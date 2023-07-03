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Синдром Бернара-Горнера

(синдром Бернара-Горнера)

Авторы:Elizabeth Coon, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Синдром Бернара-Горнера поражает одну сторону лица, на этой стороне он вызывает опущение века, сужение зрачка и уменьшение потоотделения. Причина синдрома состоит в поражении нервных волокон, соединяющих глаз с головным мозгом.

  • Симптом Бернара-Горнера может быть самостоятельным заболеванием или следствием болезни, разрушающей нервные волокна между головным мозгом и глазом.

  • Верхнее веко опускается, зрачок остается суженным, на пораженной части лица образуется меньше пота.

  • Врач проверяет, может ли зрачок расшириться, и проводит визуализирующие исследования, чтобы выявить причину.

  • Если причина выявлена, то ее лечат.

(См. также Общие сведения о вегетативной нервной системе).

Синдром Бернара-Горнера может развиться в любом возрасте.

Причины синдрома Бернара-Горнера

Некоторые нервные волокна, соединяющие глаз с головным мозгом, идут кружным путем. Из головного мозга они направляются в спинной, а потом выходят в области груди и возвращаются в шею, где идут вдоль сонной артерии, затем сквозь череп они следуют к глазам. Если эти волокна разорваны в любом месте этого пути, у больного развивается синдром Бернара-Горнера.

Синдром Бернара-Горнера может быть самостоятельным заболеванием или следствием другой болезни. Например, его могут вызвать заболевания головы, головного мозга, шеи, грудной клетки или спинного мозга, включая:

Синдром Бернара-Горнера может быть у человека с рождения (врожденный).

Симптомы синдрома Бернара-Горнера

Он поражает глаз, расположенный на той же стороне, где были нарушены нервные волокна.

Симптомы синдрома Бернара-Горнера включают опускающееся верхнее веко (птоз) и сужение зрачка (миоз). Некоторым больным сужение зрачка мешает видеть в темноте. Однако большинство больных не замечают ухудшения зрения.

На пораженной стороне лица может уменьшиться или вообще прекратиться образование пота. В редких случаях она может выглядеть покрасневшей.

Если синдром врожденный, радужка пораженного глаза может остаться серо-голубой, какой она была при рождении.

Диагностика синдрома Бернара-Горнера

  • Тесты с глазными каплями

  • Для обнаружения причины проводится магнитно-резонансная томография или компьютерная томография головного мозга

Подозрение на синдром Бернара-Горнера возникает у врача на основании симптомов.

Чтобы подтвердить диагноз синдрома Бернара-Горнера и выяснить местонахождение повреждения, врач проводит исследование, состоящее из двух частей:

  • Вначале врач закапывает в оба глаза капли с небольшим количеством кокаина или другого лекарственного препарата (апраклонидина).

  • Если синдром Бернара-Горнера возможен, то через 48 часов врач может провести еще одно исследование. В оба глаза он закапывает капли с гидроксиамфетамином.

Реакция зрачков на лекарственные препараты позволяет выяснить, вероятен ли синдром Бернара-Горнера, и помогает установить местонахождение повреждения.

Если имеется подозрение на наличие синдрома Бернара-Горнера, больному проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) головного мозга, спинного мозга, грудной клетки и/или шеи, чтобы исключить опухоли и другие серьезные заболевания, которые могут разрушать нервные волокна, соединяющие головной мозг и глаз.

Лечение синдрома Бернара-Горнера

  • Лечение причины, если она выявлена

Если можно установить причину синдрома Бернара-Горнера, лечат причину. Специфическое лечение синдрома Бернара-Горнера отсутствует. Часто не требуется вообще никакое лечение, так как опущение века обычно очень слабо выражено.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.