Синдром Вернике–Корсакова — необычная форма амнезии, которая объединяет два нарушения: острое спутанное сознание (энцефалопатия Вернике ) и вид долгосрочной амнезии, называемой синдромом Корсакова. Синдром Корсакова развивается у 80 % пациентов с энцефалопатией Вернике, которые не получали лечения.
Синдром Вернике–Корсакова может развиваться у алкоголиков и других людей с недостаточным питанием, особенно вследствие дефицита тиамина (витамина B1).
Симптомы синдрома Вернике-Корсакова
Энцефалопатия Вернике вызывает потерю равновесия, шатающуюся походку, нарушение движения глазных яблок, спутанность сознания и сонливость.
При синдроме Корсакова первоначально наблюдается тяжелая потеря памяти на недавние события. Память о более отдаленных событиях страдает меньше. Таким образом, эти лица могут сохранять способность социального общения и связной беседы даже в тех случаях, когда не могут вспомнить что-либо, что произошло в течение нескольких предыдущих дней, месяцев или лет, или даже в течение предыдущих нескольких минут. Пострадавшие в таких случаях скорее предпочитают выдумывать (фантазировать), а не признаться в том, что не могут что-то вспомнить. В связи с невозможностью вспомнить то, что они сделали недавно, такие люди могут, например, без устали снова и снова перечитывать любимый журнал.
Диагностика синдрома Вернике-Корсакова
Обследование врачом;
Врачи подозревают синдром Вернике-Корсакова у людей с характерными симптомами и наличием заболевания, которое может вызывать дефицит тиамина (например, недостаточное питание). Особенно часто он встречается у истощенных людей с алкогольной зависимостью.
Для исключения других причин обычно проводятся такие обследования, как анализы крови для измерения содержания сахара в крови и уровней электролитов, общий анализ крови с подсчетом форменных элементов, функциональные пробы печени и визуализирующие исследования головного мозга. Иногда врачи определяют уровень тиамина в крови.
Лечение синдрома Вернике-Корсакова
Введение тиамина и жидкостей в вену (внутривенно)
Синдром Вернике-Корсакова является неотложным медицинским состоянием. Лечение состоит из внутривенного введения тиамина. Оно способно излечить энцефалопатию Вернике, хотя при отсрочке лечения выздоровление обычно неполное. Несмотря на лечение, симптомы синдрома Корсакова могут быть стойкими и не исчезать.
Без лечения энцефалопатия Вернике может привести к смерти, но в промышленно развитых странах смертельный исход является редким.