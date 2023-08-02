Агнозия — это потеря способности опознавать предметы посредством одного или нескольких чувств.
Симптомы могут различаться в зависимости от места поражения головного мозга.
Врачи определяют наличие агнозии, предлагая пациентам опознать обычные предметы на вид, путем касания или с помощью другого органа чувств, а также проводя физикальное обследование, оценку функции головного мозга и визуализирующие исследования.
Проводится лечение причины, если это возможно, и может помочь трудотерапия и логопедия.
Агнозия — довольно редкое нарушение. Обычно повреждается только один вид чувств.
Причины агнозии
Агнозия вызвана повреждением теменной, височной или затылочной доли головного мозга. В этих областях хранится память об использовании и важности знакомых предметов, видов и звуков, а также происходит интеграция памяти с восприятием и отождествлением.
Агнозия часто случается внезапно после травмы головы или инсульта. Другими причинами агнозии могут быть опухоли головного мозга, абсцессы головного мозга (скопление гноя) и расстройства, которые вызывают прогрессирующую дегенерацию определенных участков головного мозга, например, болезнь Альцгеймера.
Симптомы агнозии
Симптомы агнозии бывают разными в зависимости от того, какие области головного мозга повреждены.
Агнозия может затрагивать любое из чувств:
Слух (слуховая агнозия): люди не могут опознать объекты на основе звука. Например, они не могут опознать телефон, когда слышат его звонок. Этот тип агнозии возникает в результате повреждения височной доли.
Вкус (вкусовая агнозия): люди не могут опознать вкусы, даже если они могут их ощущать. Этот тип возникает в результате повреждения височной доли.
Запах (обонятельная агнозия): Как и при вкусовой агнозии, люди не могут опознать запахи, даже если они могут их ощущать. Обонятельная агнозия может возникать в результате повреждения передней части височной доли.
Прикосновение (соматосенсорная агнозия): Например, людям трудно опознать знакомый предмет (например, ключ или английскую булавку), который помещают им в руку. Тем не менее, посмотрев на предмет, пациент сразу же узнает и способен назвать его. Этот тип агнозии возникает в результате повреждения теменной доли.
Зрение (зрительная агнозия): люди не могут опознать обычные предметы, например, ложку или карандаш, даже если видят их. Зрительная агнозия возникает в результате повреждения затылочной доли.
Как правило, нарушается только один вид чувств.
При некоторых типах агнозии поражаются только специфические процессы в пределах одного из чувств. К ним относятся:
Прозопагнозия: люди не могут распознавать знакомые лица.
Пространственная агнозия: люди не могут распознавать знакомые места.
Ахроматопсия: у людей развивается цветовая слепота.
Анозогнозия: люди настаивают, что все нормально, или не обращают внимания на проблему, даже когда одна сторона тела парализована.
Симультанная агнозия: люди не могут видеть более одного объекта или части объекта одновременно. Если они смотрят на стол с едой и различными столовыми приборами, они могут сказать, что видят только ложку.
Диагностика агнозии
Обследование врачом;
стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга;
визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография или магнитно-резонансная томография.
Врачи просят пациента опознать обычные предметы на вид, путем касания или с помощью другого органа чувств. Врачи также проводят физикальное обследование с целью определить, не вызваны ли симптомы другим нарушением, например, расстройством зрения или слуха.
Могут выполняться стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга (нейропсихологическое обследование). Стандартизированный означает, что тесты всем людям проводятся одинаковым образом и каждый раз одинаково оцениваются. Затем баллы сравниваются с результатами здоровых людей с похожими биографическими данными Таким образом, тесты дают информацию о функционировании различных областей головного мозга. Врачи задают людям вопросы, предназначенные для оценки интеллекта, способности решать проблемы, а также планировать и инициировать действия (так называемые исполнительные функции), для оценки внимания, памяти, речи, мотивации, настроения и эмоций, качества жизни и индивидуальности.
Для выявления причин повреждения головного мозга, например, опухоли или инсульта, выполняются визуализирующие исследования, такие, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). В зависимости от подозреваемой причины, могут выполняться и другие тесты. Он может показать, какие области головного мозга активны, когда пациент выполняет определенную задачу, например, читает, пишет, вспоминает, считает или двигает конечностью. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) может показать, насколько активными являются различные участки головного мозга. Тем не менее, в настоящее время такие тесты используются, главным образом, в исследованиях.
Лечение агнозии
Лечение причины
Логопедия и трудотерапия
По возможности проводится лечение причины агнозии. Например, если причиной является абсцесс, лечение может предусматривать применение антибиотиков и проведение хирургического вмешательства для дренирования абсцесса.
Специфических методов лечения агнозии не существует.
Логопедия и трудотерапия могут помочь пациентам с агнозией научиться компенсировать функции, утраченные вследствие нарушения. Эти специалисты помогают людям с агнозией улучшить свои навыки общения, обучая их методам сохранения ориентации, поддержания внимания, распознавания объектов, планирования шагов в выполнении задач, решения повседневных проблем и более эффективного взаимодействия с другими людьми.
Прогноз при агнозии
На степень выздоровления пациента влияют следующие факторы:
вид, размер и место поражения;
тяжесть нарушения (например, насколько тяжело узнавать предметы);
возраста пациента;
эффективность лечения.
Если причина повреждения может быть устранена, большинство людей начинают восстанавливаться в течение первых 3 месяцев, и улучшение у них может продолжаться до некоторой степени в течение года.