Обследование врачом;

стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга;

визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография или магнитно-резонансная томография.

Обычно врачи могут выявить афазию в беседе с пациентом, а также задавая вопросы. Тем не менее, врачу необходимо убедиться в том, что явные проблемы с речью не вызваны нарушениями слуха или зрения, или мышечными или нервными нарушениями, затрагивающими речь или письмо, в том числе дизартрией. Дизартрия — это расстройство речи, при котором затронуты нервы и мышцы, контролирующие способность говорить, т.е. способность физически произносить звуки и слова. Афазия — это расстройство речи, указывающее на повреждение функции головного мозга, при нем затрагивается понимание, мысли и подбор слов.

Врачи оценивают у пациента беглость речи, есть ли затруднения в начале речи, а также трудно ли пациенту подбирать слова, называть предметы или повторять фразы. Врачи также проверяют, насколько хорошо люди понимают сказанное, например, может ли пациент понять и выполнить команду. Пациента просят что-либо написать, а затем прочитать написанное вслух.

Таблица Обследование пациента с афазией Таблица

Стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга (нейропсихологическое обследование) могут проводиться нейропсихологом или специалистом по коррекции речи. Нейропсихологическое обследование дает информацию о функционировании различных областей головного мозга. Результаты таких тестов помогают врачам выявить афазию, которая вызывает только едва заметные симптомы. Такие тесты также помогают врачам планировать лечение и определять, насколько вероятно выздоровление.

Для определения, какой вид повреждения головного мозга является причиной афазии, выполняются визуализирующие исследования, такие, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). В зависимости от подозреваемой причины, могут выполняться и другие тесты.