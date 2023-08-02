Афазия — это частичная или полная потеря способности высказывать или понимать высказанные или написанные слова. Она является результатом повреждения участков головного мозга, контролирующих речь.
У людей могут возникать затруднения при чтении, написании, речи, понимании или повторении сказанного.
Врачи обычно могут определить проблему, задавая пациенту вопросы.
Выполняются визуализирующие исследования, такие, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Во многих случаях при афазии помогает логопедическое лечение.
У правшей и почти у двух третей левшей речевая функция контролируется левой половиной головного мозга (левое полушарие головного мозга). У оставшейся трети левшей большая часть речевой функции контролируется правой половиной головного мозга. Таким образом, у большинства людей речевая функция контролируется следующими участками головного мозга:
Отдел левой лобной доли, называемый областью Брока
Отдел левой височной доли, называемый областью Вернике
Нижний задний отдел левой теменной доли (рядом с областью Вернике)
Соединения между этими участками
Повреждение любого отдела на этих участках нарушает, как минимум, некоторые проявления функции речи. Как правило, письмо и речь затрагиваются в одинаковой степени.
Причины афазии
Афазия обычно является результатом нарушений, не вызывающих прогрессирующего повреждения, например, следующих:
инфекция головного мозга (энцефалит).
В таких случаях афазия со временем не усугубляется.
Но если афазия является результатом прогрессирующего нарушения (например, увеличивающейся опухоли головного мозга), она может со временем усугубляться. Если опухоль увеличивается, она может еще больше сдавливать области головного мозга, контролирующие языковую функцию и усугублять нарушение способности высказывать или понимать речь. Некоторые типы деменции также могут вызывать афазию, которая прогрессивно усиливается.
Людям с афазией трудно высказываться или понимать речь. Однако характер и степень этого затруднения могут отличаться. Разнообразие затруднений отражает комплексный характер речевой функции.
Типы афазии
Существуют два основных типа афазии:
Афазия Вернике (рецептивная): Если поражена область Вернике, людям трудно понимать устную и письменную речь. Обычно их речь является беглой и имеет естественный ритм, но предложения получаются в виде спутанных словосочетаний (иногда называемых «салатом из слов»). Они могут не осознавать, что произносят бессмыслицу. Большинство больных также не могут читать слова. Они пишут так же, как говорят — бегло, но непонятно.
Афазия Брока (экспрессивная): Если поражена область Брока, люди в основном понимают значения слов, а также осознают, как они хотят ответить. Тем не менее, им трудно подобрать нужные слова. Слова произносятся медленно и с большим трудом и иногда перемежаются бранными словами, однако сказанное имеет для таких больных смысл. Также теряется нормальный ритм и выразительность речи. У них отмечаются проблемы с повторением фраз. Большинство больных также не могут писать слова.
Когда повреждаются определенные области головного мозга
Разные области головного мозга контролируют определенные функции. Таким образом, от места повреждения головного мозга зависит, какая функция будет утрачена.
Афазия также может включать следующие признаки:
Утрата способности воспринимать написанные слова (алексия)
Утрата способности вспомнить или произнести названия предметов (аномия): Некоторые люди с аномией совсем не могут вспомнить правильное слово. В других случаях слово крутится в уме, но произнести его невозможно. Люди с аномией склонны говорить бегло, однако используют фразы, которые ничего не означают, или говорят не по существу. У большинства людей с афазией есть и аномия. Такой вид афазии называется аномической афазией.
Утрата способности повторять слова, фразы или предложения (проводниковая афазия): При проводниковой афазии люди не могут повторить услышанные слова. Они часто используют неправильное слово или бессмысленное сочетание слов. Они могут говорить бегло, но не могут сказать названия объектов (аномия).
Практически полная потеря способности понимать речь, говорить или писать слова (глобальная афазия): Глобальная афазия возникает при поражении левой височной и лобной долей (в том числе областей Брока и Вернике). Пациенты могут быть способны выговаривать бранные слова, поскольку не повреждена правая половина головного мозга, которая более вовлечена в функции эмоций.
У большинства людей с афазией отмечается более одного ее вида, хотя один из видов зачастую более тяжелый, чем остальные. У большинства людей с экспрессивной или рецептивной афазией оба вида проявляются в одинаковой степени. Однако виды афазии сильно перекрываются. Поэтому врачи, кроме указания типа афазии, обычно описывают специфические проблемы, которые имеются у пациента.
Диагностика афазии
Обследование врачом;
стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга;
визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография или магнитно-резонансная томография.
