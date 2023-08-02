Обследование врачом;

Врачи подозревают синдром Вернике-Корсакова у людей с характерными симптомами и наличием заболевания, которое может вызывать дефицит тиамина (например, недостаточное питание). Особенно часто он встречается у истощенных людей с алкогольной зависимостью.

Для исключения других причин обычно проводятся такие обследования, как анализы крови для измерения содержания сахара в крови и уровней электролитов, общий анализ крови с подсчетом форменных элементов, функциональные пробы печени и визуализирующие исследования головного мозга. Иногда врачи определяют уровень тиамина в крови.