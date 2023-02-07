Хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ)

Хроническая травматическая энцефалопатия характеризуется прогрессирующей дегенерацией клеток головного мозга, вызванной несколькими травмами головы, обычно у спортсменов, однако она также может возникать у солдат, которые подверглись воздействию взрывной волны.

(См. также Общие сведения о делирии и деменции и Деменция).

Деменция боксеров, которая была обнаружена у боксеров в 1920-х годах, и хроническая травматическая энцефалопатия, более новый термин, считаются один и тем же заболеванием. Хроническая травматическая энцефалопатия развивается у некоторых завершивших карьеру профессиональных и университетских спортсменов, играющих в американский футбол, и других спортсменов, у которых были повторные травмы головы (например, сотрясение мозга). Она также развивается у некоторых солдат, перенесших травму головы вследствие взрыва (поражение ударной волной) во время военных действий.

Эксперты еще не знают, почему только у некоторых людей с повторными травмами головы развивается хроническая травматическая энцефалопатия, а также неизвестно, сколько именно травм и с какой силой необходимо для возникновения данного заболевания. У приблизительно 3 % спортсменов, перенесших несколько (даже, по-видимому, легких) сотрясений, развивается хроническая травматическая энцефалопатия.

Симптомы хронической травматической энцефалопатии Вначале при хронической травматической энцефалопатии может отмечаться один или более указанных ниже симптомов: Изменения настроения: у них возникает чувство подавленности, раздражительности и/или безнадежности, что иногда приводит к мыслям о самоубийстве.

Изменения в поведении: они действуют импульсивно или агрессивно либо легко теряют самообладание.

Изменения психических функций: они становятся забывчивыми или дезориентированными, им бывает тяжело планировать и организовывать. Может развиваться деменция.

Мышечные нарушения: они медленно двигаются, у них возникает нарушение координации и/или физические затруднения при произнесение речевых звуков (дизартрия). Симптомы могут не возникать вплоть до старшего возраста, иногда до 60 лет. Настроение или поведение могут изменяться у молодых взрослых (например, до 30 лет), а умственная дисфункция может появляться позже.

Диагностика хронической травматической энцефалопатии Обследование врачом; Врачи подозревают хроническую травматическую энцефалопатию у пациентов с перенесенными несколькими травмами головы;

типичными симптомами заболевания;

без других заболеваний, которые лучше объясняют симптомы. Чтобы выявить другие заболевания, которые могут вызывать аналогичные симптомы, проводится визуализирующее исследование головного мозга, как правило, магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако ни одно обследование, в том числе визуализирующее, не может подтвердить диагноз хронической травматической энцефалопатии. Окончательный диагноз хронической травматической энцефалопатии может быть поставлен только при взятии образца ткани головного мозга после смерти во время вскрытия и изучения его под микроскопом. Знаете ли Вы, что...

Лечение хронической травматической энцефалопатии Меры безопасности и меры поддерживающего характера

Консультирование

Лекарственные препараты для облегчения симптомов. Специфического лечения хронической травматической энцефалопатии не существует. Как и при других типах деменции, могут быть целесообразными меры безопасности и меры поддерживающего характера.

Меры безопасности и меры поддерживающего характера В случае развития деменции чрезвычайно полезным может быть создание безопасного и благоприятного окружения. В целом окружающая обстановка должна быть яркой, радостной, безопасной и стабильной, а также должна быть организована так, чтобы помочь пациенту ориентироваться. Полезной является некоторая стимуляция, например, радио или телевизор, однако необходимо избегать избыточного стимулирования. Система и установленный порядок помогают пациентам с деменцией оставаться ориентированными и дают им ощущение безопасности и стабильности. Любые изменения в окружающей обстановке, установленном порядке или смена лиц, ухаживающих за пациентом, должны объясняться пациенту простым и ясным языком. Ежедневный распорядок дел, например, умывание, еда или сон, помогает пациентам с деменцией запоминать их. Распорядок действий перед отходом ко сну помогает им лучше спать. Виды деятельности, выполняемые по графику в определенное время, помогают пациенту почувствовать самостоятельность и востребованность путем направления внимания на приятные или полезные дела. Такая деятельность должна включать физическую и психическую деятельность. Виды деятельности следует разбивать на небольшие части или упрощать по мере развития деменции.

Другие меры предосторожности Для людей с хронической травматической энцефалопатией могут быть полезными психологические консультации, которые могут помочь им справиться с изменениями настроения. Также могут помочь антидепрессанты и лекарственные препараты, стабилизирующие настроение, особенно для контроля мыслей о самоубийстве. Для уменьшения риска развития хронической травматической энцефалопатии людям, перенесшим сотрясение мозга, рекомендуют отдыхать и избегать спортивных занятий и некоторых других видов деятельности в течение определенного периода времени. Их возвращение к занятиям спортом должно происходить постепенно и под наблюдением врача.

Забота о лицах, осуществляющих уход Уход за пациентами с деменцией является стрессовым и требует полной отдачи сил, а лица, ухаживающие за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто забывая о своем собственном психическом и физическом состоянии. Лицам, осуществляющим уход, могут помочь следующие меры (см. таблицу Забота о сиделках): Научиться эффективно удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов. Лица, осуществляющие уход, могут получить такую информацию у медсестер, социальных работников и в организациях, а также из публикаций и материалов в сети Интернет.

В случае необходимости нужно обращаться за помощью: Лица, осуществляющие уход, могут поговорить с социальными работниками (в том числе при местной территориальной больнице) о соответствующих источниках помощи, таких как программы дневной помощи, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства в течение неполного или полного дня, а также помощь с проживанием. Могут также помочь консультации и группы поддержки.

Забота о себе: Сиделкам необходимо помнить о необходимости заботиться о самих себе. Им не следует отказывать себе в общении с друзьями, а также в любимых занятиях и других видах деятельности.

Вопросы, связанные с окончанием жизни До того как пациент с хронической травматической энцефалопатией станет недееспособным, необходимо принять решения о медицинском уходе, а также привести в порядок финансовые и юридические вопросы. Такие распоряжения называются предварительными медицинскими указаниями. Пациент должен назначить юридически уполномоченного представителя для принятия решений в отношении лечения по поручению пациента (доверенность на принятие решений о лечении). Пациент должен обсудить свои желания в отношении медицинского обслуживания с этим лицом и со своим врачом. Такие вопросы лучше всего обсудить со всеми участвующими сторонами заблаговременно, до того, как принятие решения станет неизбежным. По мере ухудшения деменции лечение обычно направлено на поддержание комфортного состояния пациента, а не на попытки продления жизни.