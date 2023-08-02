Амнезия — это полная или частичная потеря способности вспомнить предыдущий опыт или события, произошедшие в течение предшествующих нескольких секунд, нескольких дней, или еще раньше.
Поскольку в функцию памяти вовлекаются многие участки головного мозга, повреждение в практически любом месте головного мозга может привести к амнезии.
Пока еще полностью не установлено, как вызывается амнезия.
Длительность потери памяти зависит от тяжести повреждения, которое ее вызвало.
Врачи оценивают потерю памяти, задавая простые вопросы, а также проводя формальные тесты для оценки памяти.
Проводится лечение причины потери памяти, если это возможно.
Выделяют следующие типы потери памяти:
ретроградная: амнезия на события, произошедшие перед возникновением амнезии;
антероградная: амнезия на события, произошедшие после возникновения амнезии;
на определенное ощущение: амнезия на явления, которые обрабатываются одним органом чувств, например, органом слуха.
При потере памяти факты забываются в большей степени, чем изученные навыки.
То, насколько отдалены во времени утраченные воспоминания, может варьироваться от нескольких секунд до нескольких дней до наступления амнезии, или до еще более отдаленного периода, затрагивая воспоминания более отдаленного прошлого (долгосрочную память).
При обработке воспоминаний происходит следующее:
восприятие новой информации (регистрация);
связывание новой информации с воспоминаниями, которые уже хранятся в головном мозге, с мысленными образами или с другими вещами, которые могут помочь извлечению информации (кодирование);
воспроизведение воспоминаний (извлечение).
Механизмы головного мозга, участвующие в хранении информации и извлечении ее из памяти, расположены, главным образом, в височной и лобной долях, но в функции памяти задействованы многие области головного мозга. Например, гиппокамп, который располагается глубоко в мозге, участвует в формировании новых воспоминаний и воспроизведении хранящихся воспоминаний. Гиппокамп является частью лимбической системы, которая контролирует способность ощущать и выражать эмоции. Таким образом, гиппокамп помогает связывать воспоминания с эмоциями, которые они переживали в момент формирования воспоминаний.
Эмоции, возникающие в лимбической системе, могут влиять на хранение воспоминания и их извлечение. Лимбическая система включает часть большого головного мозга и некоторые структуры в глубине головного мозга. Участки в стволе головного мозга, ответственные за концентрацию внимания и осознание, также вносят свой вклад в функцию памяти.
Причины амнезии
Пока еще полностью не установлено, как вызывается амнезия. Она может быть результатом следующих нарушений:
нарушение питания, особенно дефицит тиамина, который может вызвать синдром Вернике-Корсакова;
травма головы с поражением головного мозга;
нарушения, уменьшающие доставку крови и питательных веществ в головной мозг (в том числе инсульт и остановка сердца);
инфекция головного мозга (энцефалит).
деменция, например, болезнь Альцгеймера;
тяжелый нервно-психический стресс (как при диссоциативной амнезии);
применение определенных лекарственных препаратов (например, некоторых антидепрессантов, миорелаксантов или опиоидов, а также амфотерицина В или лития).
В зависимости от причины, амнезия может быть:
временной, как бывает после травмы головы;
постоянной и неизменной (как бывает после серьезной болезни, например, энцефалита или инсульта, которая поражает значительную часть головного мозга);
прогрессирующей (как бывает при заболеваниях, которые вызывают прогрессирующую дегенерацию определенных участков головного мозга, например, болезнь Альцгеймера).
Спасибо за воспоминания
Амнезия — популярная тема многих фильмов и телевизионных передач. Часто обыгрываются персонажи, не помнящие, кто они и что было в прошлом. Фактически они начинают с нуля, но такие персонажи, как правило, полностью умственно подготовлены к такому процессу. Тем не менее, такое кинематографическое воплощение мало похоже на настоящие случаи амнезии.
В кино: Амнезия может быть не связана ни с каким нарушением или травмой головного мозга. Персонаж просто все забывает. Причина может быть неизвестна. В некоторых случаях память о событиях предыдущего дня полностью стирается во сне — сценарий невероятный, но с большим комическим потенциалом. Или причиной может быть удар по голове, травма головы в какой-либо аварии, или психологическая травма, например, свидетельство убийства или изнасилование. Или память стирается специальным устройством, как, например, в кинофильмах Люди в черном или Вечное сияние чистого разума.
