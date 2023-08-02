Транзиторная глобальная амнезия — это внезапная временная потеря памяти о событиях до, во время и после события, вызвавшего амнезию.
Причины транзиторной глобальной амнезии неизвестны, однако похожая временная потеря памяти вызывается употреблением слишком большого количества алкоголя или приемом определенных препаратов.
При транзиторной глобальной амнезии внезапно, но временно теряется способность сохранять в памяти новую информацию и вспоминать события, случившиеся во время эпизода амнезии.
Врачи обычно диагностируют этот тип амнезии преимущественно на основании симптомов и определенных изменений на магнитно-резонансной томограмме.
Транзиторная глобальная амнезия не имеет долгосрочных эффектов и не требует лечения, если только не выявлена причина амнезии.
Транзиторная глобальная амнезия обычно случается у людей в возрасте 50–70 лет. Она редко встречается в возрасте до 50 лет. У мужчин она встречается несколько чаще, чем у женщин.
Причины транзиторной глобальной амнезии
Причина транзиторной глобальной амнезии неизвестна. Некоторые эксперты задаются вопросом, не могут ли причины включать судорожные припадки, мигрень, временную закупорку артерий, несущих кровь в височную долю (например, кровяным сгустком) и/или психологические факторы. Однако убедительные доказательства того, что любое из этих состояний вызывает транзиторную глобальную амнезию, отсутствуют.
Транзиторная глобальная амнезия может провоцироваться следующими факторами:
внезапным погружением в холодную или горячую воду;
физической нагрузкой;
эмоциональным или психологическим стрессом;
боль;
медицинскими процедурами;
Половым актом
маневром Вальсальвы (попытка выдоха с силой без выпускания воздуха через нос или рот, как при дефекации).
Тем менее, выявить провоцирующий фактор обычно не удается.
Симптомы, напоминающие транзиторную глобальную амнезию, могут быть вызваны такими факторами, как:
чрезмерное употребление алкоголя;
прием умеренно высоких доз некоторых успокоительных препаратов (например, барбитуратов);
употребление запрещенных наркотиков;
иногда прием сравнительно малых доз бензодиазепинов (успокоительное средство), особенно мидазолама и триазолама.
Симптомы транзиторной глобальной амнезии
При транзиторной глобальной амнезии внезапно, но временно теряется способность вспоминать события, случившиеся после или до возникновения амнезии, а также сохранять в памяти новую информацию. Такие пострадавшие становятся настороженными и тревожными и часто повторяют один и тот же вопрос или фразу. Они могут быть дезориентированы во времени и месте, но обычно узнают других людей. Они могут давать ясные ответы на вопросы, которые не зависят от памяти.
Потеря памяти обычно продолжается 1–8 часов, но может длиться от 30 минут и до 24 часов (редко).
У большинства людей транзиторная глобальная амнезия случается только раз в жизни, если ее причиной не являются судорожные припадки или мигрень. Примерно у 5–25 % людей случаются рецидивы.
Дезориентация обычно быстро проходит после эпизода и, как правило, наступает полное выздоровление, хотя люди могут и не помнить, что происходило во время эпизода.
Временная амнезия, вызванная алкоголем или лекарственным препаратом, как и транзиторная глобальная амнезия, может нарушать концентрацию, способность ясно мыслить, а также способность формировать и хранить новые воспоминания. Однако она отличается от транзиторной глобальной амнезии следующим образом:
Люди забывают только события, случившиеся непосредственно до и/или в то время, когда на них подействовал алкоголь или лекарственный препарат.
В таком случае дезориентация продолжается только до тех пор, пока действует алкоголь или лекарство.
Обычно амнезия возникает снова, только если они выпивают аналогичное количество алкоголя или принимают такую же дозу лекарственного препарата.
Диагностика транзиторной глобальной амнезии
Обследование врачом;
магнитно-резонансная томография.
Врачи обычно диагностируют транзиторную глобальную амнезию преимущественно на основании симптомов. Они также проводят анализы для выявления других причин внезапной амнезии:
общий анализ крови для выявления других возможных причин амнезии;
анализы крови на алкоголь и для выявления нарушений свертываемости крови;
анализы мочи на запрещенные наркотические препараты;
магнитно-резонансная томография (МРТ) мозга.
Поскольку судорожный приступ в височной доле может временно ухудшить память, врачи могут выполнить электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы выявить аномальную электрическую активность головного мозга, которая предполагает наличие судорожного приступа.
Если транзиторная глобальная амнезия возникает впервые, МРТ не показывает специфических отклонений. Однако через несколько дней МРТ может показать крошечные точки в отделе головного мозга, который играет важную роль в формировании и извлечении воспоминаний (гиппокамп). Пятна могут представлять собой небольшие участки ослабленного кровотока, что указывает на возможную причину амнезии.
Если эпизоды транзиторной амнезии повторяются, может быть проведено более обширное обследование.
Лечение транзиторной глобальной амнезии
Лечение причины, если она выявлена
Специфического лечения транзиторной глобальной амнезии не существует. Она не имеет долгосрочных эффектов и редко рецидивирует.
Если выявлена причина транзиторной глобальной амнезии, ее лечат. Например, если причиной являются судорожные припадки, назначаются противосудорожные препараты.