При транзиторной глобальной амнезии внезапно, но временно теряется способность вспоминать события, случившиеся после или до возникновения амнезии, а также сохранять в памяти новую информацию. Такие пострадавшие становятся настороженными и тревожными и часто повторяют один и тот же вопрос или фразу. Они могут быть дезориентированы во времени и месте, но обычно узнают других людей. Они могут давать ясные ответы на вопросы, которые не зависят от памяти.

Потеря памяти обычно продолжается 1–8 часов, но может длиться от 30 минут и до 24 часов (редко).

У большинства людей транзиторная глобальная амнезия случается только раз в жизни, если ее причиной не являются судорожные припадки или мигрень. Примерно у 5–25 % людей случаются рецидивы.

Дезориентация обычно быстро проходит после эпизода и, как правило, наступает полное выздоровление, хотя люди могут и не помнить, что происходило во время эпизода.

Временная амнезия, вызванная алкоголем или лекарственным препаратом, как и транзиторная глобальная амнезия, может нарушать концентрацию, способность ясно мыслить, а также способность формировать и хранить новые воспоминания. Однако она отличается от транзиторной глобальной амнезии следующим образом: