Вводная информация о диагностике нарушений функции головного мозга, спинного мозга и нервов

Нервная система состоит из головного мозга, спинного мозга и нервов, которые соединяют головной и спинной мозг с остальными частями организма (периферические нервы).

Врачи могут заподозрить проблемы, связанные с головным мозгом, спинным мозгом или нервами, на основании симптомов. Симптомы, возникшие в результате расстройства, которое частично или полностью поражает нервную систему (неврологическое расстройство), называются неврологическими симптомами.

Поскольку нервная система контролирует много различных функций организма, неврологические симптомы могут сильно различаться. К таким симптомам могут относиться:

Неврологические симптомы могут быть незначительными (например, онемение стопы) или угрожающими жизни (например, кома вследствие инсульта).

Характерные особенности и общий характер симптомов помогают врачам поставить диагноз неврологического заболевания.

В случае наличия симптомов, указывающих на неврологическое расстройство, врач задает определенные вопросы о симптомах и других важных факторах (медицинский анамнез). Обычно врач также проводит физикальное обследование для оценки всех систем организма, однако уделяя особое внимание нервной системе (неврологическое обследование).

Неврологическое обследование помогает врачам решить следующие задачи:

установить локализацию патологического процесса, вызывающего симптомы;

определить, находится ли источник проблемы в нервной системе или в других частях тела, но при этом поражает нервную систему (например, инфекция, рак или травма);

определить, необходимы ли дополнительные обследования, и если необходимы, то какие именно.

Диагностические обследования могут понадобиться для подтверждения диагноза или для исключения других возможных расстройств.