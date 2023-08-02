Дисфункция головного мозга в зависимости от локализации

Поскольку разные области головного мозга контролируют конкретные функции, от места поражения головного мозга зависит возникший в итоге вид дисфункции.

Части головного мозга

Также важно, с какой стороны поврежден мозг, поскольку функции двух половин большого головного мозга (полушарий головного мозга) неодинаковы. Некоторые функции головного мозга выполняются исключительно одним полушарием. Например, движение и чувствительность с одной стороны тела контролируются полушарием с противоположной стороны. Другие функции выполняются, главным образом, одним полушарием, которое считается доминирующим для данной функции, при этом другое полушарие считается недоминирующим. Например, левое полушарие преимущественно контролирует речь у большинства людей. Такая особенность называется речевым доминированием левого полушария. Повреждение только одного полушария головного мозга может вызвать полную утрату таких функций.

Тем не менее, для большинства функций (например, памяти) требуется координация нескольких областей в обоих полушариях. Для полной утраты таких функций должны быть повреждены оба полушария.

Определенные особенности дисфункции могут быть связаны с поврежденной областью головного мозга.

Обычно врачи могут диагностировать вид дисфункции при обследовании пациента. Врачи задают вопросы, разработанные для оценки конкретных функций головного мозга. Для установления причины поражения обычно необходимо проведение визуализирующих исследований, таких, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Повреждение лобной доли Лобные доли имеют следующие функции: Инициирование многих действий

Контроль приобретенных двигательных навыков, таких как письмо, игра на музыкальных инструментах и завязывание шнурков на обуви

Контроль сложных интеллектуальных процессов, таких как речь, мышление, концентрация внимания, решение задач, а также планирование будущего

Контроль выражения лица и жестов кистями и руками

Координация выражений лица и жестов с настроением и чувствами В основном, повреждение лобных долей приводит к потере способности решать проблемы, а также способности планировать действия и приступать к ним, например, переходить улицу или отвечать на сложный вопрос (иногда называемые исполнительными функциями). Но некоторые конкретные нарушения могут различаться в зависимости от того, какой отдел лобной доли поврежден. Если поврежден задний отдел лобной доли (который контролирует произвольные движения), результатом могут быть слабость или паралич. Поскольку каждая сторона головного мозга контролирует движения с противоположной стороны тела, повреждение левого полушария вызывает слабость правой стороны тела и наоборот. Если поврежден средний отдел лобной доли, могут проявляться апатия, отсутствие внимания и мотивации. Мышление становится медленным, при этом больной отвечает на вопросы очень медленно. Если повреждается середина заднего отдела левой лобной доли (область Брока), людям может быть трудно выражать свои мысли словами — нарушение, называемое афазией Брока (экспрессивной афазией). Если поврежден передний отдел лобной доли, результатом может быть любое из следующих нарушений: Проблемы с временным удерживанием в памяти информации, доступной для обработки (кратковременная память)

Пониженная беглость речи

Апатия (отсутствие эмоций, интересов и опасений)

Невнимательность

Задержка в ответах на вопросы

Поразительное отсутствие сдерживания, включая социально неприемлемое поведение Люди, которые утрачивают способность сдерживаться, могут пребывать в неуместно приподнятом настроении (эйфория) либо быть подавленными, чрезмерно конфликтными или пассивными, а также грубыми. Человек может не обращать внимания на последствия своего поведения. Он также может повторять только что им сказанное. У некоторых людей возникают похожие симптомы, когда они становятся старше, или при развитии деменции. Такие симптомы могут возникать вследствие дегенерации лобной доли. Когда повреждаются определенные области головного мозга

Повреждение теменной доли Теменные доли выполняют следующие функции: Интерпретация сенсорной информации, поступающей из других частей организма

Соединение образов формы, фактуры и веса в обобщенные восприятия

Воздействие на математические навыки и понимание языков

Хранение пространственных воспоминаний, позволяющим людям ориентироваться в пространстве (знать, где они находятся) и сохранять чувство направления (знать, куда они направляются)

