Истинная вегетативная недостаточность — это нарушение многих процессов, управляемых вегетативной нервной системой, например, контроля артериального давления. Это состояние не смертельное.

Истинная вегетативная недостаточность вызвана аномальным накоплением синуклеина в головном мозге.

Может падать давление крови при вставании, может образовываться мало пота, возможны глазные нарушения, задержка мочи, запоры и недержание кала.

Чтобы обнаружить признаки вегетативных нарушений, врач проводит физикальное обследование и тесты.

Лечение направлено на смягчение симптомов.

(См. также Общие сведения о вегетативной нервной системе).

При истинной вегетативной недостаточности (раньше это заболевание называлось идиопатической ортостатической гипотензией или синдромом Бредбери-Эгглстона) нарушается управление многими процессами, регулируемыми вегетативной нервной системой. Эти процессы нарушаются, так как снижается количество контролирующих их нервных клеток. Пораженные клетки расположены в скоплениях нервных клеток, которые называются вегетативными ганглиями. Эти ганглии находятся по обе стороны спинного мозга, рядом с внутренними органами или внутри их. Страдают только вегетативные ганглии. Другие нервы не поражаются, также поражение не затрагивает головной и спинной мозг.

Истинная вегетативная недостаточность чаще встречается у женщин, и обычно первые симптомы появляются в возрасте 40–50 лет. Эта болезнь не приводит к смерти.

Истинная вегетативная недостаточность вызвана аномальным накоплением альфа-синуклеина (белок головного мозга, участвующий в передаче сигналов между нервными клетками, но функция этого белка пока еще полностью не изучена). Отложение альфа-синуклеина происходит также у людей, страдающих болезнью Паркинсона, мультисистемной атрофией и деменцией с тельцами Леви. У некоторых больных истинной вегетативной недостаточностью может в конце концов развиться мультисистемная атрофия или деменция с тельцами Леви.

У больных с заболеваниями, при которых происходит накапливание альфа-синуклеина, включая истинную вегетативную недостаточность, часто возникает расстройство поведения в фазе сна с быстрым движением глаз (БДГ).

Симптомы истинной вегетативной недостаточности Наиболее распространенный симптом истинной вегетативной недостаточности: Значительное снижение артериального давления, когда больной встает (ортостатическая гипотензия) Человек может хуже переносить жару из-за того, что он меньше потеет. Нормальное сужение и расширение зрачков может быть нарушено. Зрение может становиться размытым. Больному может быть трудно опорожнять мочевой пузырь (задержка мочи). Мочевой пузырь может непроизвольно сокращаться, зачастую вызывая недержание мочи (неконтролируемое мочеиспускание). У больного может развиться запор, или он может потерять способность управлять работой кишечника (недержание кала). У мужчин могут быть трудности с достижением и поддержанием эрекции (эректильная дисфункция).

Диагностика истинной вегетативной недостаточности Обследование врачом;

анализы, чтобы исключить другие возможные причины. Признаки вегетативного расстройства врач обнаруживает во время физикального обследования и по результатам тестов. Если у человека имеется расстройство поведения в фазе сна БДГ и ортостатическая гипотензия, обусловленная вегетативным расстройством, возможно, что у него истинная вегетативная недостаточность. Врачи могут провести анализ для измерения уровней норадреналина. Норадреналин является одним химических мессенджеров (нейромедиаторов), которые используются нервными клетками для передачи сигналов между собой. Анализы крови могут отличить истинную вегетативную недостаточность от других заболеваний вегетативной нервной системы, вызывающих аналогичные симптомы. На истинную вегетативную недостаточность указывают низкие уровни норадреналина.