Дизартрия — это утрата способности правильно артикулировать слова.
Речь может быть запинающейся, отрывистой, с придыханием, беспорядочной, неточной или монотонной, однако люди могут понять ее и используют правильно.
Специалисты оценивают движения и силу мышц, предлагая пациенту выполнить несколько простых заданий с использованием рта и языка и повторить слова и предложения.
Некоторым пациентам с дизартрией помогает логопедия.
Хотя дизартрия и кажется нарушением речи, на самом деле это проблема с контролем мышц, отвечающих за речь (двигательное нарушение).
Причины дизартрии
Дизартрия может быть вызвана повреждением указанных ниже структур:
Части головного мозга, контролирующие движения мышц.
Мозжечок. Мозжечок, расположенный между большим мозгом и стволом головного мозга, координирует движения тела.
Базальные ганглии. Это большое скопление нервных клеток, которые помогают координировать движения и делают их плавными (см. рисунок Местоположение базальных ганглиев).
Ствол головного мозга. Ствол головного мозга контролирует мышцы, используемые при дыхании, и те мышцы, которые помогают издавать звуки.
Нервные волокна, соединяющие внешний слой большого головного мозга (кору головного мозга) со стволом головного мозга. Нервные волокна передают информацию, необходимую для контроля или координации мышц, используемых для речи, в том числе мышц губ, языка, неба и голосовых связок.
Нервно-мышечное соединение. Нервы соединяются с мышцами через нервно-мышечное соединение.
Эти структуры могут повреждаться при дегенеративных заболеваниях (например, боковом амиотрофическом склерозе, болезни Паркинсона и болезни Гентингтона), рассеянном склерозе, травмах головы, опухолях головного мозга, инсультах и инфекциях, например, болезни Лайма.
Симптомы дизартрии
Пациенты с дизартрией произносят звуки, которые являются приблизительными тому, что они означают, и расположены в правильном порядке. Однако речь может быть запинающейся, отрывистой, с придыханием, беспорядочной, неточной или монотонной, в зависимости от места повреждения.
Поскольку способность понимать и использовать речь обычно не затрагивается, большинство пациентов могут читать и писать без затруднений.
Это расстройство, которое вызывает дизартрию, может также вызывать затруднения жевания и глотания.
Диагностика дизартрии
Обследование врачом;
стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга;
Визуализирующие исследования
Для диагностики дизартрии врач расспрашивает пациента о симптомах и проводит физикальное обследование. При проведении обследования часто помогает логопед. Специалист может также сделать следующее:
Попросить пациента выполнить простые задания, например, задуть свечу, закусить нижнюю губу и высунуть язык. Наблюдение за тем, как пациент выполняет эти задания, помогает специалисту оценить силу и движения в мышцах, задействованных в речи.
Попросить пациента повторить слова и предложения, попеть и посчитать. Наблюдение за тем, как пациент произносит звуки, помогает специалисту выявить проблемы с речью, например, речь с придыханием или отрывистую речь.
Стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга (нейропсихологическое обследование) могут проводиться нейропсихологом или специалистом по коррекции речи. Такие тесты также помогают специалистам планировать лечение и определять, насколько вероятно выздоровление.
Для выявления причины выполняются визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Также проводится оценка глотания, как правило, с помощью рентгенологического исследования с использованием бария (проглатывание бариевой взвеси), и иногда с использованием эндоскопии.
В зависимости от подозреваемой причины могут выполняться и другие обследования. К таким обследованиям относятся анализы крови и мочи, спинномозговая пункция (люмбальная пункция), электроэнцефалография (ЭЭГ), а также электромиография и исследования нервной проводимости.
Лечение дизартрии
Логопедия
Иногда использование устройства для общения
Некоторым пациентам с дизартрией помогает логопедия. Терапия коррекции речи может включать дыхательные и мышечные упражнения, а также повторение слов или предложений.
Если дизартрия тяжелая, терапевты могут порекомендовать использование доски с буквами или рисунками, либо компьютерное устройство с клавиатурой и монитором.