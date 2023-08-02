Общие сведения о дисфункции головного мозга

Поражение головного мозга может вызывать дисфункцию многих видов. Такие виды дисфункции варьируются от полной потери сознания (как при коме) до дезориентации и неспособности сосредоточить внимание (как при делирии) и до нарушения одной или нескольких специфических функций, вносящих свой вклад в сознательный опыт.
Вид и степень тяжести дисфункции головного мозга зависят от:
обширности поражения головного мозга;
места поражения головного мозга;
скорости прогрессирования нарушения, которое ее вызывает.
Дисфункция головного мозга может быть:
Локализованной (очаговой): ограниченной определенной зоной
Диффузной (глобальной): обширной
Причины дисфункции головного мозга
Локализованная дисфункция головного мозга вызывается нарушениями в определенной области головного мозга, включая следующие:
нарушения, уменьшающие приток крови (и, таким образом, поставку кислорода) в определенную область, например, инсульт;
определенные типы судорожных расстройств.
Диффузная дисфункция головного мозга вызывается нарушениями, затрагивающими большие области головного мозга, в том числе:
нарушения, вызывающие метаболические патологии, например, низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) или низкий уровень кислорода в крови (гипоксия — обычно вследствие заболевания легких или сердца, либо, часто, в результате остановки дыхания или остановки сердца);
очень высокое артериальное давление или очень низкое артериальное давление;
заболевания, поражающие кровеносные сосуды, такие как васкулит (воспаление кровеносных сосудов);
рак, который пророс через несколько участков головного мозга или в ткани, которые покрывают головной и спинной мозг (мозговые оболочки);
заболевания, которые вызывают прогрессирующую дегенерацию определенных участков головного мозга, например, болезнь Альцгеймера.
Диффузная дисфункция головного мозга может также быть результатом нарушений, возникающих в определенной области головного мозга, если такие нарушения вызывают отек или оказывают давление на большую область головного мозга. К таким заболеваниям относятся:
Абсцессы мозга
крупные опухоли головного мозга;
сильные или тупые травмы головы.
COVID-19 в основном является заболеванием дыхательной системы, но также может поражать многие органы организма, включая головной мозг. Вирус, вызывающий COVID-19, может приводить к обширной дисфункции головного мозга, с последующими проблемами с нервной системой (неврологические) и психическим здоровьем. Некоторые из этих проблем могут затягиваться после выздоровления от острого заболевания.
Определенные препараты, например, опиоиды (наркотики), некоторые седативные препараты (например, бензодиазепины и барбитураты), а также антидепрессанты вызывают диффузную дисфункцию головного мозга, если люди чувствительны к действию препарата (как, например, у пожилых людей), или если уровень препарата в крови слишком высок.
Когда повреждаются определенные области головного мозга
Разные области головного мозга контролируют определенные функции. Таким образом, от места повреждения головного мозга зависит, какая функция будет утрачена.
Симптомы дисфункции головного мозга
Тип и степень тяжести дисфункции головного мозга зависят от места повреждения головного мозга, а также от того, затрагивает это повреждение весь головной мозг (диффузное повреждение) или только его часть (локализованное повреждение). Если повреждается кора головного мозга (внешний слой большого головного мозга — самой большой части головного мозга), степень дисфункции зачастую пропорциональна степени повреждения: Чем обширнее повреждение, тем, скорее всего, выше будет тяжесть дисфункции. Тем не менее, повреждение некоторых областей головного мозга может вызывать тяжелую дисфункцию даже в тех случаях, когда область повреждения мала. Если повреждается ствол головного мозга (который регулирует критически важные функции тела и уровень сознания), повреждение на относительно маленьком участке может привести к коме или даже смерти.
Быстро прогрессирующие нарушения с большей вероятностью вызовут более заметные симптомы дисфункции головного мозга, чем нарушения, которые развиваются медленно. Например, быстрое кровотечение (кровоизлияние) с большей вероятностью вызовет заметные симптомы, чем медленно растущая опухоль. Головной мозг легче компенсирует постепенные, а не быстрые изменения.
Диффузное повреждение головного мозга чаще поражает сознание, вызывая сонливость, затруднения в активизации (вызывающие ступор) или невозможность активизации (вызывающую кому). Однако диффузное поражение головного мозга может прогрессировать медленнее и реже влияет на уровень сознания. Поэтому люди обычно сохраняют ясное сознание. Локализованное поражение чаще поражает определенные функции.
Прогноз при дисфункции головного мозга
Две особенности головного мозга способствуют компенсации функций и восстановлению после повреждения:
Избыточность: Одну и ту же функцию может выполнять не одна, а несколько областей. Области, функции которых в некоторой степени совпадают, могут иногда компенсировать утраченные функции.
Пластичность: Нервные клетки на определенных участках могут изменяться таким образом, что приобретают способность выполнять новые функции.
Знаете ли Вы, что...
В результате этого неповрежденные области головного мозга могут иногда взять под контроль функции, выполняемые поврежденным участком, способствуя таким образом выздоровлению. Тем не менее, с возрастом такое переключение функций головного мозга становится менее вероятным. Некоторые функции, например, зрение, не могут выполняться другими областями головного мозга. Непосредственное повреждение участков, контролирующих такие функции, может быть необратимым.