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Медицинский анамнез при неврологических заболеваниях

Авторы:Mark Freedman, MD, MSc, University of Ottawa
Проверено/пересмотрено авг. 2023
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    Перед физикальным обследованием врачи опрашивают пациента, чтобы получить информацию о состоянии здоровья пациента на данный момент и в прошлом (медицинский анамнез). Анамнез является наиболее важной частью неврологического обследования.

    Врачи просят пациента описать все текущие симптомы, но особое внимание уделяют симптомам, относящимся к нервной системе (неврологические симптомы):

    • описать симптомы как можно точнее;

    • где и как часто они возникают;

    • насколько тяжело они переносятся;

    • как долго они длятся;

    • что ухудшает симптомы;

    • что облегчает симптомы;

    • можно ли при наличии симптомов все же выполнять ежедневные действия.

    Врачи часто просят пациента описать порядок, в котором возникают симптомы. Такая информация помогает врачу выявить причину. Ведение дневника с регистрацией времени появления симптомов помогает пациенту вспомнить и сообщить такую информацию более точно.

    Пациента также расспрашивают о предыдущих и текущих заболеваниях, прошлых хирургических операциях, о серьезных заболеваниях у близких кровных родственников, об аллергиях, а также о лекарственных препаратах, принимаемых в настоящее время. Могут задавать вопросы о работе, общественных контактах и путешествиях для того, чтобы выяснить, не подвергался ли пациент воздействию необычных инфекций или токсинов.

    Кроме того, врачи могут расспрашивать, не сталкивался ли пациент с проблемами на работе или дома, например, увольнением с работы или смертью в семье, поскольку такие обстоятельства могут влиять на здоровье человека и его способность справляться с заболеванием.

    Задают и другие вопросы для выявления любых симптомов, на которые пациент мог не обратить внимания или считал несущественными при описании основной проблемы. Если врачи подозревают заболевание вегетативной нервной системы, они спрашивают пациента о таких симптомах, как снижение или отсутствие потоотделения, приливы крови, нечеткость зрения и проблемы с контролем над кишечником и мочевым пузырем.

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.