В реальной жизни: Причины амнезии обычно менее очаровательны, например, инфекция головного мозга, алкоголизм, инсульт, использование препаратов, опухоль головного мозга или травма вследствие хирургической операции на головном мозге. Время от времени амнезию вызывает психологическая травма — нарушение, называемое диссоциативной амнезией. Тем не менее, зачастую психологическая травма оказывает эффект, противоположный потере памяти. Люди не могут забыть то, что с ними произошло. Травмирующее событие снова и снова проигрывается и оживляется в памяти, даже если люди очень хотят забыть о нем.
В кино: У людей с амнезией почти или совсем нет проблем с повседневными видами деятельности. Они легко находят работу и заводят новых друзей (или возрождают старую дружбу).
В реальной жизни: Большинству людей очень трудно учить и запоминать новую информацию (поскольку поврежден головной мозг). В результате этого им трудно выполнять повседневные действия. Им трудно запоминать имена, а также куда они идут и зачем. Такие проблемы очень расстраивают, и у людей с амнезией зачастую возникает ощущение полной дезориентации и растерянности.
В кино: У людей зачастую полностью меняется характер. Изменяются жизненные ценности и поведение. Плохие люди становятся хорошими.
В реальной жизни: При амнезии только в редких случаях затрагивается характер или индивидуальность, если поражаются особые участки головного мозга, контролирующие такие функции.
В кино: Люди с амнезией в результате травмы помнят информацию о травме — эти воспоминания неприкосновенны и точны, они находятся глубоко в подсознании. При появлении правильного триггера события травмы проигрываются в памяти, словно записанные на видеокамеру.
В реальной жизни: Головной мозг вызывает воспоминания динамическим путем. Когда люди вспоминают событие, они восстанавливают его из фрагментов, извлекаемых из различных мест головного мозга. Никакое воспоминание, травматическое или нет, не является застывшим и защищенным от реконструкции со временем.
В кино: Амнезию можно вылечить механическим способом. То есть если амнезия вызвана ударом по голове, то ее часто можно излечить, ударив по голове еще раз. Или же амнезию, вне зависимости от причины, можно вылечить, посмотрев на знакомый предмет или подвергнувшись гипнозу.
В реальной жизни: Большинство таких излечений сомнительно. Второй удар по голове, скорее всего, вызовет дополнительные повреждения. Гипноз полезен только в тех случаях, когда причиной амнезии является тревожное событие. Тогда при осторожном и тщательном исполнении гипноз зачастую является успешным. Лечение и шансы на успех зависят от причины.
В кино: Воспоминания на самом деле не утрачены, а просто временно недоступны.
В реальной жизни: Может ли восстановиться память, зависит от тяжести и причины повреждения. Часто повреждение не является тяжелым, или причина — временная. В таких случаях амнезия продолжается в течение лишь нескольких минут или часов, и в большинстве случаев память восстанавливается без лечения. Тем не менее, когда повреждение является существенным, память зачастую не восстанавливается.
Симптомы амнезии
В зависимости от тяжести поражения, амнезия может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов и дольше. Иногда потеря памяти случается внезапно, но оказывается временной (так называемая транзиторная глобальная амнезия).
В некоторых случаях память восстанавливается без лечения. Тем не менее, если степень повреждения головного мозга тяжелая, может быть утеряна способность формирования новых воспоминаний. Такие люди с большей вероятностью будут помнить события в далеком прошлом. Например, пациент может вспомнить супругу по первому браку, но не помнить настоящую супругу.
Диагностика амнезии
Обследование врачом;
формальные тесты для оценки памяти.
Врачи оценивают потерю памяти, задавая простые вопросы (например, повторить перечень из трех предметов), а также проводя формальные тесты для оценки памяти. Результаты такой оценки и симптомы пациента зачастую указывают на причину, а также на другие обследования, выполнение которых может быть необходимо.
Лечение амнезии
Лечение причины, если возможно;
Если причина амнезии установлена, по возможности проводится лечение. Такое лечение может уменьшить или не уменьшить амнезию.