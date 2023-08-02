Амнезия — это полная или частичная потеря способности вспомнить предыдущий опыт или события, произошедшие в течение предшествующих нескольких секунд, нескольких дней, или еще раньше.

Поскольку в функцию памяти вовлекаются многие участки головного мозга, повреждение в практически любом месте головного мозга может привести к амнезии.

Пока еще полностью не установлено, как вызывается амнезия.

Длительность потери памяти зависит от тяжести повреждения, которое ее вызвало.

Врачи оценивают потерю памяти, задавая простые вопросы, а также проводя формальные тесты для оценки памяти.

Проводится лечение причины потери памяти, если это возможно.

Выделяют следующие типы потери памяти:

ретроградная: амнезия на события, произошедшие перед возникновением амнезии;

антероградная: амнезия на события, произошедшие после возникновения амнезии;

на определенное ощущение: амнезия на явления, которые обрабатываются одним органом чувств, например, органом слуха.

При потере памяти факты забываются в большей степени, чем изученные навыки.

То, насколько отдалены во времени утраченные воспоминания, может варьироваться от нескольких секунд до нескольких дней до наступления амнезии, или до еще более отдаленного периода, затрагивая воспоминания более отдаленного прошлого (долгосрочную память).

При обработке воспоминаний происходит следующее:

восприятие новой информации (регистрация);

связывание новой информации с воспоминаниями, которые уже хранятся в головном мозге, с мысленными образами или с другими вещами, которые могут помочь извлечению информации (кодирование);

воспроизведение воспоминаний (извлечение).

Механизмы головного мозга, участвующие в хранении информации и извлечении ее из памяти, расположены, главным образом, в височной и лобной долях, но в функции памяти задействованы многие области головного мозга. Например, гиппокамп, который располагается глубоко в мозге, участвует в формировании новых воспоминаний и воспроизведении хранящихся воспоминаний. Гиппокамп является частью лимбической системы, которая контролирует способность ощущать и выражать эмоции. Таким образом, гиппокамп помогает связывать воспоминания с эмоциями, которые они переживали в момент формирования воспоминаний.

Эмоции, возникающие в лимбической системе, могут влиять на хранение воспоминания и их извлечение. Лимбическая система включает часть большого головного мозга и некоторые структуры в глубине головного мозга. Участки в стволе головного мозга, ответственные за концентрацию внимания и осознание, также вносят свой вклад в функцию памяти.

Симптомы амнезии В зависимости от тяжести поражения, амнезия может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов и дольше. Иногда потеря памяти случается внезапно, но оказывается временной (так называемая транзиторная глобальная амнезия). В некоторых случаях память восстанавливается без лечения. Тем не менее, если степень повреждения головного мозга тяжелая, может быть утеряна способность формирования новых воспоминаний. Такие люди с большей вероятностью будут помнить события в далеком прошлом. Например, пациент может вспомнить супругу по первому браку, но не помнить настоящую супругу.

Диагностика амнезии Обследование врачом;

формальные тесты для оценки памяти. Врачи оценивают потерю памяти, задавая простые вопросы (например, повторить перечень из трех предметов), а также проводя формальные тесты для оценки памяти. Результаты такой оценки и симптомы пациента зачастую указывают на причину, а также на другие обследования, выполнение которых может быть необходимо.