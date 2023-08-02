Общие сведения о дисфункции головного мозга

Локализованная дисфункция головного мозга вызывается нарушениями в определенной области головного мозга, включая следующие:

Диффузная дисфункция головного мозга вызывается нарушениями, затрагивающими большие области головного мозга, в том числе:

нарушения, вызывающие метаболические патологии, например, низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) или низкий уровень кислорода в крови (гипоксия — обычно вследствие заболевания легких или сердца, либо, часто, в результате остановки дыхания или остановки сердца);

инфекции, например, менингит и энцефалит;

очень высокое артериальное давление или очень низкое артериальное давление;

заболевания, поражающие кровеносные сосуды, такие как васкулит (воспаление кровеносных сосудов);

рак, который пророс через несколько участков головного мозга или в ткани, которые покрывают головной и спинной мозг (мозговые оболочки);

заболевания, которые вызывают прогрессирующую дегенерацию определенных участков головного мозга, например, болезнь Альцгеймера.

Диффузная дисфункция головного мозга может также быть результатом нарушений, возникающих в определенной области головного мозга, если такие нарушения вызывают отек или оказывают давление на большую область головного мозга. К таким заболеваниям относятся:

Абсцессы мозга

крупные опухоли головного мозга;

сильные или тупые травмы головы.

COVID-19 в основном является заболеванием дыхательной системы, но также может поражать многие органы организма, включая головной мозг. Вирус, вызывающий COVID-19, может приводить к обширной дисфункции головного мозга, с последующими проблемами с нервной системой (неврологические) и психическим здоровьем. Некоторые из этих проблем могут затягиваться после выздоровления от острого заболевания.

Определенные препараты, например, опиоиды (наркотики), некоторые седативные препараты (например, бензодиазепины и барбитураты), а также антидепрессанты вызывают диффузную дисфункцию головного мозга, если люди чувствительны к действию препарата (как, например, у пожилых людей), или если уровень препарата в крови слишком высок.