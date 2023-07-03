Мультисистемная атрофия (МСА)

Мультисистемная атрофия — это прогрессирующее заболевание. Ранние симптомы мультисистемной атрофии могут быть разными, они зависят от того, какая часть мозга повреждена первой и насколько сильно. При этом заболевании возникают три группы симптомов:

Паркинсонизм — симптомы, напоминающие симптомы болезни Паркинсона, — может появляться рано. Они возникают при дегенерации базальных ганглиев. Мышцы становятся скованными (ригидными), движения медленными и неуверенными, больному трудно начинать движения. Походка становится шаркающей, во время ходьбы больной не размахивает руками. Походка пациента неустойчива, чувство равновесия нарушено, из-за этого больной часто падает. Больной может сутулиться. Обычно, если больной держит конечности в одном положении, они судорожно подергиваются. Однако у больных мультисистемной атрофией реже, чем при болезни Паркинсона, встречается тремор покоя. Больному трудно произносить слова, голос может стать визгливым и дрожащим.

Также возникает потеря координации. Потеря координации связана с повреждением мозжечка. Люди теряют равновесие. Позже они могут потерять способность контролировать движения рук и ног. Из-за этого ему трудно ходить, он делает широкие неравномерные шаги. Протягивая руку к предмету, больной может промахиваться мимо него. Сидя, больной чувствует себя неустойчивым. Больному может быть трудно сфокусировать глаза на движущемся предмете и следить за ним взглядом. Ему трудно выполнять действия, для совершения которых нужно совершать быстро меняющиеся движения: ему, например, трудно поворачивать дверную ручку и вкручивать лампочку.

Также могут возникать нарушения внутренних процессов, управляемых вегетативной нервной системой. Когда больной встает, артериальное давление может резко падать. Это заболевание называется ортостатической гипотензией. Оно вызывает головокружение или потерю сознания. Когда больной ложится, давление крови может повышаться.

У больного могут быть частые и сильные позывы к мочеиспусканию или возможно непроизвольное мочеиспускание (недержание мочи). Другим больным трудно опорожнять мочевой пузырь (задержка мочи). Часто бывают запоры. Может быть нарушено зрение. У мужчин могут быть трудности с достижением и поддержанием эрекции (эректильная дисфункция).

Могут отмечаться также и другие симптомы нарушения функции вегетативной нервной системы:

Понижено образования пота, слез и слюны. Таким образом, больной может плохо переносить жару, у него сохнут глаза и рот.

Возможны трудности при глотании и дыхании.

Дыхание становится шумным и визгливым.

Во сне время от времени дыхание останавливается и становится недостаточным (апноэ во сне).

При возникновении расстройства поведения в фазе быстрого (БДГ) сна больные разговаривают, во время сна они могут сильно размахивать руками или ногами, возможно, потому что им снятся яркие, пугающие сны.

Больной может потерять способность управлять работой кишечника (недержание кала).

Многие больные уже через 5 лет после появления симптомов оказываются прикованными к инвалидному креслу или страдают от другого вида тяжелой инвалидности. Обычно смерть наступает через 9–10 лет после появления симптомов.