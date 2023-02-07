Общие сведения о делирии и деменции

Делирий и деменция — наиболее распространенные причины умственной (когнитивной) дисфункции, т.е. неспособности получать, сохранять и использовать знания надлежащим образом.
Хотя делирий и деменция могут проявляться одновременно, эти заболевания значительно отличаются.
Делирий начинается внезапно, вызывает неустойчивость психической функции и обычно обратим.
Деменция начинается постепенно, медленно прогрессирует и обычно необратима.
Кроме того, эти два расстройства по-разному поражают психическую функцию.
Делирий главным образом поражает внимание.
Деменция главным образом поражает память.
И делирий, и деменция могут встречаться в любом возрасте, но наиболее распространены у пожилых людей вследствие возрастных изменений головного мозга.
Сравнение делирия и деменции
Характеристика
Делирий
Деменция
Развитие
Внезапное, иногда в определенной начальной точке
Медленное, при неопределенной начальной точке
Причина
Почти всегда другое заболевание, например, инфекция, обезвоживание или использование определенных лекарственных препаратов либо прекращение их приема
Обычно заболевание головного мозга, например, болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция или деменция с тельцами Леви
Основной ранний симптом
Неспособность сосредоточить внимание
Потеря памяти, особенно о недавних событиях
Проявление ночью
Почти всегда ухудшается
Часто ухудшается
Уровень восприятия (сознание)
Нарушен в различной степени; может изменяться от сверхвозбуждения до вялости
Без отклонений до развития последних стадий
Ориентация по отношению к окружающей обстановке
Варьируется
Нарушена
Воздействие на речь
Замедленная речь, часто бессвязная и с ненормативной лексикой
Иногда затруднения в подборе правильного слова
памяти;
Варьируется
Утрачена, особенно о недавних событиях
Прогрессирование
Вызывает изменения психической функции — в какой-то момент человек возбужден, а затем вялый и сонливый
Прогрессирует медленно, постепенно, но в конце концов значительно поражает все психические функции
Продолжительность
В течение нескольких дней или недель, иногда дольше
Почти всегда необратима
Необходимость лечения
Немедленно
Необходимо, но не столь срочно
Эффект от лечения
Обычно симптомы разрешаются
Может замедлить прогрессирование, но не может восстановить утраченные функции или вылечить заболевание