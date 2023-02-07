Общие сведения о делирии и деменции

Делирий и деменция — наиболее распространенные причины умственной (когнитивной) дисфункции, т.е. неспособности получать, сохранять и использовать знания надлежащим образом.

Хотя делирий и деменция могут проявляться одновременно, эти заболевания значительно отличаются.

Делирий начинается внезапно, вызывает неустойчивость психической функции и обычно обратим.

Деменция начинается постепенно, медленно прогрессирует и обычно необратима.

Кроме того, эти два расстройства по-разному поражают психическую функцию.

Делирий главным образом поражает внимание.

Деменция главным образом поражает память.

И делирий, и деменция могут встречаться в любом возрасте, но наиболее распространены у пожилых людей вследствие возрастных изменений головного мозга.