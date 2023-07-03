Общие сведения о вегетативной нервной системе

Вегетативная нервная система регулирует основные жизненные процессы, например, давление крови и частоту дыхания. Эта система работает автоматически (автономно), то есть ее работа не зависит от желаний человека.
Заболевания вегетативной нервной системы могут поразить любую часть тела и любой процесс. Вегетативные нарушения могут быть как обратимыми, так и прогрессирующими.
Анатомия вегетативной нервной системы
Вегетативная нервная система — это часть нервной системы, управляющая внутренними органами, в том числе кровеносными сосудами, желудком, кишечником, печенью, почками, мочевым пузырем, половыми органами, легкими, зрачками, сердцем, потовыми и слюнными железами, пищеварительными железами.
Вегетативная нервная система состоит из двух основных частей:
Симпатическая
Парасимпатическая
После того, как вегетативная нервная система получает информацию о состоянии организма и окружающей среды, она стимулирует процессы в организме, что может быть сделано через симпатический отдел, или замедляет их, что может быть сделано через парасимпатический отдел.
Сигналы в управляемые органы поступают через системы, состоящие из двух нервных клеток. Одна клетка расположена в стволе головного мозга или в спинном мозге. Ее нервное волокно соединяется с другой клеткой, расположенной в периферических скоплениях нервных клеток (такие скопления называются вегетативными ганглиями). Из такого ганглия выходят нервные волокна, управляющие работой внутреннего органа. Большинство ганглиев симпатического отдела расположены рядом со спинным мозгом, по обе стороны от него. Ганглии парасимпатического отдела расположены рядом с органами или внутри органов, работой которых они управляют.
Функция вегетативной нервной системы
Вегетативная нервная система контролирует внутренние процессы организма, включая:
Артериальное давление
Частота сердечных сокращений и частота дыхания
Температура тела
Пищеварение
Обмен веществ (оказывая, таким образом, влияние на массу тела)
Баланс воды и электролитов (таких как натрий и кальций)
Выделение биологических жидкостей (слюна, пот, слезы)
Мочеиспускание
Дефекация
Сексуальная реакция
Многие органы управляются в основном симпатическим или парасимпатическим отделом вегетативной нервной системы. Другие органы управляются обоими отделами. Например, симпатический отдел повышает давление крови, а парасимпатический его понижает. Совместная работа обоих отделов обеспечивает адаптацию организма к различным ситуациям.
В целом, симпатический отдел выполняет следующие функции:
Готовит организм к стрессовым или чрезвычайным ситуациям — реакция «борьбы или бегства».
Так, например, симпатический отдел повышает частоту и силу сердечных сокращений и облегчает дыхание за счет расширения дыхательных путей. Они заставляют организм высвобождать накопленную энергию. Мышцы напрягаются. Симпатический отдел вегетативной системы заставляет ладони потеть, зрачки расширяться и волосы вставать дыбом. Он замедляет процессы, которые менее важны в экстренных ситуациях, например, пищеварение и мочеиспускание.
Парасимпатический отдел выполняет следующие функции:
Контроль процессов организма во время обычных ситуаций.
В целом, парасимпатический отдел отвечает за сохранение и восстановление. Он замедляет частоту сердечных сокращений и понижает давление крови. Он стимулирует работу пищеварительного тракта по перевариванию пищи и избавлению от отходов. Энергия, полученная из переваренной пищи, накапливается или используется для построения тканей.
В половой активности вместе с симпатическим и парасимпатическим отделом вегетативной нервной системы участвуют определенные части нервной системы, то есть системы, отвечающей за сознательные действия и за передачу в мозг сенсорной информации (соматическая нервная система).
Передача импульсов между нервными клетками вегетативной нервной системы происходит за счет двух основных химических мессенджеров (нейромедиаторов):
Ацетилхолин
Норэпинефрин
Нервные волокна, выделяющие ацетилхолин, называются холинергическими. Волокна, которые выделяют норадреналин, называются адренергическими. В общих чертах ацетилхолин обладает парасимпатическими эффектами, а норадреналин — симпатическими. Ацетилхолин, правда, оказывает также некоторое симпатическое действие. Например, он иногда вызывает потливость и заставляет волосы вставать дыбом.
