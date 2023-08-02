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Дизартрия

Авторы:Juebin Huang, MD, PhD, Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center
Проверено/пересмотрено авг. 2023
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Дизартрия — это утрата способности правильно артикулировать слова.

  • Речь может быть запинающейся, отрывистой, с придыханием, беспорядочной, неточной или монотонной, однако люди могут понять ее и используют правильно.

  • Специалисты оценивают движения и силу мышц, предлагая пациенту выполнить несколько простых заданий с использованием рта и языка и повторить слова и предложения.

  • Некоторым пациентам с дизартрией помогает логопедия.

Хотя дизартрия и кажется нарушением речи, на самом деле это проблема с контролем мышц, отвечающих за речь (двигательное нарушение).

Причины дизартрии

Дизартрия может быть вызвана повреждением указанных ниже структур:

  • Части головного мозга, контролирующие движения мышц.

  • Мозжечок. Мозжечок, расположенный между большим мозгом и стволом головного мозга, координирует движения тела.

  • Базальные ганглии. Это большое скопление нервных клеток, которые помогают координировать движения и делают их плавными (см. рисунок Местоположение базальных ганглиев).

  • Ствол головного мозга. Ствол головного мозга контролирует мышцы, используемые при дыхании, и те мышцы, которые помогают издавать звуки.

  • Нервные волокна, соединяющие внешний слой большого головного мозга (кору головного мозга) со стволом головного мозга. Нервные волокна передают информацию, необходимую для контроля или координации мышц, используемых для речи, в том числе мышц губ, языка, неба и голосовых связок.

  • Нервно-мышечное соединение. Нервы соединяются с мышцами через нервно-мышечное соединение.

Эти структуры могут повреждаться при дегенеративных заболеваниях (например, боковом амиотрофическом склерозе, болезни Паркинсона и болезни Гентингтона), рассеянном склерозе, травмах головы, опухолях головного мозга, инсультах и инфекциях, например, болезни Лайма.

Симптомы дизартрии

Пациенты с дизартрией произносят звуки, которые являются приблизительными тому, что они означают, и расположены в правильном порядке. Однако речь может быть запинающейся, отрывистой, с придыханием, беспорядочной, неточной или монотонной, в зависимости от места повреждения.

Поскольку способность понимать и использовать речь обычно не затрагивается, большинство пациентов могут читать и писать без затруднений.

Это расстройство, которое вызывает дизартрию, может также вызывать затруднения жевания и глотания.

Диагностика дизартрии

  • Обследование врачом;

  • стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга;

  • Визуализирующие исследования

Для диагностики дизартрии врач расспрашивает пациента о симптомах и проводит физикальное обследование. При проведении обследования часто помогает логопед. Специалист может также сделать следующее:

  • Попросить пациента выполнить простые задания, например, задуть свечу, закусить нижнюю губу и высунуть язык. Наблюдение за тем, как пациент выполняет эти задания, помогает специалисту оценить силу и движения в мышцах, задействованных в речи.

  • Попросить пациента повторить слова и предложения, попеть и посчитать. Наблюдение за тем, как пациент произносит звуки, помогает специалисту выявить проблемы с речью, например, речь с придыханием или отрывистую речь.

Стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга (нейропсихологическое обследование) могут проводиться нейропсихологом или специалистом по коррекции речи. Такие тесты также помогают специалистам планировать лечение и определять, насколько вероятно выздоровление.

Для выявления причины выполняются визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Также проводится оценка глотания, как правило, с помощью рентгенологического исследования с использованием бария (проглатывание бариевой взвеси), и иногда с использованием эндоскопии.

В зависимости от подозреваемой причины могут выполняться и другие обследования. К таким обследованиям относятся анализы крови и мочи, спинномозговая пункция (люмбальная пункция), электроэнцефалография (ЭЭГ), а также электромиография и исследования нервной проводимости.

Лечение дизартрии

  • Логопедия

  • Иногда использование устройства для общения

Некоторым пациентам с дизартрией помогает логопедия. Терапия коррекции речи может включать дыхательные и мышечные упражнения, а также повторение слов или предложений.

Если дизартрия тяжелая, терапевты могут порекомендовать использование доски с буквами или рисунками, либо компьютерное устройство с клавиатурой и монитором.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.