Обычно врачи могут выявить афазию в беседе с пациентом, а также задавая вопросы. Тем не менее, врачу необходимо убедиться в том, что явные проблемы с речью не вызваны нарушениями слуха или зрения, или мышечными или нервными нарушениями, затрагивающими речь или письмо, в том числе дизартрией. Дизартрия — это расстройство речи, при котором затронуты нервы и мышцы, контролирующие способность говорить, т.е. способность физически произносить звуки и слова. Афазия — это расстройство речи, указывающее на повреждение функции головного мозга, при нем затрагивается понимание, мысли и подбор слов.
Врачи оценивают у пациента беглость речи, есть ли затруднения в начале речи, а также трудно ли пациенту подбирать слова, называть предметы или повторять фразы. Врачи также проверяют, насколько хорошо люди понимают сказанное, например, может ли пациент понять и выполнить команду. Пациента просят что-либо написать, а затем прочитать написанное вслух.
Обследование пациента с афазией
Какой вид афазии
Что пациенту затруднительно делать
Какие вопросы может задавать врач
Как может ответить пациент с афазией*
Афазия Брока
Ответы на вопросы даются нерешительно, но имеют смысл.
«Что изображено на картинке?» (собака лает)
«С-с-с-об, ой, нет... с-с... черт... ж-ж-ивотное, да-да, животное, животное, животное... л-л-... издает звуки».
Афазия Вернике
Ответы даются бегло, но являются бессмысленными.
«Как поживаете?»
«Когда? Моя река легко течет черными ящиками чего-то абата на когда появляются пузыри».
Проводниковая афазия
Сказанные или написанные другими слова, фразы и предложения не могут повторяться, и зачастую люди используют ошибочные слова, хотя речь остается беглой.
Повторите следующее: «По этому поводу никаких «если», «и» или «но».
«Никаких «нили» «ни» ни «но»...»
Аномия
Трудно называть предметы.
«Что это такое?» (указывая на лацкан пиджака, ремешок часов или ручку)
«То, что вы носите, вещь для времени, вы этим пишете».
* Врачи обычно диагностируют вид афазии на основании ответов пациента на несколько вопросов. Указанные ответы являются типичными для пациентов с определенным типом афазии.
Стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга (нейропсихологическое обследование) могут проводиться нейропсихологом или специалистом по коррекции речи. Нейропсихологическое обследование дает информацию о функционировании различных областей головного мозга. Результаты таких тестов помогают врачам выявить афазию, которая вызывает только едва заметные симптомы. Такие тесты также помогают врачам планировать лечение и определять, насколько вероятно выздоровление.
Для определения, какой вид повреждения головного мозга является причиной афазии, выполняются визуализирующие исследования, такие, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). В зависимости от подозреваемой причины, могут выполняться и другие тесты.
Лечение афазии
Лечение причины
Логопедия
Использование устройств для общения
Лечение определенных причин афазии может быть очень эффективным. Например, если опухоль вызывает отек головного мозга, применение кортикостероидов может уменьшить отек и улучшить функцию речи. Афазия, вызванная некоторыми другими причинами (например, инсультом), может уменьшаться медленнее или лишь частично, если проводится ее лечение.
Специалисты по коррекции речи могут помочь пациентам с афазией после поражения головного мозга вследствие нарушений, не вызывающих прогрессирующего повреждения. Терапия обычно начинается сразу же, как только пациент способен в ней участвовать. Чем раньше начата терапия, тем она более эффективна, однако она может быть полезна и при более позднем начале.
Если при афазии не восстанавливаются основные навыки речи, пациенты могут общаться посредством книги или устройства для общения, например, доски с рисунками или символами часто используемых слов или повседневных действий, или посредством компьютерного устройства с клавиатурой и монитором.
Все это может расстраивать членов семьи и других лиц, ухаживающих за пациентом с афазией. В таких ситуациях следует помнить, что афазия — физическое расстройство, не поддающееся контролю пациента.
Прогноз при афазии
На степень выздоровления пациента влияют следующие факторы:
причина, размер и место поражения;
тяжесть нарушения речи;
ответ на лечение;
в меньшей степени — возраст, образование и общее состояние здоровья пациента.
У детей в возрасте до 8 лет часто восстанавливается способность использовать речь даже в случае сильного поражения головного мозга. У людей старше 8 лет восстановление по большей части происходит в течение первых 3 месяцев, однако может наблюдаться некоторое улучшение вплоть до одного года.