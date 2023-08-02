Апраксия — это потеря способности выполнять задачи, требующие запоминания шаблонов или последовательности движений.
Пациенты с апраксией не могут вспомнить или выполнить последовательность движений, необходимых для выполнения простых целенаправленных или комплексных задач, даже несмотря на то, что физически они могут выполнить задачу.
Врачи просят пациента выполнить или имитировать выполнение обычных заученных задач, а также могут проводиться тесты для оценки функции головного мозга и визуализирующие исследования.
Физиотерапевты и трудотерапевты могут помочь обезопасить окружающую обстановку и предоставить устройства, которые помогут пациентам с апраксией лучше функционировать.
Апраксия встречается относительно редко.
Причины апраксии
Апраксия обычно вызывается поражением теменных долей или нервных путей, соединяющих эти доли с другими отделами головного мозга. В этих областях хранится память о заученных последовательностях движений. Реже апраксия является результатом повреждения других отделов головного мозга.
Повреждение может быть результатом инсульта, опухоли головного мозга, травмы головы или деменции.
Симптомы апраксии
Пациенты с апраксией не могут вспомнить или выполнить последовательность движений, необходимых для выполнения простых целенаправленных или комплексных задач, даже несмотря на то, что физически они могут выполнить задачу и им по силам отдельные этапы такой задачи. Например, они не могут застегнуть пуговицу — процесс, состоящий из серии шагов — даже если кисти их рук физически могут выполнить эту задачу. Обычно пациенты не осознают у себя такое нарушение.
Некоторые формы апраксии затрагивают выполнение только определенных задач. Например, люди могут утратить способность выполнять любое из перечисленного: нарисовать рисунок, написать записку, застегнуть куртку, завязать шнурки, взять трубку телефона или играть на музыкальном инструменте. Они могут быть не в состоянии делать или имитировать жесты руками (например, помахать рукой на прощание) или показать, как используется инструмент (например, зубная щетка). Они могут быть не в состоянии скопировать простую геометрическую форму, несмотря на способность видеть и распознать ее, удерживать и использовать ручку, а также понимать задачу.
Пациенты с вербальной (речевой) апраксией не могут произносить основные звуковые сочетания речи вследствие нарушения в инициализации, координации или последовательности мышечных движений, необходимых для речи.
Диагностика апраксии
Обследование врачом;
стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга;
визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография или магнитно-резонансная томография.
При диагностике апраксии врачи просят пациента выполнить или имитировать выполнение обычных заученных задач, например, чистки зубов или использования ножниц или отвертки. Врачи также проводят физикальное обследование, чтобы установить, вызваны ли симптомы мышечной слабостью или нарушениями в мышцах или суставах.
Членов семьи или лиц, осуществляющих уход, расспрашивают, насколько хорошо пациент справляется с повседневными действиями, например, пользованием приборами во время еды, приготовлением пищи и письмом.
Могут выполняться стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга (нейропсихологическое обследование). Нейропсихологическое обследование дает информацию о функционировании различных областей головного мозга. Врачи задают людям вопросы, предназначенные для оценки интеллекта, способности решать проблемы, а также планировать и инициировать действия (так называемые исполнительные функции), для оценки внимания, памяти, речи, мотивации, настроения и эмоций, качества жизни и индивидуальности. Врачи также проводят простые тесты и просят людей выполнять конкретные движения, чтобы оценить, насколько хорошо их головной мозг обрабатывает запрос (например, просят их помахать рукой на прощание или показать, как используется молоток).
Чтобы установить причину поражения головного мозга, обычно проводятся визуализирующие исследования, такие, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).
Лечение апраксии
Лечение причины
Физиотерапия и трудотерапия
По возможности проводится лечение заболевания, вызывающего апраксию. Специфического лечения апраксии не существует.
Физиотерапия и трудотерапия могут помочь некоторым пациентам с апраксией научиться, как компенсировать потерю функций. Но главной задачей применения таких видов терапии является создание более безопасной среды, а также предоставление устройств, помогающих людям лучше функционировать.
Специалисты по коррекции речи могут помочь пациентам с вербальной афазией, предлагая им практиковаться снова и снова произносить основные звуковые сочетания. При тяжелой вербальной апраксии пациенты могут научиться использовать доску с буквами или изображениями или же электронное устройство для общения с клавиатурой и монитором для выведения сообщений.
Прогноз при апраксии
В зависимости от причины некоторые люди с апраксией продолжают утрачивать функцию и становятся зависимыми. Им требуется помощь с повседневной деятельностью и некоторый надзор. Тем не менее, если апраксия возникла в результате инсульта, у пациентов может отсутствовать прогрессирующая утрата функции, и даже может отмечаться некоторое улучшение, особенно если они проходят интенсивную реабилитацию, включающую трудотерапию.