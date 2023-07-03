Общие сведения о вегетативной нервной системе

Обследование врачом;

тесты для определения изменения уровней артериального давления при выполнении некоторых движений и изменении положения тела;

Электрокардиография

анализ пота.

Во время физикального обследования врач ищет признаки вегетативного расстройства, такого как ортостатическая гипотензия. Например, врач измеряет артериальное давление и частоту сердечных сокращений, когда больной лежит, сидит или только что встал, чтобы проверить, как изменяется уровень артериального давления при изменении положения тела. При принятии вертикального положения сила тяжести затрудняет возврат крови из вен в ногах к сердцу. Поэтому снижается артериальное давление. Чтобы скомпенсировать это состояние, сердце сильнее качает кровь и возрастает частота сердечных сокращений. Однако изменение частоты сердечных сокращений и артериального давления являются незначительными и непродолжительными. Если изменения более выражены или длятся дольше, у человека может развиваться ортостатическая гипотензия.

Кроме того, врач может непрерывно измерять давление крови во время выполнения больным приема Вальсальвы (больной старается выдохнуть воздух через нос или рот, но препятствует этому действию — так люди тужатся при дефекации). Чтобы выяснить, соответствуют ли норме изменения пульса при глубоком дыхании и при выполнении приема Вальсальвы, больному выполняют электрокардиографию.

Чтобы выяснить, как меняется артериальное давление и частота сердечных сокращений при перемене положения, может проводится тест с ортостатическим столом. При этом обследовании пульс и давление измеряют до и после того, как лежащий на поворотном столе больной будет повернут в вертикальное положение.

Тест с ортостатическим столом и маневр Вальсальвы, проводимые вместе, могут помочь врачам определить, снижается ли уровень артериального давления в связи с заболеванием вегетативной нервной системы.

Врач проверяет наличие неадекватной или отсутствие реакции зрачков на воздействие света.

Может быть проведен тест на потливость. Этот тест состоит в том, что электроды, наполненные ацетилхолином, помещают на ноги и на предплечье и стимулируют ими потовые железы. Затем измеряют объем выделившегося пота и проверяют, соответствует ли выделение пота норме. Во время этого обследования больной может чувствовать легкое жжение.

В другом обследовании, тесте на терморегуляцию потливости, на кожу наносят краску. Чтобы усилить выделение пота, больного помещают в закрытую камеру с подогревом. Пот заставляет краску менять цвет. После этого врачи могут провести оценку степени потовыделения, что может помочь в определении причины заболевания вегетативной нервной системы.

Чтобы диагностировать основное заболевание, послужившее причиной вегетативного расстройства, врач может назначать также другие обследования, в том числе анализы крови.