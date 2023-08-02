Неврологическое обследование

Чувствительные нервы передают информацию от тела в головной мозг о таких ощущениях, как прикосновение, боль, тепло и холод (температура), вибрация, положение частей тела, а также информацию о форме предметов. Можно исследовать каждое из этих ощущений. Аномальная чувствительность или пониженная восприимчивость ощущений могут указывать на повреждение чувствительного нерва, спинного мозга или определенной части головного мозга.

Информация из особых участков на поверхности тела, называемых дерматомами, передается в определенное место (уровень) спинного мозга, а оттуда в головной мозг. Таким образом, врачи могут определить точное место повреждения спинного мозга, выявляя участки, где чувствительность нарушена или утрачена.

Дерматомы

Изучают чувствительность кожи. Обычно внимание врачей направлено на участки, где пациент ощущает онемение, покалывание или боль. Для скрининговой оценки на предмет потери чувствительности лучше всего прикасаться к коже лица, тела и всех четырех конечностей булавкой и тупым предметом (например, головкой булавки) для того, чтобы определить, чувствует ли пациент разницу между острым и тупым предметом. Врачи проверяют обе стороны тела. Если врачи обнаруживают потерю чувствительности в определенной области, они тестируют близлежащие участки, чтобы оценить размер области с потерей чувствительности. Этот подход позволяет определить местоположение очага поражения в головном мозге, спинном мозге или в периферической нервной системе.

Ощущение слабого (легкого) прикосновения изучается с помощью ватного шарика.

Ощущение температуры (способность чувствовать горячее и холодное) оценивается с помощью камертона. Обе бранши являются холодными, поэтому лицо, выполняющее оценку, нагревает одну из них, слегка ее потерев. Затем каждой браншей прикасаются к коже пациента.

Вибрационная чувствительность также оценивается с помощью камертона. Камертон слегка ударяют, чтобы он завибрировал. Затем его помещают на сустав пальца руки, чтобы определить, ощущает ли человек вибрации и как долго длится это ощущение.

Для проверки чувства положения врач двигает палец руки или ноги пациента вверх или вниз и просит пациента описать его положение, не глядя на палец.

Способность определять форму предмета оценивают, используя знакомый предмет, например, ключи или булавку, который кладут в руку пациента и просят определить предмет, не глядя на него. Или же врач может писать буквы или цифры на ладони пациента и просить его называть их. Если пациент не может их назвать, возможно, повреждена кора головного мозга (внешний слой полушария головного мозга — самая большая часть головного мозга). Эта часть головного мозга объединяет и интерпретирует информацию о чувствительности из разных источников.