Обследование врачом;

стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга;

визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография или магнитно-резонансная томография.

Врачи просят пациента опознать обычные предметы на вид, путем касания или с помощью другого органа чувств. Врачи также проводят физикальное обследование с целью определить, не вызваны ли симптомы другим нарушением, например, расстройством зрения или слуха.

Могут выполняться стандартизированные тесты для оценки функции головного мозга (нейропсихологическое обследование). Стандартизированный означает, что тесты всем людям проводятся одинаковым образом и каждый раз одинаково оцениваются. Затем баллы сравниваются с результатами здоровых людей с похожими биографическими данными Таким образом, тесты дают информацию о функционировании различных областей головного мозга. Врачи задают людям вопросы, предназначенные для оценки интеллекта, способности решать проблемы, а также планировать и инициировать действия (так называемые исполнительные функции), для оценки внимания, памяти, речи, мотивации, настроения и эмоций, качества жизни и индивидуальности.

Для выявления причин повреждения головного мозга, например, опухоли или инсульта, выполняются визуализирующие исследования, такие, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). В зависимости от подозреваемой причины, могут выполняться и другие тесты. Он может показать, какие области головного мозга активны, когда пациент выполняет определенную задачу, например, читает, пишет, вспоминает, считает или двигает конечностью. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) может показать, насколько активными являются различные участки головного мозга. Тем не менее, в настоящее время такие тесты используются, главным образом, в исследованиях.