птоз) и сужение зрачка (миоз). Некоторым больным сужение зрачка мешает видеть в темноте. Однако большинство больных не замечают ухудшения зрения.
На пораженной стороне лица может уменьшиться или вообще прекратиться образование пота. В редких случаях она может выглядеть покрасневшей.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Если синдром врожденный, радужка пораженного глаза может остаться серо-голубой, какой она была при рождении.
Диагностика синдрома Бернара-Горнера
Тесты с глазными каплями
Для обнаружения причины проводится магнитно-резонансная томография или компьютерная томография головного мозга
Подозрение на синдром Бернара-Горнера возникает у врача на основании симптомов.
Чтобы подтвердить диагноз синдрома Бернара-Горнера и выяснить местонахождение повреждения, врач проводит исследование, состоящее из двух частей:
Вначале врач закапывает в оба глаза капли с небольшим количеством кокаина или другого лекарственного препарата (апраклонидина).
Если синдром Бернара-Горнера возможен, то через 48 часов врач может провести еще одно исследование. В оба глаза он закапывает капли с гидроксиамфетамином.
Реакция зрачков на лекарственные препараты позволяет выяснить, вероятен ли синдром Бернара-Горнера, и помогает установить местонахождение повреждения.
Если имеется подозрение на наличие синдрома Бернара-Горнера, больному проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) головного мозга, спинного мозга, грудной клетки и/или шеи, чтобы исключить опухоли и другие серьезные заболевания, которые могут разрушать нервные волокна, соединяющие головной мозг и глаз.
Лечение синдрома Бернара-Горнера
Лечение причины, если она выявлена
Если можно установить причину синдрома Бернара-Горнера, лечат причину. Специфическое лечение синдрома Бернара-Горнера отсутствует. Часто не требуется вообще никакое лечение, так как опущение века обычно очень слабо выражено.