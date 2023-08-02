Пациенты с дизартрией произносят звуки, которые являются приблизительными тому, что они означают, и расположены в правильном порядке. Однако речь может быть запинающейся, отрывистой, с придыханием, беспорядочной, неточной или монотонной, в зависимости от места повреждения.

Поскольку способность понимать и использовать речь обычно не затрагивается, большинство пациентов могут читать и писать без затруднений.

Это расстройство, которое вызывает дизартрию, может также вызывать затруднения жевания и глотания.