Вегетативная нервная система
Отделы вегетативной нервной системы
Отдел
Последствия
Симпатическая
Повышает:
Расширяет дыхательные пути, облегчая этим дыхание
Повышает потливость ладоней
Тормозит процессы, ненужные в экстренных ситуациях (например, пищеварение и мочеиспускание)
Управляет извержением семени (эякуляция)
Парасимпатическая
Стимулирует работу пищеварительного тракта по перевариванию пищи и избавлению от отходов (дефекация)
Замедляет частоту сердечных сокращений
Уменьшает давление крови
Управляет эрекцией
Причины вегетативных нарушений
Причинами вегетативных нарушений могут быть заболевания, поражающие вегетативные нервы или области головного мозга, которые контролируют происходящие в организме процессы, либо они могут возникать сами по себе, без видимой причины.
Частыми причинами вегетативных нарушений являются:
сахарный диабет (наиболее распространенная причина);
старение;
К менее распространенным причинам относятся:
Некоторые лекарственные препараты
Заболевания нервно-мышечного соединения (место соединения нервов с мышцами), например, ботулизм и синдром Ламберта-Итона
Некоторые вирусные инфекции, включая COVID-19
Травмы нервов шеи, в том числе в связи с хирургическим вмешательством
Вегетативная дисфункция, возникающая при COVID-19, все еще изучается. Он может вызывать ортостатическую неустойчивость и, реже, вегетативную невропатию. Ортостатическая неустойчивость описывает дисфункцию вегетативной нервной системы, возникающую при вставании. Симптомы включают головокружение, размытое зрение, давление в голове, сильное сердцебиение, дрожание, тошноту и затрудненное дыхание. Может произойти даже потеря сознания.
Симптомы вегетативных нарушений
У мужчин трудности с достижением и поддержанием эрекции (эректильная дисфункция) могут быть первым симптомом вегетативного расстройства.
Вегетативные расстройства часто вызывают головокружение при вставании; это происходит из-за слишком сильного падения артериального давления (ортостатическая гипотензия).
Человек может хуже переносить жару из-за того, что он меньше потеет или не потеет вообще. Возможны сухость глаз и сухость во рту.
При вегетативных расстройствах может замедлиться скорость опорожнения желудка (гастропарез); у такого человека во время еды слишком рано возникает чувство сытости, возможна рвота. У некоторых больных мочевой пузырь становится гиперактивным, в результате чего моча у них может выделяться непроизвольно (недержание мочи). Другим бывает трудно помочиться (задержка мочи) из-за того, что мочевой пузырь недостаточно активен. Возможны как запоры, так и недержание кала.
Может исчезнуть реакция зрачков на изменение освещения.
Диагностика вегетативных расстройств
Обследование врачом;
тесты для определения изменения уровней артериального давления при выполнении некоторых движений и изменении положения тела;
Электрокардиография
анализ пота.
Во время физикального обследования врач ищет признаки вегетативного расстройства, такого как ортостатическая гипотензия. Например, врач измеряет артериальное давление и частоту сердечных сокращений, когда больной лежит, сидит или только что встал, чтобы проверить, как изменяется уровень артериального давления при изменении положения тела. При принятии вертикального положения сила тяжести затрудняет возврат крови из вен в ногах к сердцу. Поэтому снижается артериальное давление. Чтобы скомпенсировать это состояние, сердце сильнее качает кровь и возрастает частота сердечных сокращений. Однако изменение частоты сердечных сокращений и артериального давления являются незначительными и непродолжительными. Если изменения более выражены или длятся дольше, у человека может развиваться ортостатическая гипотензия.
Кроме того, врач может непрерывно измерять давление крови во время выполнения больным приема Вальсальвы (больной старается выдохнуть воздух через нос или рот, но препятствует этому действию — так люди тужатся при дефекации). Чтобы выяснить, соответствуют ли норме изменения пульса при глубоком дыхании и при выполнении приема Вальсальвы, больному выполняют электрокардиографию.
Чтобы выяснить, как меняется артериальное давление и частота сердечных сокращений при перемене положения, может проводится тест с ортостатическим столом. При этом обследовании пульс и давление измеряют до и после того, как лежащий на поворотном столе больной будет повернут в вертикальное положение.
Тест с ортостатическим столом и маневр Вальсальвы, проводимые вместе, могут помочь врачам определить, снижается ли уровень артериального давления в связи с заболеванием вегетативной нервной системы.
Врач проверяет наличие неадекватной или отсутствие реакции зрачков на воздействие света.
Может быть проведен тест на потливость. Этот тест состоит в том, что электроды, наполненные ацетилхолином, помещают на ноги и на предплечье и стимулируют ими потовые железы. Затем измеряют объем выделившегося пота и проверяют, соответствует ли выделение пота норме. Во время этого обследования больной может чувствовать легкое жжение.
