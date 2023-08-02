Пациенты с апраксией не могут вспомнить или выполнить последовательность движений, необходимых для выполнения простых целенаправленных или комплексных задач, даже несмотря на то, что физически они могут выполнить задачу и им по силам отдельные этапы такой задачи. Например, они не могут застегнуть пуговицу — процесс, состоящий из серии шагов — даже если кисти их рук физически могут выполнить эту задачу. Обычно пациенты не осознают у себя такое нарушение.

Некоторые формы апраксии затрагивают выполнение только определенных задач. Например, люди могут утратить способность выполнять любое из перечисленного: нарисовать рисунок, написать записку, застегнуть куртку, завязать шнурки, взять трубку телефона или играть на музыкальном инструменте. Они могут быть не в состоянии делать или имитировать жесты руками (например, помахать рукой на прощание) или показать, как используется инструмент (например, зубная щетка). Они могут быть не в состоянии скопировать простую геометрическую форму, несмотря на способность видеть и распознать ее, удерживать и использовать ручку, а также понимать задачу.

Пациенты с вербальной (речевой) апраксией не могут произносить основные звуковые сочетания речи вследствие нарушения в инициализации, координации или последовательности мышечных движений, необходимых для речи.