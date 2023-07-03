Вегетативные невропатии — это нарушения работы периферических нервов, отвечающих за автоматическое (без участия сознания) управление протекающими в организме процессами (вегетативные нервные волокна).

Вегетативные невропатии могут развиваться из-за диабета, амилоидоза, аутоиммунных заболеваний, рака, злоупотребления спиртным и определенных лекарств.

Больной может чувствовать головокружение, когда встает с кровати; ему может быть трудно мочиться; возможны запоры, рвота; у мужчин может быть нарушена эрекция.

Чтобы обнаружить вегетативные нарушения и их возможные причины, врач проводит физикальное обследование и различные тесты.

Причину симптомов по возможности устраняют.

(См. также Общие сведения о вегетативной нервной системе).

Нервная система состоит из центральной и периферической систем. Центральная нервная система — это головной и спинной мозг. Периферическая нервная система — это нервы, которые соединяют разные части организма с головным или спинным мозгом. К периферическим нервам относятся следующие:

Вегетативные нервы — они управляют работой организма автоматически (без участия сознания).

Соматические нервы, которые обеспечивают произвольное (сознательное) управление мышцами и передачу в мозг сенсорной информации.

Вегетативные невропатии — это один из видов периферических невропатий, болезнь, при которой повреждаются периферические нервы всего организма. При вегетативных невропатиях волокна вегетативной нервной системы повреждаются гораздо сильнее, чем волокна соматической системы.

Причины вегетативных невропатий Распространенные причины вегетативных невропатий включают: сахарный диабет;

амилоидоз (отложение аномального белка в тканях);

аутоиммунные заболевания (иммунная система принимает ткани организма за чужие и вырабатывает антитела, которые атакуют эти ткани). Аутоиммунные заболевания могут быть спровоцированы вирусными инфекциями. В ряде случаев такие заболевания повреждают вегетативные нервные волокна. Иммунная система начинает производить антитела против поверхности нервных волокон или против оболочки нервного волокна, ускоряющей проведение нервных импульсов. (Эти ткани называются миелиновой оболочкой). Иногда образуются антитела против ацетилхолиновых рецепторов (белки нервной клетки, которые нужны, чтобы она отвечала на воздействие ацетилхолина). Ацетилхолин — это один из химических мессенджеров (нейромедиаторов), участвующих в передаче нервных импульсов от одной нервной клетки вегетативной системы к другой. К другим причинам вегетативных невропатий относятся злокачественные опухоли и психотропные препараты (в том числе чрезмерные количества алкоголя и токсины).

Симптомы вегетативных невропатий Распространенный симптом вегетативных невропатий: Значительное падение артериального давления, когда больной встает (ортостатическая гипотензия) У такого больного при вставании кружится голова, иногда ему кажется, что он может потерять сознание. У мужчин могут быть трудности с достижением и поддержанием эрекции (эректильная дисфункция). У некоторых больных мочевой пузырь становится гиперактивным, в результате чего моча у них может выделяться непроизвольно (недержание мочи). Другим бывает трудно помочиться (задержка мочи) из-за того, что мочевой пузырь недостаточно активен. Может замедлиться скорость опорожнения желудка (гастропарез); у такого человека во время еды слишком рано возникает чувство сытости, возможна рвота. Могут возникать тяжелые запоры. Если повреждены также соматические нервы, больной может потерять чувствительность или ощущать покалывание в кистях рук и стопах, может развиться мышечная слабость.

Диагностика вегетативных невропатий Обследование врачом;

иногда анализы крови. Врачи могут заподозрить наличие вегетативного расстройства по симптомам. Чтобы обнаружить признаки вегетативного расстройства и возможные его причины (например, диабет или амилоидоз), врач проводит физикальное обследование и специальные тесты. Если есть подозрение на аутоиммунную реакцию, у больного берут анализ крови на антитела к ацетилхолиновым рецепторам. Эти антитела обнаруживаются примерно у половины людей, страдающих вегетативной невропатией, развившейся в результате аутоиммунной реакции.