Обработка информации, помогающей человеку знать положение частей своего тела Некоторые функции, как правило, больше контролируются одной из теменных долей (обычно левой). Если она контролирует речь, она считается доминирующей долей. Другая доля (недоминирующая) выполняет другие функции, например, позволяя людям осознавать связь своего тела с окружающим пространством. Повреждение переднего отдела теменной доли с одной стороны вызывает онемение и нарушение чувствительности с противоположной стороны тела. Больным трудно определять место и вид ощущения (боли, тепла, холода или вибрации). Могут быть затруднения в опознании предметов касанием (то есть на основании фактуры и формы). Если поврежден средний отдел, человек утрачивает способность различать правую и левую стороны (называется дезориентацией «право-лево»), а также у него возникают проблемы в расчетах и письме. Больным может быть трудно чувствовать, где находятся части их тела (ощущение, называемое проприоцепцией). Если повреждается недоминирующая (обычно правая) теменная доля, люди могут быть не в состоянии выполнить простые целенаправленные действия, например, расчесаться или одеться — нарушение, называемое апраксией. Им также бывает трудно понять, как предметы располагаются в пространстве относительно друг друга. В результате им трудно рисовать и конструировать предметы, и они могут заблудиться в собственном жилом районе. Эти люди также могут игнорировать серьезность нарушения или отрицать его наличие. Они также могут игнорировать сторону тела, противоположную повреждению головного мозга (обычно левую сторону).

Повреждение височной доли Височные доли выполняют следующие функции: Создание воспоминаний и эмоций

Откладывание только что произошедших событий в краткосрочную и долгосрочную память

Хранение и воспроизведение долгосрочных воспоминаний

Осмысление звуков и образов, что позволяет людям узнавать других людей и предметы, а также объединять слух и речь У большинства людей часть левой височной доли контролирует понимание речи. При поражении этой части резко ухудшается память на слова, а также способность понимать речь — нарушение, называемое афазией Вернике (рецептивной афазией) (см. таблицу Обследование пациента с афазией). Если повреждаются определенные участки правой височной доли, может нарушаться память на звуки и музыку. В результате этого людям может быть трудно петь.

Повреждение затылочной доли В затылочной доле находится главный центр обработки зрительной информации. Затылочные доли выполняют следующие функции: Обработка и интерпретация зрительной информации

Способность человека формировать зрительные воспоминания

Составление зрительных образов на основании пространственной информации, предоставляемой прилегающими теменными долями При двустороннем повреждении затылочных долей головного мозга человек не способен распознавать объекты с помощью зрения, даже если функция глаз не нарушена. Такое расстройство называется корковой слепотой. У некоторых людей с корковой слепотой отсутствует осознание потери зрения. Вместо этого они часто выдумывают описание того, что видят (так называемые конфабуляции). Это заболевание называется синдромом Антона. Судорожные припадки, в которых задействована затылочная доля, могут вызывать зрительные галлюцинации. Например, при взгляде в определенном направлении люди могут видеть цветные линии.

Повреждение лимбической доли Лимбическая доля включает структуры, расположенные в глубине полушарий головного мозга, и некоторые части прилегающих долей, таких как височная доля. Эти структуры имеют следующие функции: Они получают и сводят вместе информацию из многих участков головного мозга, что дает людям возможность ощущать и выражать эмоции

Они помогают формировать и извлекать воспоминания

Они помогают людям связывать воспоминания с эмоциями, которые они переживали в момент формирования воспоминаний В результате повреждения лимбической доли обычно возникают разнообразные проблемы. Судорожные припадки, которые возникают в результате участка височной доли в лимбической доле, обычно длятся всего несколько минут. Для начала люди могут быть не в состоянии контролировать собственные чувства или ясно мыслить. Они могут ощущать неприятные запахи, которых на самом деле нет (тип галлюцинации). Они могут казаться заторможенными и не воспринимающими окружающую обстановку, а также совершать автоматические движения, такие как многократное глотание или чмокание губами. Иногда такие эпилептические припадки могут вызывать изменения личности, например, отсутствие чувства юмора, чрезмерную религиозность и одержимость. У людей также может возникать очень сильный позыв к письму.