В другом обследовании, тесте на терморегуляцию потливости, на кожу наносят краску. Чтобы усилить выделение пота, больного помещают в закрытую камеру с подогревом. Пот заставляет краску менять цвет. После этого врачи могут провести оценку степени потовыделения, что может помочь в определении причины заболевания вегетативной нервной системы.
Чтобы диагностировать основное заболевание, послужившее причиной вегетативного расстройства, врач может назначать также другие обследования, в том числе анализы крови.
Лечение вегетативных нарушений
Лечение причины, если она выявлена
Облегчение симптомов
В первую очередь врач лечит заболевание, вызвавшее вегетативное расстройство. Если такого заболевания нет или если оно неизлечимо, врач старается облегчить симптомы.
Снять некоторые симптомы вегетативных нарушений можно с помощью простых мер и иногда приема лекарственных препаратов:
Ортостатическая гипотензия: Больному рекомендуется приподнять изголовье кровати на 4 дюйма (10 сантиметров) и вставать с нее медленно. Помогает ношение компрессионного белья, такого как бандаж-набрюшник или компрессионные чулки. Можно употреблять больше соли и воды. Этот способ позволяет повысить давление крови за счет увеличения ее объема. Иногда используются лекарственные препараты. Флудрокортизон увеличивает объем крови и таким образом повышает давление. Мидодрин поддерживает достаточно высокое давление крови за счет сужения артерий. Эти лекарственные препараты принимают внутрь.
Уменьшенное или отсутствующее потоотделение. Если больной мало потеет или не потеет вообще, ему рекомендуется избегать жары.
Недержание мочи: При гиперактивном мочевом пузыре расслабить его мышцы можно оксибутинином, мирабегроном, тамсулозином или толтеродином, которые принимаются внутрь. Если недержание сохраняется, может потребоваться установка катетера в мочевой пузырь. Больной может научиться устанавливать катетер самостоятельно.
Задержка мочеиспускания: Если задержка мочи вызвана тем, что мочевой пузырь слабо сокращается, больного учат пользоваться катетером (тонкая резиновая трубка). Больной самостоятельно вставляет катетер себе в уретру и опорожняет через него мочевой пузырь. Через катетер из мочевого пузыря выводится остаточная моча. Катетер ставят несколько раз в день и удаляют после опорожнения мочевого пузыря. Чтобы улучшить опорожнение мочевого пузыря, больному могут назначить бетанехол. Это лекарство повышает тонус мочевого пузыря.
Запор: Рекомендуется есть больше пищи, содержащей клетчатку, и принимать размягчители стула. Если запор не проходит, может понадобиться клизма.
Эректильная дисфункция: Лечение обычно проводится такими пероральными лекарственными препаратами, как силденафил, тадалафил или варденафил. Иногда используются приспособления, затрудняющие отток крови (ремешки и кольца, устанавливаемые на основание полового члена), и/или вакуумные устройства.
Некоторые лекарственные препараты для лечения симптомов вегетативных нарушений
Симптом
Лекарственные препараты
Действие лекарственного препарата
Пищевые добавки с клетчаткой (отруби или подорожник)
Размягчители стула (докузат, лактулоза, полиэтиленгликоль)
Добавки с клетчаткой увеличивают объем стула и таким образом способствуют нормализации работы кишечника. Клетчатка и размягчители стула ускоряют движение пищи по кишечнику.
Ощущение полного желудка
Домперидон
Эритромицин
Метоклопрамид
Эти лекарственные препараты усиливают сокращения пищеварительного тракта и помогают пище двигаться быстрее.
Аванафил
Силденафил
Тадалафил
Варденафил
Эти лекарственные препараты повышают частоту, силу и длительность эрекции.
Ортостатическая гипотензия (чрезмерное снижение артериального давление при вставании)
Флудрокортизон
Этот лекарственный препарат задерживает соль в организме, так оно способствует увеличению объема крови, в результате повышается давление.
Дроксидопа
Мидодрин
Эти лекарственные препараты вызывают сужение малых артерий (артериол), в результате чего поддерживается достаточно высокое артериальное давление.
Срочные позывы к мочеиспусканию, частые мочеиспускания и недержание мочи
Мирабегрон
Оксибутинин
Тамсулозин
Толтеродин
Эти лекарственные препараты расслабляют мышцы гиперактивного мочевого пузыря.
Бетанехол
Этот лекарственный препарат способствует сокращениям мочевого пузыря и его опорожнению.